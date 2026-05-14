10 bin dolarla yola çıkıp Yunan pamuğu lideri oldu, Türkiye’den Çin’e pamuk satıyor

BATI Trakya Türklerinin efsanevi lideri Dr. Sadık Ahmet, 1995 yılında vefat ettiğinde oğlu Levent Sadık Ahmet, 12 yaşındaydı. O kazada Levent Sadık Ahmet’in kız kardeşi Funda ve annesi Işık Ahmet de ağır yaralanmıştı.

Dr. Sadık Ahmet’in vefatından bir süre sonra Işık Hanım, oğlu Levent Sadık ve kızı Funda ile birlikte Türkiye’nin yolunu tuttu.

Levent Sadık Ahmet, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesi’nde öğrenciyken annesi Işık Hanım’la birlikte Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’ın kapısını çaldı. Dr. Sadık Ahmet’i yakından tanıyan Ahmet Çalık, Levent Sadık’a sordu:

- Hangi şirketimizde çalışmak istersin?

Levent Sadık, şu yanıtı verdi:

- Ben sizin şirketlerinizde çalışmayı düşünmüyorum.

Ahmet Çalık bu kez sorusunu değiştirdi:

- Peki ne yapmak istiyorsun?

Levent Sadık Ahmet, aklından geçeni paylaştı:

- Ben kendi işimi kurmak istiyorum. Örneğin, Yunanistan’dan Türkiye’ye pamuk getirmeyi düşünüyorum.

Ahmet Çalık, Levent Sadık’a destek olmakta kararlıydı:

- Madem öyle, şirketini kurup Yunanistan’dan pamuk getirmeye hazır olduğunda 2 bin tonluk ilk sipariş benden.

Levent Sadık Ahmet, Yunanistan’dan ilk pamuk ithalatını da 2002 yılında Çalık Holding için yaptı. DCT Trading’i 2007 yılında kurdu.

Levent Sadık Ahmet’le geçen hafta Gümülcine’deki “Yaka Kiraz Paketleme Fabrikası”na gittik. Fabrikada ortağı ve Gümülcine’deki yıllarından okul arkadaşı Mehmet Çavuşoğlu, sıra arkadaşı Barış Mustafa, mahalle arkadaşı ve Yaka Genel Müdürü Onur Mustafa Ahmet, Hakan Ali, Metin Mahmutlu, Emrah Mustafa, Ayşe Kalekolu, Hakan Halil, Levent Kamiloğlu’ndan oluşan yönetim ekibiyle birlikte sohbet ettik.

Levent Sadık Ahmet, 10 bin dolar sermaye ile kolları sıvadığı pamuk dış ticaretinde 2 bin tonluk ilk siparişi Gümülcine Kooperatifi’ne verdi:

- Şirketi ilk kurup Çalık Holding’ten siparişi aldığımda pamuğun “P”sini bilmiyordum. Zamanla yüzde 40-50’lik payla Yunanistan pamuk ticaretinin lideri oldum. Yunan pamuğunu dünyaya pazarlar hale geldim.

Tahmini hesabını paylaştı:

- 20 yılda 1.5 milyar dolarlık pamuk ticaretine imza atmışızdır…

Yılda 110-120 bin ton pamuk elleçleme noktasında olduklarını bildirdi:

- Pamuk ticaretimiz zamanla büyüdü. Bugün Türkiye’den Çin’e pamuk satıyoruz.

Zamanla pamuk tedarik ağını genişlettiklerini vurguladı:

- Brezilya, ABD, Türki Cumhuriyetler dahil birçok ülkeden pamuk temin eder olduk. Aynı zamanda ülkemizde üretilen pamuğu da satın alarak ihracat kaslarımızı güçlendirdik.

Pamuk ticaretinde ulaştıkları noktayı şöyle özetledi:

- Bugün Türkiye’de üretilen pamuğu başta Çin, Pakistan, Vietnam ve Endonezya olmak üzere dünyanın birçok ülkesine tüm lojistik süreçlerini de üstlenerek ulaştırıyoruz.

Faaliyet alanlarını başka ürünlere de genişlettiklerine dikkat çekti:

- Pamukla sınırlı kalmadık. Buğday, pirinç ve mısır gibi ürünlerin ticaretini de küresel ölçekte yapmaya devam ediyoruz.

Üyesi oldukları uluslararası kuruluşlara vurgu yaptı:

- International Cotton Association (ICA) ve Better Cotton (BC) üyeliklerimizin yanı sıra GOTS ve Control Union denetim süreçlerinden geçerek organik pamuk ticareti yapabilen global bir oyuncu haline geldik.

Gümülcine’den 12 yaşındayken ayrılıp ailesiyle birlikte Türkiye’ye yerleşen Levent Sadık Ahmet, 2002 yılında Yunanistan-Türkiye arasında “pamuk köprüsü” kurdu…

Zamanla yüzde 40-50 payla Yunanistan’ın pamuk ihracatı lideri konumuna yükseldi…

2015 yılında Ata topraklarımıza yatırımla döndüm

DCT Trading Kurucusu Levent Sadık Ahmet, şirketlerinin faaliyetleri ile ilgili çerçeveyi şöyle çizdi:

- DCT Trading olarak hiçbir zaman yalnızca ticaret yapan bir şirket olmayı hedeflemedik. En başından beri hedefimiz tarımı, ticareti, üretimi, teknolojiyi ve veriyi bir araya getiren daha büyük bir ekosistem kurmaktı.

Bu hedef doğrultusunda 2015 yılında attıkları adıma döndü:

- Bizim için hem ticari hem de manevi anlamı olan önemli bir adım attık. Ata topraklarımız Batı Trakya’da yatırım yapma kararı aldık. Bu kararı alırken, bize miras kalan sorumluluğu yerine getirerek bölge halkına katkı sunmayı amaçladık.

Bölgenin tarımsal yapısını dikkate alarak kiraz üzerine odaklanan tesis kurma kararı aldıklarını anımsattı:

- Bu doğrultuda “YAKA IKE”yi hayata geçirdik. 2017 yılında faaliyete geçen tesisimiz, kalite kontrol süreçlerini başarıyla tamamlayarak Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygunluk sertifikaları aldı.

Ardından ekledi:

- Böylece bölgedeki üreticileri sertifikalı tarım sistemine dahil ettik ve işlediğimiz kirazları Avrupa’nın önde gelen zincir marketlerine ihraç etmeye başladık.

New York Pamuk Borsası’ndaki fiyatları 5 gün önce tahmin ediyor

DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, 2024 yılında pamuk ve emtia piyasalarındaki dijital dönüşümde öncü sayılacak bir adım attıklarını belirtti:

- İzmir merkezli “Pulse Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.”nın kurucu ortakları arasında yer aldık. Bu girişimle birlikte, toplulaştırılmış veri hizmeti, yapay zeka tabanlı analizler ve öngörü araçları sunan “Yatırımcı AI platformu”nu hayata geçirdik.

Bu adımları sürdürdüklerini bildirdi:

- Aynı yıl New York Pamuk Borsası’nda pamuk fiyatlarını 5 gün önceden tahmin edebilen “Cotcast AI” ve ham petrol, altın, gümüş gibi emtiaların gelecekteki fiyatlarını yapay zeka ile analiz eden “TRK Technology” ile ortaklıklar kurarak, dijital dönüşüme katkıyı güçlendirdik.

“Pulse” ile ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Biz “Pulse”a yalnızca bir teknoloji şirketi olarak bakmıyoruz. Onu, finansal verinin doğru analiz edilmesiyle iş dünyasında daha akıllı karar alma süreçlerini mümkün kılan bir dönüşüm platformu olarak konumlandırıyoruz.

“Yatırımcı AI”ın “Pulse”un ilk ürünü olduğunu vurguladı:

- 4 bin kullanıcıya ulaştı. İlk yatırım turunu da tamamladık. Bu şirketimize 843 bin dolarlık yatırım aldık.

2025 yılı hasılatı 2.7 milyar liraya ulaştı

DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, 31 Temmuz 2024’te hisselerinin Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığını anımsattı:

- 2025 yılında toplam varlıklarımız 1 milyar 845 milyon liraya, hasılatımız ise 2 milyar 709 milyon liraya ulaştı.

Şirketin kârlılık durumu üzerinde durdu:

- 2025 yılında brüt kârımız 370.4 milyon liraya ulaştı. Brüt kârımız yüzde 14.9 artmış oldu. Faaliyet kârımız yüzde 6.6 artarak 177.9 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Şirketin 2025 yılını net zararla kapatmasını şöyle yorumladı:

- Net zararın oluşmasında operasyonlardan kaynaklanmayan bazı finansal kalemler etkili oldu. Özellikle yatırım döneminde olmamız nedeniyle artan finansman giderleri, kur hareketlerinin yarattığı etkiler ve yeni yatırımların ilk aşamalarındaki maliyetler yansıdı.

Hisselerinin halka arzının gerçekleştiği günlere döndü:

- DCT Trading hisselerine hem yurt içinden hem de yurt dışından önemli bir talep geldi. Halka arz sırasında taahhüt ettiğimiz yatırımların büyük bölümünü gerçekleştirdik.

Ardından ekledi:

- Halka arz sürecinde güçlenen sermaye yapımız ve yatırımcılarımızın bize duyduğu güven ile birlikte dönüşüm ve gelecek vizyonumuzu hayata geçirmeye dönük adımlarımızı hızlandırdık.

Şu bilgiyi de paylaştı:

- 2025 yılında ciromuzun yaklaşık yüzde 5’ini yatırımlara ayırmıştık. 2026’da bu oranı yüzde 10’a çıkarmayı planlıyoruz.