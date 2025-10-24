11 şirketin toplamı bir şirketi geçemedi

BIST Ulaştırma Endeksi’nde yer alan 12 şirketin toplam piyasa değeri 727 milyar TL olurken, bir şirket tek başına diğerlerin toplamını geride bıraktı. 402,9 milyar TL ile en değerli bu şirket, defter değerinin yarı fiyatında.

Bir firmanın piyasa değeri, yatırımcısının o şirket hakkında düşündüğü toplam beklentinin parasal karşılığı olarak yorumlanabilir. Tutar şirketin büyüklüğü kadar, yatırımcıların ona atfettiği beklenti düzeyini de işaret eder. BIST Ulaştırma Endeksi’nde 12 şirket yer alırken, toplam piyasa değerleri 727 milyar TL’ye ulaştı. İçlerinden biri tek başına 11 şirketin toplam değerini geçti. Firma, yüksek piyasa değerine rağmen, defter değerinin yarı fiyatında işlem görüyor. Türk Hava Yolları, 402,9 milyar TL ile ulaştırma sektöründe en yüksek piyasa değerine sahip. Şirketin PD/DD oranı 0,54 seviyesinde. Yılın ilk yarısında gelirdeki artışa rağmen dönem sonunda kârını %33 düşürdü. Fiyatı, Şubat 2024’ten bu yana yatayda dalgalı bir seyir izliyor. Ağustos sonundan beri yönü tekrar aşağı dönerken Ziraat Portföy İkinci Serbest Fon (ZJI), son bir ayda güçlü alımları ile dikkat çekti.

Pegasus 102,9 milyar TL ile çok gerilerden gelse de sektörde en yüksek piyasa değerine sahip ikinci firma. Altı aylık faaliyet döneminde hem gelirini hem de kârını güçlü şekilde büyütmeyi başardı. Hissenin fiyatı ağustosun ikinci yarısından itibaren ciddi düşüş yaşadı. Fonların pozisyonunda bir miktar azalma gözleniyor.

Gelirini hızlı artırdı

Sektörde yer alan Pasifik Eurasia Lojistik, altı aylık faaliyet döneminde satışlarını %105 ile en fazla artıran şirket oldu. İki yılı aşkın süredir borsada işlem gören hisseye yönelik yüksek beklenti korunuyor. PD/DD oranının 42 seviyesinde olması bunu teyit eder nitelikte.

ZEYNEP’E SORUN

HİSSE Mİ, ALTIN MI?

Borç; Sahipliğin korunması, vergi avantajı, kaldıraç etkisi, zamanlama, esneklik. Geri ödeme yükü, finansal risk, kredi kısıtı, faiz riski, ifl as tehlikesi. Özkaynak; geri ödeme olmaması, güçlü bilanço, risk paylaşımı, uzun vadeli, yatırımcı güveni. Seyreltme, kontrol kaybı, maliyet, getiri baskısı, prosedür.

En geniş 3.5 GHz frekansına sahip oldu. IoT, yapay zeka tabanlı gelir alanlarına açılabilecek

Graintürk Holding neden Tera’ya iştirakinden pay verdi? / Rıdvan Yörük

Aykut, Türk Telekom, BTK’nın 5G yetkilendirme ihalesine TT Mobil üzerinden katıldı ve 700 MHz ile 3500 MHz bantlarından toplam 315 MHz frekans kapasitesi alarak en geniş 3.5 GHz frekansına sahip oldu. Bunun için 1,094 milyar dolar bedeli üç taksitte 2026–2027 döneminde ödeyecek. 5G ihalelerinde operatörler bant genişliği satın alarak ileride sunacakları servisler için kapasite temin ediyor. Gelir için öncelikle şebeke kurulumu, cihaz dönüşümü ve kullanım yaygınlaşması gerekiyor. 3.5 GHz bandı yüksek hız gerektiren endüstriyel uygulamalar, bulut oyun, IoT, yapay zeka tabanlı servisler gibi yeni alanlarının temel altyapısı kabul ediliyor.

Finansman geliri düşse de ilk yarıdaki ivme, yıl sonu hedefi ni yakalama olasılığını artırıyor

Aksa Enerji’nin yıl sonu satış hedefi hakkında bilgi alabilir miyim? /Tuna Kaya

Tuna, enerji şirketleri yıl sonu beklentilerini belirlerken temel olarak enerji fiyatları ve talep tarafındaki büyüme verilerini dikkate alıyor. Aksa Enerji, 2025 yıl sonu için net satış hedefini 36,85 milyar TL olarak koruduğunu açıkladı. Şirketin 2024 sonunda 31,64 milyar TL olan satışları nazara alındığında artırmayı öngördüğü anlaşılıyor. Ayrıca FAVÖK hedefi 11 milyar TL, yatırım harcaması planı ise 23,16 milyar TL olarak güncelliğini koruyor. Şirketin altı aylık mali tablolarında satışları %20, esas faaliyet kârı %47 arttığı gözlendiğinde, hedefin yakalanma olasılığı bulunuyor. Azalan finansman geliri dönem sonu kârını düşürdü.

YATIRIM FONLARI

PGS fonunda ortalama üstü ücret, ortalama altı getiri

Azimut Portföy’ün yönettiği Pay Geri Alımı Yapan Şirketler Hisse Senedi Fonu (PGS), 603 milyon TL büyüklüğe sahip. Son iki ayda değerinde azalma gözleniyor. Önceki aylarda değişen tutarlarda para girişi yaşanırken ekimde 750 bin TL nakit çıktı. Portföyün %89,94’ü hisseden, %6,36’sı fonlardan, %3,70’i vadeli işlem teminatlarından oluşuyor.

Nisanda işleme başlayan PGS’nin 445 olan yatırımcı sayısı ekimde 462’ye çıktı. Yüzde 57,01 doluluk oranıyla dikkat çekiyor. Hisse geri alım programı uygulayan şirketlere yatırım yaparak uzun vadeli değer potansiyeli hedefl iyor. Son altı ayda %6,52 getiri sağladı. Aynı sürede hisse fonlarının ortalama getirisi %28,34 olurken hayli geride kaldı. Yıllık %2,35 yönetim ücreti ile 200 fon arasında ortalamanın üstünde. Hisse fonlarda ücret %0,13 ile %3,55 arası değişiyor.

TAHVİL

Hedef Araç, TLREF+%3,75 faizle 130 milyon TL borçlandı

Hedef Araç Kiralama, nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 22.10.2025 başlangıç tarihli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 130.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%3,75 olarak belirlendi. 483 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 5 kupon ödemesi yapılacak. Tahvilin vade tarihi 17.02.2027 olarak açıklandı.

TLREF+%3,75 YILLIK FAİZ

22 Ekim itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %40,25 seviyesinde bulunuyor. Hedef’in verdiği %3,75 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Tahvil, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin uzun vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRSHDAK22712 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KOÇ HOLDİNG

Yurt dışından toplam 600 milyon dolarlık kredi için anlaşmaya vardı. Büyümesini destekleyecek

Koç Holding, nakit yönetimini güçlendirmek ve likiditesini artırmak amacıyla dokuz uluslararası bankayla toplam 600 milyon dolara kadar kullanılabilecek uzun vadeli bir kredi sözleşmesi imzaladı. Anlaşmaya göre kredi, ilk 2,5 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 5 yıl vadeli olarak yapılandırıldı. Masraf ve komisyonlar hariç maliyet SOFR + %1,95 olarak belirlendi.

Kurumsal ölçekte yapılan bu tarz sendikasyon kredileri, bilançonun esnekliği ve yatırım fırsatlarının finansmanı açısından önemli rol oynuyor. Koç Holding gibi çok sektörlü gruplar için bu tür kaynaklara erişim, hem yeni yatırımların fonlanması hem de döviz bazlı yükümlülüklerin yönetimi açısından stratejik değer taşıyor. Mevcut borçlanmayı sürdürülebilir büyümeye destek sağlayan araç niteliğinde görmeli.

GÜR-SEL TURİZM

ABD’de otonom mobilite şirketini kurdu. Teknolojik pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor

Gür-Sel Turizm, daha önce duyurduğu ABD’nin Delaware eyaletinde %100 iştiraki olan Gürsel Mobility ünvanlı yeni şirketin kuruluş işlemlerini tamamladı. Yeni firma, otonom mobilite hizmetleri alanında faaliyet gösterecek ve grubun teknoloji odaklı büyüme planlarının yurtdışındaki ilk adımlarından biri olacak.

Otonom mobilite, özellikle ABD gibi büyük pazarlarda hem toplu taşıma hem de bireysel ulaşım çözümlerinde geleceğin odak noktalarından biri olarak görülüyor. Elektrikli araçlar, sürücüsüz taşıma sistemleri ve yapay zeka destekli filo yönetimi gibi alanlar bu dönüşümün temel bileşenleri arasında yer alıyor. Gür-Sel Turizm’in yeni iştiraki bu potansiyel alana giriş yaparak teknolojik pozisyonunu güçlendirmeyi hedefl erken firmanın büyümesini destekleyecek.

LİNK BİLGİSAYAR

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslimatı erken yaptı. Kamu projelerinde güvenilirliği artıyor

Link Bilgisayar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü “Yüz Tanıma Sistemi Malzeme Alımı” projesi kapsamında, toplam 3.000 adet Saha Ağ Anahtarını zamanından önce teslim ettiğini ve bu ürünlerin tamamının faturalandırıldığını duyurdu. Toplam bedeli 18,15 milyon TL olan işin tamamlanması, şirketin kamu projelerindeki teknik kapasitesini ve güvenilirliğini göstermesi açısından önemli.

Kamu kurumlarına yönelik güvenlik ve altyapı teknolojileri projeleri, son yıllarda birçok yerli yazılım ve donanım firmasının faaliyet alanı haline geldi. Bu alanda rekabetin artması, hem teknik yeterliliği hem de zamanında teslim kabiliyetini öne çıkarıyor. Saha Ağ Anahtarları gibi altyapı bileşenleri, büyük çaplı gözetim ve tanıma sistemlerinde, sistem bütünlüğünün temelini oluşturuyor.