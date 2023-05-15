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10 ilimizin, GSMH, krediler ve mevduatı

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Ferda Besli

10 büyük ilimizin GSMH, Krediler ve Mevduat içindeki payını değerlendirdik. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa topladıkları mevduattan daha az kredi kullanırken Antalya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Konya ve Denizli mevduatlarından daha fazla kredi kullanmaktadırlar. Gaziantep’te krediler mevduatın yaklaşık iki katı.

10 ilimiz 2021 yılı verilerine göre ülkemizin toplam GSMH’n yüzde 65’ini sağlarken hem mevduatta hem de kredilerde bu oranın üzerindedir. Mevduattan aldıkları pay yüzde 70 iken kredilerden aldıkları pay ise yüzde 71,4’dür. Kullanılan krediler ile yaratılan GSMH oranında en düşük orana sahip illerimiz Ankara, Gaziantep ve Denizli’dir. Bursa, İzmir, Kocaeli ve Konya kullandıkları kredilere oranla daha fazla değer yaratmaktadırlar. Gaziantep ilimiz ekonomik aktivitelerine oranla mevduattan aldığı pay çok azdır. Mevduatı artırmak için il bazında tasarruf kampanyaları ve özellikle çocuklardan başlayarak bilinirliğe yönelik çalışmaların yararlı olacağını düşünüyorum. Bursa ilimiz kullandığı kaynağa oranla en fazla katma değer yaratan ilimizdir.

Sonuç olarak, 2023 yılında global olarak artan faiz oranları kaynak maliyetlerini artırdı. Öte yandan krediye erişim artık daha zor. Bu nedenle bir yandan ülke genelinde tasarruflarımızı artırırken bir yandan da kaynaklarımızı ( Krediler+Sermaye) en verimli şekilde kullanarak kişi başı milli gelirimizin artmasını sağlamalıyız. 

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