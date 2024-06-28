11 şirketin özvarlıkları %300’ün üzerinde arttı

Borsa şirketlerinde 2024 ilk çeyrek verilerine göre özvarlıkları yüzde 300’ün üzerinde artış gösteren Aktif Karlılığı yüzde 5’in üzerinde, özsermaye karlılığı yüzde 10’un üzerinde olan ve PD/DD oranı yüzde 8’in altında olan 11 şirket var.

2024 yılının ilk çeyrek verileri, borsa şirketlerinde güçlü bir özvarlık artışını ortaya koyuyor. Yüzde 300'ün üzerinde özsermaye artışı gösteren şirketler içerisinden aktif karlılığı yüzde 5'in üzerinde, özsermaye karlılığı yüzde 10'un üzerinde ve PD/DD oranı yüzde 8'in altında olan 11 şirket var. Bu yazıda 11 şirketi inceledik.

Migros ve Şok Marketler

Migros, aktif karlılıkta yıllık %10,52 ve özsermaye karlılığında %32,52 oranlarına ulaşarak iyi bir performans gösterdi. Şirketin özsermaye büyümesi ise %817 oldu. Aynı sektörde faaliyet gösteren Şok Marketler ise özsermaye karlılığında yüzde 24,19 oranına sahip. Şirketin özsermaye büyümesi %672,62 oldu.

Enerji Sektöründe dikkat çekenler

Europower Enerji, Biotrend Çevre ve Enerji, Galata Wind Enerji şirketlerinin özsermaye büyümesi yüzde 348’in üzerinde gerçekleşti. Şirketlerin Piyasa Değeri/Defter Değeri oranları 4’ün altında bulunuyor.

İletişim Sektörünün güçlü oyuncuları

Türk Telekom’un aktif karlılığı %10,58 ve özsermaye karlılığı %24,29 olarak gerçekleşti. Şirketin özsermaye büyümesi yüzde 466,60 oldu. Turkcell ise aktif karlılıkta %7,88, özsermaye karlılığında %17,44 oranlarıyla öne çıkıyor. Şirketin özsermaye büyümesi yüzde 323,84 ve yıllık getirisi yüzde 172,45 oldu.

Üretim Sektöründeki Güçlü Performanslar

Türk Traktör’ün özsermaye büyümesi yüzde 345,05 oldu. Ford Otosan’ın özsermaye büyümesi yüzde 307,54 olarak kaydedildi. Reeder Teknoloji’nin özsermaye büyümesi yüzde 302,33 seviyesine ulaştı. Sasa’nın özsermaye büyümesi ise yüzde 326 oldu.

PİYASALARIN NABZI

BORSADA YATIRIMCILARIN RADARINDA HANGİ HİSSELER VAR?

YÜKSELİŞTEKİLER

Fenerbahçe Futbol (#FENER): 4 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %46,45 yükseldi.

LDR Turizm (#LIDER): 4 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %21,77 yükseldi.

Logo Yazılım (#LOGO ): 3 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %14,20 yükseldi.

Körfez GMYO (#KRGYO): 3 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 43 yükseldi.

Manas Enerji Yönetimi (#MANAS): 3 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %34,37 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

QNB Finans Finansal Kiralama (#QNBFL): 6 gündür sürekli düşüyor. Bir ayda %13,22 geriledi.

Ostim Endüstriyel Yat (#OSTIM): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %12,82 geriledi.

Tera Yatırım Menkul Değerler (#TERA ): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %15,91 geriledi.

Özerden Ambalaj (#OZRDN): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %13,08 geriledi.

Agrotech Teknoloji (#AGROT): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %20,36 geriledi.

NE OLDU?

Yabancılar geçen hafta net 158 milyon $ hisse sattı.

TCMB’nin swap hariç net rezervi 12,7 milyar $ oldu. Önceki 11,4 milyar $ idi.

TCMB, politika faizini %50'de sabit bıraktı.

TÜİK: Ekonomik güven endeksi Haziran'da 95,8 oldu. Önceki 98,2 idi.

İsveç Merkez Bankası politika faizini yüzde 3,75 oranında sabit bıraktı.

NE OLACAK?

Dış ticaret istatistikleri (Mayıs) açıklanacak.

Hizmet ÜFE (Mayıs) verileri izlenecek.

Almanya: İşsizlik oranı açıklanacak.

Türkiye: Yat istatistikleri (2023) açıklanacak.

Euro Bölgesi: 1-3 yıllık enflasyon beklentileri açıklanacak.

Türkiye: Kamu net borç stoku (1. Çeyrek) açıklanacak.

ZEYNEP’E SOR

DİNAMİK PORTFÖY MÜ, STATİK PORTFÖY MÜ?

Dinamik portföy; ekonomik değişimlere hızlı uyum, etkili risk yönetimi, yüksek getiri, çeşitlendirme. Yüksek işlem maliyeti, zaman ve çaba gereksinimi, yüksek volatilite.

Statik portföy; düşük işlem maliyeti, basitlik ve yönetim kolaylığı, daha az zaman ve çaba, düşük volatilite. Esneklik eksikliği, sınırlı getiri, risk yönetimi zorluğu, doygunluk riski.

Fiyatı marttan bu yana düşüyor. Veriler ciro hedefini yakalamasının zor olduğunu söylüyor

Reeder için beklentim yüksekti ama hiç de düşündüğüm gibi olmadı. Kaç aydır hisse sürekli geri geliyor. Bundan sonrası için yorumunuz ne olur?/Sami Küçümen

Sami, borsada yatırımcıların düştüğü en büyük hata duygulara yenilmeleri. İktisadi temeller yerine duygular bir noktada daha ağır basıyor ve bu da realiteden kopmaya yol açabiliyor. Oysaki yatırımda bulunurken baştan belirlenen kurallara uyumlu hareket edilmesi riskleri minimize edeceği gibi kazanç olasılığını da üst seviyeye çıkaracaktır. Reeder için de ileriye dönük beklenti oluşumunda firmanın geleceğe dair hedef ve programlarını göz ardı etmeden hareket etmen gerekir. Şirket bu yıl sonu için 5,45 milyar TL ciro hedeflerken brüt kâr hedefini 2,57 milyar TL olarak açıkladı.

Geçtiğimiz yıl 2,65 milyar TL ciro gerçekleştiren şirket, bu yılın ilk çeyreğinde ise %26 gerileterek 482,36 milyon TL’ye indirdi. Aynı şekilde brüt kârda da düşüş söz konusu. Şirketin ilk çeyrek performansına göre hedefini yakalaması zor görünüyor. Öte yandan faaliyetleri arasına elektrikli araçları aldığına dair açıklamalar dikkat çeken bir diğer husus. İnternet sitesinde yer alan tanıtımlarda saatte 45-70 km hız yapabilen yaklaşık 100-120 km menzilli elektrikli araçların ilk modeli için seri üretime ağustos ayında başlayacağını paylaştı. Hissenin fiyatı ise marttan bu yana geriliyor.

Satışları düşüyor. Artırabilmesi önemli. Son bilançosunda ertelenen vergilerle birlikte kârı arttı

Enerya Enerji sizce tekrar zirvesini görür mü? Değerlendirmenizi paylaşabilir misiniz?/Hüseyin Alkan

Hüseyin, hissenin fiyatını belirleyen ana unsur şirketin performansıdır. Eğer şirket gelir ve kârını artırma noktasında güçlü bir irade ortaya koyabiliyorsa, yansımasını hissenin fiyatında göstermesi kaçınılmaz olacaktır. Kimi zaman şirketin mali başarısı ile hissenin fiyatı arasında zamanlama sorunu olsa da nihayetinde şirketin performansı, yansımasını fiyatta kendisini gösterecektir. Enerya Enerji, Ağustos 2023’te borsaya geldiğinde ilk gün 97,60 TL’den tavan olurken devamında iki hafta üst üste tavan serisini sürdürdü. En yüksek 231,20 TL’ye kadar çıktı ve ardından kar satışları ile geriledi.

Şirket geçtiğimiz yıl gelir ve kârda düşüş yaşadı. 2024 ilk çeyrek dönemde de gelirdeki düşüş devam etti. Bununla birlikte dönem sonu net kârı kayda değer oranda artarak 1,38 milyar TL’ye çıktı. Dönem sonu kârın artmasında iki kalem etkili oldu. Bunlardan ilki faiz geliri olurken diğeri ve asıl belirleyici olan ertelenen vergiler. Vergi kaleminin, sonraki dönemlerde gidere dönecek olması halinde ise şirketin kârlı yapısının aşağıya doğru baskılanması gündeme gelecek. Şirketin gelirlerini artırması önemli. Hisse başına 34 kuruş nakit temettü ödemesini ise olumlu değerlendirmeli.

YATIRIM FONLARI

Son 5 yılda en fazla kazandıran 15 fon

5 Getiriler %2.960’a çıktı

Son 5 yılda en yüksek getiriyi sağlayan yatırımcı sayısı 1.500’ün üzerinde olan 15 fon %1903 ile 2.960 arasında getiri sağladı.

Bu fonlardaki maksimum portföy değeri 4 milyar 886 milyon TL ile Azimut Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) (GL1) Fonunda.

Son 5 yılda en yüksek getiriyi sağlayan fon Marmara Capital Portföy Yönetimi'nin His. Sen. (TL) Fonu oldu. Bu fon, son 1 yılda %123.26 getiri sağlarken, son 5 yılda %2,960.44 oranında getiri ile en yüksek performansı sergiledi. Portföy değeri 4 milyar 584 milyon TL olan bu fon, 58,639 yatırımcı tarafından tercih edildi.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilik fonlarında 5 yıllık getiriler

Beş yılda getiriler enflasyonun üzerinde

Beş yıllık performanslara baktığımızda, ortalama getiri oranları oldukça yüksek. Bu fonların beş yıl içinde sağladığı ortalama getiri %1,675 ila %2,500 arasında değişti.

Axa Hayat ve Emeklilik His. Sen. EYF (HES) %2.463,34 getiri ile bu dönemde en yüksek performansı gösterirken, diğer fonlar da genellikle %1.600 üzerinde getiri sağladı.

Bereket Emeklilik ve Hayat Katılım His. Sen. EYF (AGH): 53,703 yatırımcı sayısına sahip. Fon, son beş yılda %2.232,69 getiri sağladı. Son bir yılda %90,75 getiri oranı ile de yüksek bir performans sergiledi. Fonun portföy değeri 1 milyar 144 milyon TL.

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik Bir. His. Sen. EYF (CHH) son beş yılda %2.142,19 getiri ile yüksek performans gösterdi. Bu fon, 11.912 yatırımcıya sahip. Son bir yılda %126,62 getiri oranı ile de öne çıkıyor. Fonun portföy değeri ise 1 milyar 318 milyon TL.

Katılım Emeklilik ve Hayat Katılım His. Sen. EYF (KEH) 159.282 yatırımcı sayısı ile oldukça geniş bir yatırımcı kitlesine sahip. Son beş yılda %2.033,87 getiri sağladı. Son bir yılda %81,40 getiri oranı ile öne çıkıyor. Fonun portföy değeri 3 milyar 748 milyon TL.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL ve Euro/TL’nin Seyri

Dolar kuru 32,88 seviyesinde bulunurken Euro/TL 35,36 seviyesinden alıcı buluyor. TCMB politika faizini yüzde 50’de sabit tuttu. Kurlarda yukarı hareketler zayıf seyirde olmaya devam edecektir. Belirleyici olan DXY’nin seyri olacak.

TAHVİL

TEB Finansman, %58,78 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Teb Finansman, 25 Haziran 2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 250.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %52 olurken, bileşik faizi de %58,78’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 182 gün vadeli olup ödeme tarihi 25 Aralık 2024 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %25,93 olacak.

%52 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 25 Haziran 2024 tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %50,30 seviyesinde bulunuyor. Teb Finansman’ın çıkardığı bononun yıllık %52 basit faiz oranı, TLREF’in 1,7 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFTBTFA2411 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU/ŞİRKET HABERLERİNDE BUGÜN ÖNEMLİ NE VAR?

KONTROLMATİK

İki ortak özel emir yöntemiyle pay satışı yaptı. Elde ettikleri geliri şirkete sıfır faizle borç verecekler

Kontrolmatik’in Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Ünsalan özel emir yöntemiyle hisse satışı gerçekleştirdi. Her iki ortak 170 TL fiyattan ayrı ayrı 3.000.000 TL nominal tutarlı hisse satışını tamamladı. Satış işlemleri sonucunda Ömer Ünsalan'ın şirket sermayesindeki payı %26,92’ye, Sami Aslanhan’ın ise %26,84’e indi.

Ortakların bu satıştan elde ettiği gelir, Kontrolmatik’in ve bağlı ortaklıkların sermaye ve finansman ihtiyaçları için kullanılacak. Her iki ortak elde ettikleri geliri sıfır faizle TL olarak borç veya sermaye şeklinde şirketin finansmanına katkı sağlarken mali yapısını güçlendirecek.

ÇİMSA

GES kuracak. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan uygun koşullarda kredi alacak.

Çimsa, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 25 milyon euro tutarında bir kredi anlaşması imzaladı. Kredi, 2 yılı anapara geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli olacak. Kredi anlaşması, EBRD'nin Türkiye'de bir çimento şirketine sağladığı ilk uzun vadeli finansman kaynağı olma özelliği taşıyor.

Kredi, Çimsa'nın 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında net-sıfır hedefine ulaşma çabalarına destek olacak. Hedef doğrultusunda kredi, Eskişehir fabrikasında yapılacak GES kurulumu, atık ısıdan elektrik üretimi yatırımları ve diğer enerji verimliliği projelerinde kullanılacak.

SDT UZAY VE SAVUNMA

Haziran ayında ikinci siparişini duyurdu. Aldığı siparişler yıllık gelirin henüz yarısına ulaşmadı

SDT Uzay ve Savunma, yurt içi bir müşterisinden savunma sistemleri alanında 893.024 dolar tutarında yeni sipariş aldı. Siparişlerin teslimatı seneye ve 2025’te tamamlanacak. Şirket haziran ayının ilk haftasında da Afrika kıtasından, ilk kez ticari ilişki kurduğu müşterisine, yine savunma sanayii sistemleri konusunda 700.000 dolar tutarında ihracat gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Şirket, geçtiğimiz nisan ayından bu yana beş yeni iş ilişkisi açıkladı. Paylaştığı anlaşmaların toplam tutarının yıllık satışına oranı %34,65 oldu. Son açıkladığı 2024 ilk çeyrek mali tablolarında ise gelirini %50 artırdı. Satışlarıyla esas faaliyet kârı büyüyen şirket, dönem sonundaysa zarar açıkladı.

ASTOR ENERJİ

Yeni üretim tesisi, seneye kademeli devreye girecek. Kapasitesi artacak, maliyetleri düşecek

Astor Enerji, ASO 2. ve 3. OSB içinde tahsis edilen 228.660 m² arsaya ilişkin parselasyon çalışmalarını tamamladı. Planlanan yatırım kapsamında, 100.000 m² kapalı alana yeni üretim tesisi inşa edilecek ve mevcut fabrika tamamen transformatör üretimine geçecek. Yeni tesis, 2025’in ilk çeyreğinde üretime başlarken anahtarlama ürünleri ile transformatör üretim kapasitesi %100 artacak.

Ayrıca, tahsis edilen yeni alan üzerinde dağıtım ve güç transformatörlerinin ana girdilerinden olan bakır ve alüminyum iletken üretim tesisi kurulacak. Yaklaşık 50 milyon dolar tutarındaki bu yatırım ise 2025’in sonunda devreye alınacak. Böylece girdi maliyetleri azalırken kârı destekleyecek.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI

Star Rafineri ile sözleşme imzaladı. Anlaşma bedeli yılın ilk çeyrek gelirine göre önemli tutarda

Hareket Proje Taşımacılığı, Socar Turkey’in sahibi olduğu Star Rafineri ile önemli bir anlaşmaya vardı. Sözleşme kapsamında, Star Rafineri'nin 2024 yılı planlı duruş bakım döneminde ekipman tedariki ve kaldırma hizmetleri verecek. Sözleşmenin toplam bedeli 13.000.000 dolar olarak açıklandı. Tutar güncel kurdan yaklaşık 427 milyon TL’ye denk geliyor.

Şirket, 2024’ün ilk çeyreğinde gelirlerini %3 gerileterek 640,24 milyon TL’ye düşürdü. Firmanın gerçekleştirdiği iş bağlantısı, ilk çeyrek dönemdeki gelirinin yaklaşık %67’sine denk geliyor. Bu itibarla Star Rafineri ile yapılan anlaşma, faaliyetleri içinde önemli bir yere sahip bulunuyor.