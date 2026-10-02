10 milyar ile sektörün en büyüğü üç yıldır zarardan kurtulamadı

Borsada KOBİ Sanayi Endeksi'ndeki 22 firmanın piyasa değeri 1 milyar TL'nin üzerinde. Biri 10 milyar TL'yi aşan piyasa değeriyle öne çıkarken; üç şirket çift haneli PD/DD çarpanı ile işlem görüyor. Peki veriler bir potansiyeli mi barındırıyor yoksa fiyatlama balonuna mı işaret ediyor?

KOBİ Sanayi Endeksi’nde en yüksek piyasa değerine sahip 26 şirketten ikisi sıralamanın tepesinde yer alıyor. Piyasa değeri 7 milyar TL’nin üzerinde olan Politeknik Metal 10,35 milyar TL ve Bahadır Kimya 8,56 milyar TL büyüklüğüne sahip. Burçelik Vana ise 27,45 gibi hayli yüksek PD/DD çarpanıyla fiyatlanıyor. Formet Metal 0,92 TL ile nominal değerinin altında ve satıcılar hâlâ etkin. Zarar yazan kimi şirketlerin çarpanlarının yüksek seyretmesi fiyatın aşırı yukarı bölgede olduğu sinyalini veriyor. Borsada işlem yaparken fiyata olduğu kadar, nakit üretme kapasitesinin bilançodaki sinyallerine de bakmalı.

Zirvedeki pahalı fiyatlama

Politeknik Metal, 10,35 milyar TL piyasa değeriyle listenin ilk sırasında yer alıyor. Şubat 2024’te 27.382 TL’nin üstüne çıkan hisse, geçen sürede sürekli geriledi. Şimdilerde 2.760 TL bölgesinde ve 31,64 PD/DD gibi hayli yüksek çarpanla işlem görüyor. Son üç yılda zarar eden firma, altı aylık dönemde de 43,4 milyon TL ile zarar yazmaya devam ediyor.

Bahadır Kimya, 8,56 milyar TL piyasa büyüklüğüyle listenin ikinci sırasında bulunuyor. Borsada iki yılı geride bırakan şirket, defter değerinin 6 katını aşan çarpan seviyesinden işlem görüyor. Geçen yıl zarar ederken, altı aylık dönemde gelirlerini %28 azalttı ve dönem sonunda 27,6 milyon TL zarar açıkladı. Zararı önceki yılın altı aylığına göre düştü.

Nominal değerinin altında

Formet Metal, 0,92 TL kapanış fiyatıyla KOBİ Sanayi Endeksi'nde yer alan şirketler içinde nominal değerinin altına inen tek hisse konumunda. Son bir yılda %76 değer kaybeden Formet, 0,39 PD/DD çarpanıyla iskontolu bölgede duruyor. Ancak dört yıldır zarar üretiyor olması sebebi hakkında önemli bir işaret veriyor. Altı aylıkta da 50,2 milyon TL zarar söz konusu.

ZEYNEP'E SOR

ALTIN AL SAT MI, ALTIN AL TUT MU?

Altın al sat; hızlı getiri, düşüşten kaçış, sermaye devri, dinamik pozisyon, makro takip. Makas aralığı, ralli ıskalaması, komisyon, psikolojik baskı.

Altın al tut; enflasyon kalkanı, zihin konforu, sistem bağımsızlığı, güvenli liman. Pasif gelir eksikliği, fırsat maliyeti, saklama riski, yavaş büyüme.

Büyük ortak satarken yabancı yatırımcı azalttı. Asıl önemli olansa kâra dönebilmesi

Hun Yenilenebilir Enerji'de patron satışının sebebi nedir? ● Mete Atik

Mete, Hun Yenilenebilir Enerji'de büyük ortak toplam 30 milyon adet hisse satarak payını %29,89'a düşürdü. Satışa rağmen oy hakkının %58,50 payına sahip olması, hakim ortak konumunda herhangi bir değişikliğe yol açmamasını sağlıyor. Gerekçe açıklanmasa da likidite sıkışıklığının bu satışa yol açtığı düşünülebilir. Aynı süreçte Merrill Lynch alımlarıyla hissedeki payını %4,11'e çıkardı. Aradan geçen bir haftayı aşan süre sonunda ise bu defa satarak %2,44'e indirdi. Yüzde 100 bedelli sermaye artırım kararı olan firmanın zarardan kurtulabilmesi önemli.

Yeniden yapılandırma için bankalara başvururken zayıf piyasa borç yükünü zorluyor

Vestel Beyaz Eşya borç yapılandırmasını yapabildi mi? ● Aydın Yar

Aydın, Vestel Beyaz Eşya, kredi vadelerini nakit akışına uydurmak amacıyla geçtiğimiz haziranda borçlarını yeniden yapılandırmak için alacaklı bankalara başvurdu. Geçen sürede konuyla ek açıklama gelmemesi sürecin devam ettiği şeklinde yorumlanabilir. Yılın ilk yarısında satışları %50 daralarak 23,8 milyar TL'ye inen firma, dönem sonunda 2,27 milyar TL zarar yazdı. Toplam finansal borcun 27 milyar TL seviyesinde olması yükünü ağırlaştırıyor. Ağustosta sektör genelinde hem satışlar hem de ihracat %8 geriledi. Sektördeki daralmanın sürmesi sorun.

YATIRIM FONLARI

PRU fonu sabit getirili araçlara yatırım yaparak bir yılda %59 kazandırdı

Allbatross Portföy'ün yönetimindeki Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon (PRU), Nisan 2023'ten bu yana işlem görürken sabit getirili enstrümanlara yönelerek istikrarlı bir getiri sağlıyor. Büyüklüğü ise dalgalı bir seyir izliyor. Eylülde bir önceki aya göre azalarak 2,06 milyar TL'ye geriledi. Son iki aydır nakit çıkışının yaşandığı fondan eylülde çıkan para miktarı 1 milyar TL oldu. Yatırımcı sayısı hazirandan bu yana düşüyor. Eylülde 793 kişiye inen fonun doluluk oranı %6,72 seviyesinde. Stratejisi, varlıklarını kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyünün %51,96'sını Borsa İstanbul Para Piyasası ve %20,13'ünü mevduat oluşturuyor. Volatiliteden kaçınıp güvenli kazanç arayan yatırımcıya hitap ediyor. Yıllık bazda %58,61 getiri sağlarken, endeksi geçti.

TAHVİL

Oyak Yatırım, piyasadan %44,49 bileşik faizle 500 milyon TL borçlandı

Oyak Yatırım, 30.09.2026 tarihinde nitelikli yatırımcılara yönelik finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %38,25, bileşik faizi ise %44,49 olarak belirlendi. 76 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faizi %7,96 düzeyinde. Bononun itfa tarihi 15.12.2026 olarak açıklandı. 30 Eylül tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %36,92 seviyesinde bulunuyor. Oyak Yatırım'ın verdiği %38,25 basit faiz oranı, TLREF'in 1,33 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarında makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Bono, piyasada TRFOYMDA2624 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Ahes GMYO'nun düşen fiyatı özellikle son iki haftada artan ivmeyle devam etti

Ahes GMYO'da fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %25,38 ile toplamda 439,2 bin lot azalarak 1,29 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı ise 5'ten 7'ye çıktı. HRZ fonu 450 bin lot ile en fazla satışı yaparken, RHI fonu 30 bin lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Ahes GMYO için 2026 yılı içinde öneride bulunan herhangi bir kurum bulunmuyor. Hissede Aktif Portföy'ün güçlü satışı öne çıkıyor. Pusula Portföy'ün PUK fonu ise 22,5 bin lot satsa da daha bekleyen 1 milyon lot görünüyor.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

YEO TEKNOLOJİ

Azerbaycan'da anahtar teslimi enerji depolama sisteminin kurulumu için anlaştı

Yeo Teknoloji, Azerbaycan devlet enerji şebekesi işletmecisi ile 58,6 milyon dolarlık anahtar teslim sözleşme imzaladı. Proje, 250 MWh kapasiteli batarya enerji depolama sisteminin EPC-F (Mühendislik, Tedarik, İnşaat ve Finansman) modeliyle kurulmasını kapsıyor. Dört yıl geri ödemeli yerel finansman modeliyle desteklenen projede, kullanılacak bataryalar şirketin iştiraki Reap Battery tarafından üretilecek. Projenin bir yıl içinde devreye alınması planlanıyor. Yeo Teknoloji, yılın ilk yarısında gelirini %48 büyütürken dönem sonunda 669,7 milyon TL kâr elde etti.

TÜRK ALTIN

Maden sahaları için gerekli altyapı ve nakliye işlerinin ihaleleri sonuçlandı

Türk Altın İşletmeleri, altın madenciliğindeki üretim sürecini hızlandırmak amacıyla Kayseri Kaşköy ve Çanakkale Karapınar sahaları için düzenlediği büyük çaplı ihaleleri sonuçlandırdı. Kaşköy projesi kapsamındaki tüm altyapı, tesis ve yol yapım işleri 6,94 milyar TL bedelle ihale edilirken; Karapınar projesinin altyapı işleri 1,03 milyar TL, maden dışı cevher nakliye işleri ise 8,53 milyar TL bedelle ihaleye verildi. Oluşacak yüksek harcamalar, kısa vadeli maliyeti artırsa da, üretime geçilmesiyle birlikte elde edilecek altın rezervinin nakde çevrilmesini sağlayacak.

BATIÇİM BATI ANADOLU

Bağlı ortaklığı Batıliman'ın Lydia Yeşil Enerji ile birleşmesinden vazgeçti

Batıçim'in %90 oranında pay sahibi olduğu Batıliman Liman İşletmeleri, şubat ayında açıkladığı birleşme kararını iptal ettiğini duyurdu. Daha önce alınan karar doğrultusunda Batıliman'ın, borsada işlem gören Lydia Yeşil Enerji bünyesinde birleşmesi planlanıyordu. Ancak şirket yönetimi tarafından yapılan yeniden değerlendirme sonucunda, işlemin beklenen stratejik, operasyonel ve finansal faydayı sağlamayacağına karar verildiği ifade edilerek, SPK'ya yapılan başvurudan vazgeçildi. Lydia Yeşil Enerji'nin sermayesinin %6,5'i Bulls Portföy'ün BIK fonunda bulunuyor.