1 milyon çocuk ve gence ücretsiz sanat eğitimi verdi, 26.4 milyon lira destek topladı

Orjin Grup Eş Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım bir hafta önce aradı:

- Gala Modern’e katılacak mısın?

Katılmayı planladığımı söyleyince ekledi:

- O vakit bizim masaya bekliyorum…

İstanbul Modern’in Galataport’la bütünleşen binasında gerçekleşen geceye Zerrin-Zafer Yıldırım ev sahipliğindeki masada Mar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Özkök ve eşi Selda Özkök, 2 Ocak 2025’ten itibaren Denizbank CEO’su olarak göreve başlayacak Recep Baştuğ, önde gelen ortopedi uzmanlarından Prof. Işık Akgün ve eşi Billur Akgün, mimar Sumru Kaya, meslektaşım Şelale Kadak’la yerimizi aldık.

Gecenin sunucuları Ceyda Düvenci ve Salih Bademci, şu özet bilgiyi paylaştı:

İstanbul Modern, 20 yılda 10 milyon ziyaretçiye ulaştı. 2009 yılından itibaren düzenlenen Gala Modern’de gerçekleşen destek yarışları sayesinde 1 milyon çocuk ve gence ücretsiz sanat eğitimi verildi.

Müzenin sergi ve eğitim programlarına kaynak sağlamak amacıyla düzenlenen destek yarışı Maya Portakal Bitargil yönetiminde gerçekleşti. Destek yarışında Türkiye ve dünyadan 9’u kadın 11 sanatçının bağışladığı eserleri sanatseverlerle buluştu.

Destek yarışında sahneye 200 bin lira başlangıç değeriyle ilk çıkarılan Leyla Gediz’in “Ne Gece Ne Gündüz” adlı eserini 1.4 milyon liraya Zafer Yıldırım aldı.

Yarışta yer alan eserler ve ulaştıkları değer şöyle sıralandı:

Chiharu Shiota ’nın “Evrene Bağlı” adlı eseri: Yarış 200 bin lira ile başladı. 600 bin liraya sahibini buldu.

’nın adlı eseri: Yarış 200 bin lira ile başladı. 600 bin liraya sahibini buldu. Mona Hatoum ’un “Sıcağı Çizmek II” adlı eseri: Yarış 200 bin lira ile başladı, 400 bin liraya satıldı.

’un adlı eseri: Yarış 200 bin lira ile başladı, 400 bin liraya satıldı. İzzet Keribar ’ın “Perast, Karadağ” adlı eseri: 300 bin lira ile başladı. 2 milyon liralık bir değere ulaştı.

’ın adlı eseri: 300 bin lira ile başladı. 2 milyon liralık bir değere ulaştı. Ardan Özmenoğlu ’nun “The Master” adlı eseri: 200 bin lira ile başladı, 1.1 milyon liraya çıktı.

’nun adlı eseri: 200 bin lira ile başladı, 1.1 milyon liraya çıktı. Taner Ceylan ’ın Cahide” adlı eseri: 2.5 milyon lira ile başladı, 9 milyon lira ile gecenin rekor değerine yükseldi.

’ın adlı eseri: 2.5 milyon lira ile başladı, 9 milyon lira ile gecenin rekor değerine yükseldi. Bettina Pousttchi ’nin “Dikey Otoyollar” adlı eseri: 200 bin lira ile başladı, 2.6 milyon liraya çıktı.

’nin adlı eseri: 200 bin lira ile başladı, 2.6 milyon liraya çıktı. Burçak Bingöl ’ün “Yerini Arayan Kabın Rüyası” adlı eseri: 200 bin lira ile başladı, 2 milyon liraya yükseldi.

’ün adlı eseri: 200 bin lira ile başladı, 2 milyon liraya yükseldi. Rana Begum ’un “Şevronlar” adlı eseri: 300 bin lira ile başladı, 1.2 milyon lirayı buldu.

’un adlı eseri: 300 bin lira ile başladı, 1.2 milyon lirayı buldu. İnci Furni ’nin “Oyun” adlı eseri: 200 bin lira ile başladı, 2 milyon liraya ulaştı.

’nin adlı eseri: 200 bin lira ile başladı, 2 milyon liraya ulaştı. Candeğer Furtun’un “Yumruk” adlı eseri: 200 bin lira ile başladı, 1 milyon liraya çıktı.

Mar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Özkök, destek yarışı bittiği anda hesabı ortaya koydu:

- 23 milyon 300 bin lira, yani 665 bin dolar toplanmış oldu…

Ardından Ceyda Düvenci, Maya Portakal Bitargil kürsüdeyken sahneye çıktı:

- Şimdi de “Özel öğrenme gereksinimi olan çocuklar”ımız için destek yarışı başlatıyoruz. Her tabela kalkması, 200 bin liralık destek anlamına gelecek.

Destek yarışına katılım tabelaları masalarda hızlıca kalktı. Toplam rakamı İstanbul Modern’in Kurumsal İletişim Direktörü Begüm Güven, veriyi paylaştı:

- Masalardan 17 kez katılım tabelası kalktı. 3.4 milyon liralık destek toplanmış oldu…

Böylece “Gala Modern 2024”te 26.7 milyon liralık kaynak sağlandı. Bu kaynakla, yine çok sayıda çocuk ve genç ile “özel öğrenme gereksinimi olan çocuk” için ücretsiz sanat eğitimi kapısı açıldı.

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı’nın, müzenin her kademesinde görevli ekibin, başından beri müzeye destek verenlerin, sağladıkları kaynaklarla onları yalnız bırakmayanların emeğine, yüreğine sağlık…

Tamer Ceylan'ın 'Cahide' tablosu 9 milyon liraya satıldı

İstanbul’un kalbinde müze hayal ettik, sürdürülebilir bir model geliştirdik

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı “Gala Modern” buluşmasında söze şöyle girdi:

- 20 yıl önce, İstanbul’un kalbinde, modern ve çağdaş sanat dünyasına yeni soluk getirecek bir müze kurma hayaliyle yola çıktık. Bu süreçte, Türkiye’de yepyeni bir müzecilik anlayışının öncüsü olmaya çalıştık.

Yüzlerce sergi, 1000’i aşkın eğitim programı hazırladıklarını vurguladı:

- Sanat için sürdürülebilir bir model geliştirmeyi hedefledik. Kamu, özel sektör ve bireylerin sanatı desteklemeleri için köprüler kurmayı amaçladık. Bu köprülerden biri de “Gala Modern” oldu.

Oya Eczacıbaşı, 2009 yılından buyana düzenlenen “Gala Modern”e destek veren “İstanbul Modern Kültür Elçileri”ni sıraladı:

Banu İpeker, Banu Çarmıklı, Cem Hakko, Esra Ekmekçi Çalıcıoğlu, Esra Özsüer, Maya Portakal Bitargil, Melkan Gürsel, Okşan Atilla Sanön, Rana Erkan Tabanca, Suzan Sabancı, Şeli Elvaşvili.

İstinye Park’taki perakende cirosu 1.3 milyar doları buluyor

KEYİAD (Keşanlı Yönetici ve İş İnsanları Derneği) Başkanı Ahmet Eler’in organizasyonuyla Sneaks UP’ın (Saha Mağazacılık A.Ş.) sahibi Mustafa Ünal’ın ev sahipliğinde geçen hafta gerçekleşen buluşmada perakende ağırlıklı iş dünyası temsilcilerini dinleme fırsatı buldum.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, perakende sektörünün durumunu şöyle özetledi:

- Ekim dahil geriye doğru 4 ay küçülme yaşadık. Kasım ayında büyüme bekliyoruz. Aralık ayı biraz daha iyi olabilir diye umuyoruz.

Derimod İcra Kurulu Başkanı Murat Zaim araya girdi:

- Perakende sektöründe TÜİK enflasyonuyla paralel yürüyen bir ciro artışı var. Yani, aslında satışlarda hacimsel daralma söz konusu.

Şu noktanın altını çizdi:

- Döviz kurlarının epey zamandır yatay seyretmesinin etkisiyle yabancı markalar ucuzladı. Neredeyse bizdeki alt markalar düzeyine geldi.

Ural Aküzüm, perakende sektörü temsilcilerinin yakınmaları üzerine söz aldı:

- İstinye Park’taki perakende cirosu 1.5 milyar dolar. Viaport’ta da 600 milyon dolarlık toplam perakende cirosu söz konusu.

Ural Aküzüm’ün o buluşmada dile getirdiği veriyi İstinye Park’ın sahibi olan Orjin Grup’un Eş Başkanı Zafer Yıldırım’a “Gala Modern” buluşmasında sordum, şu yanıtı verdi:

- İstanbul İstinye Park’taki perakende cirosu 1.2-1.3 milyar dolar civarında…

Zafer Yıldırım, döviz kurlarının yatay seyrinin ortaya çıkardığı bir noktaya dikkat çekti:

- İstinye Park’taki yabancı markalarla dövize dayalı kira sözleşmemiz var. Kira artışı konusunda yüzde 60 dolayında bir oran gündeme geldi. Bu oranı uygulandığında yabancı kiracılar için döviz bazında yüzde 40 dolayında bir kira artışı anlamına geliyor.

Ardından ekledi:

- Yabancı markaların Türkiye’deki yöneticileri, döviz bazında yüzde 40 dolayındaki kira artışını global merkezlerine anlatmakta zorlanıyor.

Döviz kurları konusunda tam bir “aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık” durumu yaşanıyor…

Kurlar artsa, zaten düşmekte direnen enflasyonun yeniden yukarı tetiklenmesi söz konusu olacak…

Döviz kurlarının yatay seyri ise ihracatçıyı, turizm sektörünü, perakendeciyi zorluyor, AVM’leri arada bırakıyor…