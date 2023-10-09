100 bini aşkın işçiyi izledi 13 milyon güvenli olmayan görüntü ve davranış saptadı

YÖNETİM Kurulu Başkanlığını Tamer Saka’nın yürüttüğü Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) ev sahipliğindeki üye buluşmasındayız…

TKYD Başkanı Tamer Saka, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ve Boston Consulting Group (BCG) Yönetici Ortak ve Genel Müdürü Gözde Yalazı Özbek’le işbirliği imzası attı.

İmzaların ardından MESS ve TİSK’in Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, kurumsal yönetimle ilgili şu mesajı verdi:

- Krizlerin ana sebebine inin her şeyin altında karşımıza kurumsal yönetim eksikliği çıkar.

Gündemlerinde ilk 3 sıraya oturttukları sorun ve konuları sıraladı:

● Çevre bir numaralı sorun. Yaşadığımız iklim krizi bunu ortaya koyuyor.

● İki numaralı sorun, insan kaynağı. Özellikle sürdürülebilir insan kaynağı çok önemli. Bir taraftan kalifiye insan kaynağı bulunamıyor. Var olan insan kaynağının da mutsuz olduğu görülüyor.

● Üç numaralı konu da teknoloji. Şirketlerin, işletmelerin mutlaka teknolojiyi gündemlerine almaları, kendi alanlarındaki teknolojik, dijital dönüşüme ayak uydurmaları gerekiyor.

TİSK’in çatısı altında 22 farklı sektörü temsil eden işveren sendikalarının yer aldığını kaydetti:

- TİSK çatısı altında bulunan şirketler, işletmeler 7 milyon istihdamı temsil ediyor. Bu sektörler metalden enerjiye, sağlıktan kimyaya uzanıyor.

TİSK’e üye şirketlerin Türkiye ekonomisindeki yerini şu veriyle ortaya koydu:

- Üyelerimizin gayrı safi milli hasılaya (GSMH) katkısı 200 milyar doları buluyor.

Hem MESS’te, hem de TİSK’te iş sağlığı ve güvenliği konusuna çok önem verdiklerini bildirdi:

- İnsanoğlu Mars’a gitmeye hazırlanıyor ama her gün işletmelerde can kaybı yaşanması sürüyor.

Ölümlü iş kazalarında ilk sıraya dikkat çekti:

- Biliyor musunuz ölümlü iş kazalarında birinci sırada trafik kazası yer alıyor. Personel iş yerlerine ve evlerine servis araçlarıyla taşınıyor. Servis araçlarının yaptığı kazalarda personelin yaralanması veya vefat etmesi, iş kazası kapsamına giriyor.

Şirketlerde, fabrikalarda teknolojik, dijital dönüşümün faydalarına iş sağlığı ve güvenliğinden örnek verdi:

- 100’den fazla fabrikada 100 bini aşkın saha elemanını (mavi yaka) video proses ile görüntülü izlemeye aldık. Bunu bir start-up’ın geliştirdiği uygulama ile başlattık.

İşçileri görüntülü izlemeyle elde edilen verileri paylaştı:

- 13 milyon güvenli olmayan görüntü ve davranış tespit edildi. Bunların yüzde 14’ü doğrudan iş kazasına sebebiyet verebilecek şekilde idi.

Güvenli olmayan davranışlardan örnekler üzerinde durdu:

● Baret takılmaması

Forklift kullanımında hız sınırına uyulmaması

● Girilmemesi gereken alanlara girilmesi

İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanları görüntülü yakın izlemeye alan uygulamanın dünyaya örnek olduğunu anlattı:

- Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), bu uygulamamızı dünyada benchmark (kıyaslama) kabul etti. Yani, dünyada örnek alınması gereken bir uygulama olarak gördüler.

TKYD’nin üye buluşmasındaki sohbet sırasında Özgür Burak Akkol’a takıldım:

- Ben 78 kuşağındanım. Bizim öğrencilik yıllarımızda DİSK’e bağlık Maden-İş Sendikası’nın en önemli sloganları arasında, “DGM’yi ezdik, sıra MESS’te” yer alırdı.

Özgür Burak Akkol’un hem MESS, hem de TİSK Başkanlığı dönemi, işveren sendikacılığında iyiye doğru çok önemli farklılaşmalara kapıyı açtı…

İş sağlığı ve güvenliği konusunda devreye aldıkları uygulamanın ILO tarafından dünyaya örnek gösterilmesi, bu farklılaşmayı ortaya koyuyor…

▌300 bin kişinin özel sağlık sigortası kapsamına alınmasını sağladık

MESS ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, MESS’in kurduğu teknoloji merkezi “Mext” ve TİSK Akademi üzerinde durdu:

- TİSK Akademi’de ve Mext’e yeni dönem çalışma ortamına uygun eğitimler veriyoruz. 100 bin saati aşkın eğitim verdik. Örneğin robotlarla birlikte nasıl çalışılır, onu anlatmaya çalışıyoruz.

“Mext”in dünyanın en gelişmiş teknoloji merkezi olduğu iddiasını ortaya koydu:

- Mext’te bir haftada işletmeler için endüstri 4.0’le ilgili check-up yapılabiliyor. Durum analiz ediliyor, yönlendirme yapılıyor.

“Mext”in 24 saat açık olduğunu, tam dolulukla hizmet verdiğini kaydetti:

- “Mext”teki eğitimlere katılmak için torpil isteyenler bile oluyor. Çünkü eğitime çok ciddi ihtiyaç var. Teknoloji düzeyi yükselmiş üretim bantları, dijitalleşmiş işletmelerde çalışacak kişiler uzaydan gelmeyecek. Mevcut çalışanların eğitimiyle bu dönüşüm sağlanacak.

Bu noktada saha elemanlarının (mavi yaka) özel sağlık sigortası konusuna değindi:

- Şirketlerde özel sağlık paketi daha çok beyaz yakalılar için gündeme geliyordu. Biz MESS olarak saha elemanlarının da bu kapsama girmesini sağlayacak adımlar attık. 300 bin saha elemanını MESS bütçesinden özel sağlık sigortası kapsamına aldırdık.

Sadece şirketlerde değil, kamuda da kurumsal yönetim şart

TKYD Başkanı Tamer Saka, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında “kurumsal yönetim”in daha da öne çıkmasını beklediklerini belirtti:

- “Kurumsal yönetim”, tüm kurumlar için gerekli bir kavram. Yabancı yatırım çekmek de buna bağlı bizce. “Kurumsal yönetim”, sadece özel sektör şirketleri için değil kamu kurumları, hatta devlet yönetimi için de gerekli.

Ardından TİSK ve BCG ile attıkları işbirliği imzasının neleri kapsadığını paylaştı:

● TİSK ve TKYD işbirliğinde ortak proje başvuruları gerçekleştirilmesi, TİSK Akademi ile TKYD Enstitü işbirliğinde ilgili sektörlere, akademik çevrelere yönelik eğitim programları düzenlenmesi, ortak araştırma, raporlama ve yayın çalışmaları yürütülmesi.

● Boston Consulting Group (BCG) ile “Kurumsal Yönetim Algı Araştırması” süreci yürütülecek. Araştırma için hedef kitlenin belirlenmesi, araştırma sorularının hazırlanması, sahada verilerin toplanması, analiz edilmesi TKYD-BCG işbirliği ile gerçekleştirilecek.

Kurumsal yönetim kredi kriterleri arasına giriyor

TÜRKİYE Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü ve TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bilgiç, banka olarak kurumsal yönetimi son derece önemsediklerini bildirdi:

- “Kurumsal yönetim”, artık kredi başvurularının değerlendirilmesi sırasında dikkate alınan kriterler arasına giriyor. Biz başvuran kurumların kredi reytingini ölçerken kurumsal yönetimde ne kadar yol aldıklarını da göz önünde bulunduruyoruz.