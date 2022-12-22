10 lokomotif sektör: 2023 umutsuz…

10 ana ihracatçı sektör temsilcisi, 2023 yılını zor ve olumsuz olarak öngörüyor.

2022’de 231 milyar dolarlık ihracatın yüzde 64’nü gerçekleştiren 10 sektörün temsilcileri, EKONOMİ gazetesine 2023 beklentilerini aktarırken, küresel ekonomide en büyük riskin Rusya’nın sürdürdüğü savaş, enflasyonist baskılar ve durgunluk olduğunun altını çiziyorlar. Seçime bağlı gelişmelerle oluşacak belirsizlik ve kurun, iki önemli sorun olduğunu belirtiyorlar.

EKONOMİ gazetesinin araştırma haberinde, 10 ana ihracatçı sektörden kimya sektörü temsilcisi Adil Pelister, birim fiyat artışının pozitif etkisiyle sektörün 2022’de olumlu etkilendiğini söylüyor. Buna karşılık kurdaki parite kaybının ise olumsuzluk unsuru olduğunu belirtiyor. 2023 yılının ilk yarısında hem dış, hem de iç pazarda yavaşlama olabileceğini söylüyor.

Otomotiv sektör temsilcisi Cengiz Eroldu, ihracat pazarında daralma yaşadıklarını, Euro/dolar paritesindeki değişimin kârlılıklarını düşürdüğünü belirtiyor. 2023’ün “öngörülmesi zor bir yıl” olduğunu ifade ediyor.

Mustafa Gültepe, hazır giyimciler için dış kaynaklı risklerin yeni yıla sis bulutları içinde girmelerine yol açacağını, Amerika ve AB pazarlarında daralma olacağını, iç pazarda ise enflasyonist baskı ve gelir düşüşü nedeniyle kayıplarının yüzde 20’yi aşacağı tahminini yapıyor.

Diğer 7 ihracatçı sektörün de benzer sorunları olduğunu görüyoruz. Hepsi 2023’e bulutlu ve sisli bir ortamda girdiklerini açıklıyorlar. Ankara yönetiminden beklentileri çok farklı: Daha sağlıklı diyalog, daha adaletli destekleme ve teşvik…

Sonuçta önde gelen 10 sektör, 2023’te durumlarını koruyabilmenin bile zor olduğunu belirtiyor. İlk yarısında daralması kesin olan yeni yılın, ikinci yarısında ise ancak dünyada ve ülkemizde olumlu gelişmelerle “toparlanma” içinde olabileceğini söylüyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlı ekonomi yönetiminin ihracatçı sektör temsilcileriyle diyalog içinde olması ve onların önerilerini dikkate alıp taleplerine yanıt vermesinin önemli olduğu anlaşılıyor.

Zararların ancak sürekli diyalogla azaltılabileceği unutulmamalıdır…

GÜNÜN SÖZÜ:

Ünlü iktisat profesörü Jeffrey Sachs, Türkiye’nin 2023‘ünü “geleneksel olmayan ekonomi politikaları ve seçim” nedeniyle “zorlu” görüyor.