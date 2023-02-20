1000 büyük sanayi kuruluşunun 152’si deprem bölgesinde

FERDA BESLİ - BESFİN CEO’SU



Depremde zarar gören 10+1 ilimiz için Türkiye Bankalar Birliği 15 Şubat 2023 tarihli duyurusu ile gerçek kişi ve şirketlere uygulanmak üzere aşağıdaki tavsiye kararını almıştır.

1. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki bireysel ve gerçek kişi ticari işletmelerimizle ilgili olarak (31 Ağustos 2023 tarihine kadar) 6 Şubat 2023’den önce kullandırılan ve vadesi gelen kredi ve kredi taksitleri 6 ay faizsiz ertelenecektir.

2. Deprem bölgesinde yer alan diğer illerdeki bireysel ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin kredi borçlarının/ taksitlerinin ve gayrinakdi kredi komisyonlarının 1 ay faizsiz (faiz / gecikme faizi) olarak ertelenecektir.

3. Yukarıdaki kapsam dışında kalan, deprem bölgesinde yer alan ve depremden zarar gören müşterilerimizin talep etmesi ve zarar gördüklerini belgelendirmeleri halinde müşteri bazında değerlendirilmek üzere, mevcut kredi borçlarına / taksitlerine erteleme imkânını sunulacaktır. Yukarıda tavsiye kararına uygun olarak (banka bazında küçük farklılıklar olsa da) da kamu ve özel bankalarımız TBB’nin tavsiye kararına uygun olarak yapacakları uygulamaları kamuoyu ile paylaştılar.

İstanbul Sanayi Odası tarafından 2021 yılı için hazırlanan 1’inci 500 ve 2’nci 500 listesine giren deprem bölgesinde faaliyet gösteren sanayici şirketler tabloda gösterilmiştir.





Tablodan da görüldüğü üzere 1000 firmanın 152’i bu bölgededir. Hem TBB tavsiye kararı hem de bankalarımızın açıkladıkları destekler ağırlıklı olarak gerçek kişileri ve KOBİ’leri kapsamaktadır. Ekonomimizin omurgası olan 1000 sanayi kuruluşu içindeki 152 firmanın da destek kapsamına girebilmesi için TBB’nin tavsiye kararı ve bankaların açıkladıkları uygulamalarına göre şirketler başvuru yapacak ve bu başvuruda, belge ve zarar gördüklerine dair rapor sunmaları gerekecektir. Bu başvurular kredi kararı olması nedeniyle bankaların kredi komitelerine sunulması ve oradan olumlu karar alınması gereklidir. Hem şirketlerin hem de bankalarımızın içinde bulundukları olağanüstü durum nedeniyle bu iş akışının uygulanmasında çok önemli zorluklar vardır.

Önerim,

1. KOBİ segmenti dışındaki firmalarında kredi ve kredi taksitleri 3 ay için faizsiz ertelenmelidir.

2. 11 Ocak 2023 tarihinde açıklanan 200 milyar TL tutarındaki Hazine destekli KGF paketine ilave 50 milyar TL 11 ilimizde faaliyet gösteren şirketlere tahsisi edilmelidir.

3. TCMB ihracata yönelik olarak verdiği reeskont kredilerine limitini artırarak tüm ihracatçılarımızı desteklemelidir ve bugünlerde şirketlerin bu krediye çok ihtiyacı vardır.