100’üncü yılda 400 milyon dolar yatırıyor, Bosna’ya da uzanıp 17 hastaneye çıkıyor

MEDICANA’yı 1992 yılında kuran diş hekimi Hüseyin Bozkurt’la Şubat 2021’de, COVID-19 pandemisinin etkisinin sürdüğü günlerde İstanbul Ataşehir’de yeni hizmete giren hastanesinde sohbet ederken yatırım stratejisini örnekleriyle ortaya koymuştu:

- Eylül 2020’de İzmir’deki hastanemizi 110 milyon dolarlık yatırımla hizmete açtık. Ataşehir hastanemizi de 95 milyon dolarlık yatırımla devreye aldık. Yani, pandemi ortamında 215 milyon dolarlık yatırım yapmış olduk.

Ardından İstanbul Ataköy’e işaret etmişti:

- Ataköy hastanemizi de 1 yıl içinde açacak şekilde çalışmalarımız sürüyor. Ataköy’deki yatırımımız 100 milyon doları geçer.

Sonra İstanbul’da bir adres daha verdi:

- Medicana’nın Levent- Maslak hattında da olmasını istiyoruz. Bu hatta uygun yer veya bina arayışlarımız sürüyor.

Yurt dışı hedefini de paylaşmıştı:

- Levent-Maslak hattındaki yatırımı da gerçekleştirdikten sonra yurtiçi yatırımlarımıza biraz mola verip, yurt dışına yönelebiliriz.

Hüseyin Bozkurt’la geçen gün Ataköy’deki hastanelerinin açılış hazırlıklarını konuşmak üzere buluştuk. Bozkurt, Hakan Güldağ’la birlikte katıldığımız sohbette Ataköy hastanesinin bina sahibinin Kuzu Grubu olduğunu belirtti:

- Kuzu Grubu binayı sıfırdan yaptı. Binayı da dikkate alırsak Ataköy hastanemize yapılan yatırım 200 milyon doları geçiyor. Bina hariç yatırımımız ise 100 milyon dolar dolayında gerçekleşti.

Medicana Ataköy’de yatak kapasitesinin 250 olduğunu bildirdi:

- Biz hazırlıklarımızı tamamladık. İzinlerle ilgili prosedürü bekliyoruz. Ataköy, 15’inci hastanemiz olacak. 200’ü doktor 1000 kişilik istihdam yaratacak.

Ataköy’ü anlatırken Zincirlikuyu’da dikkatimi çeken binayı sordum, yanıtladı:

- Zincirlikuyu’da Çalık Holding’e ait olan binayı kiraladık. Oraya da 120-130 milyon dolarlık yatırım yapıyoruz. Birkaç ay içinde açılışa hazır hale gelir.

Medicana Zincirlikuyu’nun 16’ncı hastaneleri olacağını kaydedip sürdürdü:

- Yurt dışındaki ilk yatırımı Bosna’da yapıyoruz. Bosna’daki hastanemiz 40- 50 milyon dolarlık yatırımla devreye girecek. 17’nci hastanemiz olarak hizmet vermeye başlayacak.

Bu noktada şu hedefini paylaştı:

- Şu anda Türkiye’deki hastanelerimizde yabancı hasta gelirlerimiz toplam cironun yüzde 10’u düzeyinde. 5-6 yıl içinde gelirlerimizin en az yüzde 50’sinin döviz olmasını hedefliyoruz. Buna hem yurt dışında hastane açarak, hem de yabancı hasta ile ulaşacağız.

Yurt dışında hastane açmak için düşündükleri ülkeler üzerinde durdu:

- Ortadoğu’da 5-6 ülkeye bakıyoruz. Balkan ülkeleri radarımızda yer alıyor. Balkan ülkeleri sağlık alt yapısı açısından bizden 25 yıl geride bulunuyor. Ayrıca Avrupa ülkelerinde de fırsatlara bakıyoruz.

Yeni yatırımlarıyla ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Cumhuriyetimizin 100. yılında 400 milyon dolarlık yatırımla 3 yeni hastane açmış olacağız.

Hakan Güldağ, ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen büyümeyi nasıl sağladıklarını sordu, Bozkurt şu yanıtı verdi:

- Ben Medicana’yı 1992’de kurdum. İlk hastanemizi 1995’te İstanbul Avcılar’da açtık. O günlerden bugüne 5-6 kriz yaşadık. Krizlerde ayakta kalmayı öğrendik.

Bu noktada hayalini paylaştı:

- Hayalim, 5-10 yıl sonra Medicana’nın hisselerini Londra Borsası’nda halka arz etmek.

O noktaya ulaşmak üzere yatırımlarını sürdüreceklerini kaydetti:

- Hisselerimizin halka arzı aşamasına gelinceye kadar 500 milyon dolarlık daha yatırım yapacağız gibi görünüyor.

31 yılda Medicana’yı 17 hastanelik bir zincire dönüştüren Hüseyin Bozkurt, zincire yeni halkalar ekleyip hisselerini Londra’da halka arz hayaline hedeflediği sürede ulaşacak gibi görünüyor…

Merdiven altı iş yapıp ‘her şey dahil’ havasında çalışanlar zarar veriyor

MEDICANA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt, sağlık turizminde merdiven altı iş yapanların türediğini belirtti:

- Yurt dışında yaptıkları tanıtımlarda broşürlerine özel jet bile koyanlar var. Merdiven altı iş yapıp, bir de “her şey dahil” sistemi benzeri fiyat verip sağlık turisti çekenler, sonuçta işini doğru yapanlara, sisteme zarar veriyor.

Sağlık turizminde Türkiye’nin potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı:

- Hastane hizmetlerinin ağırlama kısmında Türkiye olarak çok öndeyiz. Tıpta da çok iyi gidiyoruz. ABD’nin, Avrupa ülkelerinin çok altında fiyatlarla sağlık açısından iyi sonuçlar alıyoruz.

Sağlık turistinin kişi başına 3-4 bin dolar bıraktığını kaydetti:

- Türkiye’nin sağlık turizmi gelirini 10 milyar dolara çıkaracak adımları atmamız gerekiyor.

Bu konuda şu önerisini yineledi:

- Avrupa’da 6.5 milyon Türk var. Çoğu Almanya’da yaşıyor. Alman Hükümeti ile anlaşma yapılsa, vatandaşlarımız tedavi için ülkemize yönelse, bu şekilde sektörümüze 10 milyar dolarlık iş çıkabilir.

Mevlana’nın sözüne uyun, girişim yoluna çıkın, yol görünür

ABD merkezli Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya’nın 2017 yılında hayata geçirdiği “Hamdi Ulukaya Girişimi” yeni dönem programı için başvuruları almaya başladı.

Hamdi Ulukaya Girişimi’nin (HUG) Koordinatörü Hatime Şevin Ulukaya, 15 Ağustos’ta başlayan başvuruların 31 Ekim 2023’e kadar süreceğini belirtti:

- Bir yıl sürecek “Start-up Destek Programı” kapsamında belirlenen kriterler doğrultusunda jüri tarafından seçilecek 5 girişimin kurucuları, ABD’de uluslararası yatırımcılarla buluşarak iş fikirlerini sunma ve global pazarlara erişim fırsatı yakalayacak.

HUG’un program kapsamında girişimcilere alanında uzman ve bulunduğu sektöre yön veren isimlerin mentorluğundan yararlanma olanağı sunulacağını kaydetti:

- Chobani başta olmak üzere küresel çapta başarılı şirketlerdeki yöneticilerden oluşan bir ağa katılma imkanı da bulacak girişimcilere ayrıca profesyonel pazar araştırması desteği de sağlanacak.

Ardından ekledi:

- Programda yer alan girişimciler, Chobani’nin New York Soho’daki Kuluçka Merkezi’nde, çalıştıkları sektörün ABD’deki üst düzey yöneticileriyle görüşerek şirketlerini büyütme fırsatı bulacak.

Başvuru adresine işaret etti:

- Hamdi Ulukaya Girişimi’nin Start-Up Destek Programı için www.ulukayagirisimi. com adresi üzerinden başvuru gerçekleştirilebilecek

Hamdi Ulukaya, yeni dönem programı için başvuruların başlaması vesilesiyle şu mesajı yayınladı:

● HUG projesiyle girişimciliği tüm Anadolu’ya yaymayı ve sosyal problemlere duyarlı girişimci liderler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

● Anadolu’da girişimciliğin çok güçlü olduğuna inanıyorum. Start-Up Destek Programı, aynı zamanda doğup büyüdüğüm topraklara karşı hissettiğim minnet duygusunun da bir ifadesi.

● Program ile hayallerine inanan 5 girişimciyi dünya markası yapabilmek için gerekli donanımları sağlamayı amaçlıyoruz.

● Benim ilham kaynağım Mevlana’nın “Yola çık, yol görünür” sözüdür. Harekete geçmenin, bir eylemde bulunmanın sihirli bir tarafı var. İnsana düşünmenin, yeni fikirler geliştirmenin kapısını açıyor ve bir ilerleme kaydettiğinizi hissettiriyor.

● Bu yüzden oturup beklemeyin, yürümeye başlayın, merak etmeyin, yol kendiliğinden görünür.