100 milyar dolarlık hedef, yeni nesil ekonomik ortaklık için yol haritası olacak

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BAŞKANLIĞINI FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin’in yürüttüğü Türkiye-ABD İş Konseyi’nin (TAİK) 19’uncusunu gerçekleştireceği “Ticari Diplomasi Trafiği”ni izlemek üzere New York’tayız.

Nail Olpak’ın başkanlığını yürüttüğü Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altındaki TAİK’in “Ticari Diplomasi Trafiği”nin ilk toplantısı bugün, Türkiye’nin Ekonomik Görünümü ve Yatırım Fırsatları” başlığıyla gerçekleşecek. Citi işbirliği ile gerçekleşecek toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan katılacak.

Concordia işbirliği ile gerçekleşecek “Sanayi ve İleri Teknoloji Yuvarlak Masa Toplantısı”nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuşacak.

Gün, Ticaret Bakanı Prof. Ömer Bolat, Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mehmet Fatih Kacır ile Türk ve Amerikan iş dünyasının önde gelen 400 temsilcisinin katılacağı “Türkiye Yatırım Konferansı Resepsiyonu” ile noktalanacak.

Yarın, American Turkish Business Roundtable (ATBR), Atlantic Concil Türkiye ve Franklin Templeton işbirliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katıldığı “Enerji Yuvarlak Masa Toplantısı” yapılacak.

Citi ev sahipliğindeki "19. Türkiye Yatırım Konferansı Ana Oturumu”nda Ticaret Bakanı Prof. Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, çok sayıda Amerikalı kurumsal yatırımcı, fon yöneticisi ve finans kuruluşu temsilcisiyle buluşacak.

Konferans dizisinin son günü 23 Eylül’de ABD Ticaret Odası, ABD-Türkiye İş Konseyi (USTBC) işbirliğinde gerçekleşecek “Başkanlık Yuvarlak Masa Toplantısı”nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fortune 100 şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle” bir araya gelecek. Toplantıda bakanlar Ömer Bolat, Alparslan Bayraktar, Mehmet Fatih Kacır, Mehmet Şimşek, Hakan Fidan, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, DEİK Başkanı Nail Olpak, TAİK Başkanı Murat Özyeğin ile ABD Ticaret Odası, ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya hazır bulunacak.

Konferansın son etkinliği AmCham Türkiye ve Mastercard işbirliğiyle Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal’ın katılımıyla “Siber Güvenlik Yuvarlak Masa Toplantısı” olacak. Türkiye’nin gelişen dijital ekosistemi, siber güvenlik ve dijital yönetişim alanındaki gelişmeler, kamu sektöründeki yapay zeka uygulamaları ile güvenli ve dijital ekosisteme yön veren yeni teknolojiler, işbirliği alanları değerlendirilecek.

DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinde ticaretin yanı sıra karşılıklı yatırımların, stratejik sektörlerde işbirliklerinin artırılmasının önemine vurgu yaptı:

- Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın daha da ileri seviyeye taşınması için önemli bir yol haritası olarak değerlendiriyoruz.

Küresel ticaretin, tedarik zincirlerinin ve yatırım kararlarının yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğini belirtti:

- Böyle bir ortamda Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı, yetişmiş insan kaynağı, lojistik avantajları ve geniş bir coğrafyaya erişim imkanı, Amerikan şirketleri açısından önemli fırsatlar sunuyor.

Şu soruları irdeledi:

- Artık sadece “Ne kadar ticaret yapıyoruz?” sorusunu değil, “Birlikte ne üretebilir, nereye yatırım yapılabilir ve hangi pazarlara birlikte açılabiliriz?” sorusunu daha fazla konuşmalıyız.

Ardından ekledi:

- Enerji, teknoloji, finans, ileri imalat ve dijital dönüşüm gibi stratejik alanlarda karşılıklı yatırımların artırılmasını ve Türk-Amerikan şirketlerinin üçüncü ülkelerde daha fazla ortak projeye imza atmasını önemsiyoruz.

TAİK Başkanı Murat Özyeğin, Türkiye ve ABD iş dünyası arasında uzun vadeli ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliklerinin gelişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerine işaret etti:

- New York’ta bu yıl 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda, yalnızca ikili ticareti artırmaya değil, karşılıklı yatırımları ve üçüncü ülkelerde ortaklıkları güçlendirmeye de odaklanıyoruz.

ABD Ticaret Odası ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya, Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yılının kutlanacağını anımsattı:

- İki ülke yönetiminin ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ikili ticaret vizyonu, Türkiye ve Amerikan iş dünyasının ortak inancı, karşılıklı yatırımları ve sahadaki üretkenliği ile hızla gerçeğe dönüşüyor.

New York’ta gerçekleşecek güçlü buluşmanın, küresel Amerikan şirketleri ile Türk özel sektörünün yenilikçi gücünü aynı vizyonda kenetleyeceğinin altını çizdi:

- Küresel tedarik hatlarının ve stratejik yatırımların yeniden yapılandığı günümüz dünyasında, Türkiye dinamik altyapısı, genç yetenek havuzu ve eşsiz üretim kapasitesiyle uluslararası sermaye için en güvenilir ortaklardan biridir.

Ulukaya, bu yılki konferansla ilgili değerlendirmesini şöyle noktaladı:

- İki ülkenin öncü kurumlarıyla sadece ticaret hacmini artırmak değil, enerji, ileri teknoloji ve dijital dönüşüm gibi geleceği belirleyen alanlarda kalıcı ortaklıklar kurmak üzere bir araya geliyoruz. Türkiye ve ABD arasındaki ikinci yüzyılın ekonomik omurgasını inşaya kararlıyız.

New York’taki “19. Türkiye Yatırım Konferansı”nın sponsorları da şöyle sıralandı:

Borusan Holding, Çalık Holding, Chobani, Fiba Holding, Kibar Holding, Koç Holding, Limak Holding, Sabancı Holding, Sahibinden, THY ve Türk Telekom.

Türkiye’de fonlarla ilgili operasyon, Financial Times ve Wall Street Journal gibi dünyaca ünlü ekonomi medyasına, “skandal” olarak yansıdı…

New York’taki “19. Yatırımcı Konferansı”nda özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yöneltilecek soruların başında “fon skandalı” yer alacak gibi görünüyor.

Buna karşın Nail Olpak, Murat Özyeğin ve Hamdi Ulukaya’nın mesajları, ABD’li şirketlerle işbirliğinin daha da gelişeceğine dönük beklenti çıtasını yükseltiyor…

İstanbul, uluslararası sanat dünyasının kalıcı buluşma noktaları arasına girecek

CONTEMPORARY İstanbul (CI) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, önce 23-27 Eylül 2026’da Tersane İstanbul’da gerçekleşecek “Contemporary İstanbul 21. Edisyonu”na katılımlarla ilgili bilgileri verdi:

- 2006’dan buyana Akbank’ın ana partnerliğinde gerçekleşen “Contemporary İstanbul” bu yıl 16 farklı ülkeden 70 çağdaş sanat galerisini, 736 sanatçıyı ve 1372 eseri bir araya getiriyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- CI21, köklü galeriler ile yeni oluşumları, Türkiye’den ve dünyadan sanatçıları, koleksiyonerleri ve sanat profesyonellerini aynı çatı altında buluştururken, Focus Asia, Newcomers ve New Grounds bölümleriyle uluslararası altyapısı güçleniyor.

Ali Güreli, “Contemporary İstanbul”un 21 yıllık yolculuğunu ve İstanbul’un sanat dünyasındaki konumunu şöyle özetledi:

- Sanat dünyasının geleceğini yalnızca nerede daha çok eser satıldığı değil, sanatçıların, galerilerin, koleksiyonerlerin ve fikirlerin nerede buluştuğu belirleyecek. İstanbul’un gücü de tam bu noktada öne çıkıyor.

Şu nokta üzerinde durdu:

- Contemporary İstanbul” olarak 21 yıldır bu buluşma alanını büyütüyor, Türkiye sanat piyasasını uluslararası sanat dünyasıyla daha güçlü ilişkiler kurmaya açıyoruz. Bu yıl aramıza katılan yeni galeriler ve Focus Asia ile bu ağı yeni coğrafyalara taşıyoruz.

Hedefleriyle ilgili şu mesajı aktardı:

- Hedefimiz, İstanbul’un uluslararası sanat dünyasının kalıcı buluşma noktalarından biri olmasına katkıda bulunmak.

Güreli, son 12 ayda sanat dünyasında nelerin değiştiği konusunu da irdeledi:

- Ukrayna ve Ortadoğu’daki savaş ve küresel siyasi gerilim; seyahat, eser taşımacılığı, sigorta ve lojistik maliyetlerini doğrudan etkiledi. Buna rağmen uluslararası sanat piyasası durmadı, daha temkinli ve daha planlı hareket etmeye başladı.

Sanat dünyasının bölgemizdeki ağırlık merkezinin genişlediğini kaydetti:

- Doha ve Abu Dhabi’nin artan sanat ve müze yatırımları, İstanbul’un uzun süredir doğal olarak üstlendiği bölgesel sanat merkezi rolünün artık yeni ve güçlü aktörlerle paylaşılan, daha rekabetçi bir coğrafyada sürdürüleceğini gösteriyor.

Bu noktada Suudi Arabistan’a dikkat çekti:

- Suudi Arabistan ise tüm ülkeye yayılan bir strateji ile bu yarışta hızla büyüyen bir ivme ile yerini alıyor. “Art Basel Qatar”, Doha’da Şubat 2026’da ilk edisyonunu gerçekleştirdi. Kasım 2026’da ise “Frieze Abu Dhabi” ilk kez düzenlenecek.

“Contemporary İstanbul”un 21 yıldır aralıksız ana sponsoru olan Akbank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, çağdaş sanatın dünyaya yeni gözlerle bakmanın en güçlü yollarından biri olduğunu vurguladı:

- İstanbul da bu yeni bakışların buluştuğu, sanatın geleceğinin konuşulduğu önemli merkez olarak öne çıkıyor. “Contemporary İstanbul” 21 yıldır dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçılar, galeriler ve koleksiyonerleri buluşturup yaratıcı enerjiyi büyütüyor.

Ardından ekledi:

- “Contemporary İstanbul”un 21. Edisyonunun da İstanbul’un çağdaş sanat alanındaki iddiasını güçlendirecek, yeni keşiflere ve yeni hikayelere ilham verecek bir buluşma olacağına inanıyorum.