12 günde bir stoğu nakde çevirdi ulaştığı kâr 4,42 milyarı buldu

Borsadaki sanayi şirketlerinin stok devir hızı 32 seviyesine kadar çıkarken tahsilatlar 9 güne kadar iniyor. Veriler dönen çarklarının hızını gösteriyor. Peki ürünlerini depolarda bekletmeden nakde çeviren bu firmalar, satış hızlarını bilançolarına kâr olarak yansıtabiliyor mu?

Borsada işlem gören sanayi sektöründeki 24 şirketin varlık kullanımları dikkat çekiyor. Piyasa değerleriyle Koç grubundaki dört şirket ilk sırayı alırken, 763 milyar TL’yi aşan büyüklükle Tüpraş ilk sırada duruyor. Onu çok gerilerden Ford Otosan ve Tofaş Oto takip ediyor. Stok devir hızları baz alındığındaysa Dofer Yapı ve Aygaz öne çıkan diğer şirketler. Ürünlerin hızla satılması firmaların pazar gücünü işaret ediyor. Ancak, sadece yüksek stok devir hızına bakıp tercihte bulunmak yanıltıcı olacaktır. Hızlı satışların aynı zamanda kâra dönüştüğünü de bilançolardan takip etmek gerekiyor.

Hızlı satışın kârı nerede?

Dofer Yapı, 32,66 stok devir hızıyla ilk sırada yer alıyor. Şirket, stoklarını yaklaşık 11 günde bir yenilemeyi başarıyor. Hızlı satış performansı, gelirini %26 büyütmesine rağmen altı aylık dönem sonunda 42,2 milyon TL zarar yazdı. Düşürmesine rağmen 68,9 milyon TL finansman gideri, oluşan zararda etkili faktör. Şirketin Karabük’te kuracağı GES ise maliyetlerini düşürmede etkili olacak. Aygaz, 30,57 devir hızıyla stoklarını ortalama 12 günde bir nakde çevirerek ikinci sırada bulunuyor. Operasyonel hızını bilançosuna yansıtmayı başaran firma, yılın ilk yarısında kârını %243 artışla 4,42 milyar TL’ye çıkardı. Aygaz pazar payındaki artışa paralel olarak yıl sonu otogaz beklentisini %23,5 ile 24,5 bandına yükseltti.

Tahsilat hızı yüksek

Mayıs ayında borsada işlem görmeye başlayan Ekinciler Demir Çelik, 9 günlük alacak tahsil süresiyle sektörün en hızlı tahsil kabiliyetine sahip firması konumunda. Alt aylık dönemde satışlarını %28 artırarak gelirini 11,79 milyar TL’ye ulaştıran şirket, dönem sonunda ise kârını %2 düşürdü. Hissenin fiyatı ilk işlem günündeki seviyelerde bulunuyor.

ZEYNEP'E SOR

STOK MALİYETİ Mİ, SATILANIN MALİYETİ Mİ?

Stok maliyeti; varlık birikimi, fiyat avantajı, güvence, müşteri memnuniyeti. Likidite tuzağı, depolama gideri, finansman yükü, fırsat maliyeti.

Satılan malın maliyeti; kârlılık, verimlilik, fiyatlama, gerçekçi gelir. Dar vizyon, hesaplama zorluğu, dalgalanma, gizleme, maliyet şişmesi.

İştiraki Mardin’deki santrali satın alırken elektrik üretiminde yoğunlaşmak istiyor

1000 Yatırımlar Holding elektrik işlerini neden kendisi üstlenmiyor? ● Hüseyin Sepetçi

Hüseyin; 1000 Yatırımlar Holding, %76,67 iştiraki Meta Mobilite’nin uzun vadeli planları kapsamında elektrik üretim ve depolama alanında yoğunlaşma hedefinin bulunduğunu yatırımcısıyla paylaştı. Bu çerçevede iştirak, kurulu gücü 10 MWe / 14,8826 MWp olan Depolamalı GES lisansına sahip Balpınar Enerji’yi 23,75 milyon TL’ye aldı. Mardin’de bulunan santral yılın son çeyreğinde işletmeye alınacak. Meta Mobilite, haziranda da grup şirketi Altay Enerji bünyesindeki 14,9 MW kapasiteli GES yatırımını devralırken, enerji üretimini kendisinde topluyor.

Yatırım teşviği aldığı tesisin ilk fazının aralıkta devreye girmesi planlanıyor

Konfrut’un Tarsus’taki meyve işleme tesisi ne zaman faaliyete geçecek? ● Yunus Tepe

Yunus, Konfrut Tarım %50 iştiraki Konfrut Çukurova Tarım aracılığıyla Tarsus’ta narenciye işleme ve soğuk hava depolama tesisini hayata geçirmek istiyor. Bu amaçla Bakanlığa yaptığı 12 milyon euroluk yatırım teşvik başvurusu onaylandı. Şirkete ait arazi üzerinde gerçekleştirilecek yatırımın 5 milyon euro tutarındaki ilk fazı kapsamında; 6.000 metrekare kapalı alana sahip tesisin aralıkta faaliyete geçmesi planlanıyor. İlk faz yatırımla birlikte tesis, narenciye ürün grubu esas olmak üzere toplam 72.000 ton meyve işleme kapasitesine kavuşacak.

YATIRIM FONLARI

HAT fonu arbitraj fırsatlarından yararlanarak bir yılda %25 getiri sağladı

Hedef Portföy’ün idare ettiği Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (HAT), iki yıldır işlem görüyor. Zayıf bir ivmesi olmakla birlikte yukarı yönlü istikrarlı hareketi ile öne çıkıyor. Fonun hacmi martta 11,8 milyon TL iken kademeli bir şekilde küçüldü. Ağustosta büyüklüğü 3,37 milyon TL seviyesine inerken hacimdeki daralma sürdü. Geride kalan beş ayda farklı tutarlar olsa da fondan düzenli nakit çıkışı yaşandı. Ağustosta çıkan nakit miktarı 1,13 milyon TL seviyesinde. Aynı sürede yatırımcı sayısı da azalmaya devam etti. Şimdilerde sayı 81 kişiye geriledi. Stratejisi, fon varlıklarını ortaya çıkan arbitraj fırsatlarında değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyünün %90,08’i hisse senedi ve %9,92’si vadeli işlemler nakit teminatlarından oluşuyor. Son bir yılda %24,87 getiri elde etti.

TAHVİL

Tera Finans Faktoring, piyasadan TLREF + %4,5 faizle 100 milyon TL borçlandı

Tera Finans Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 31.08.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+% 4,5 olarak belirlendi. 361 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 4 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 27.08.2027 olarak açıklandı. 31 Ağustos itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %36,74 seviyesinde bulunuyor. Tera’nın verdiği %4,5 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılarken, piyasada TRFAREN82714 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Best Brands Enerji şubatta borsaya gelirken iki aydır dalgalı harekette bulunuyor

Best Brands Enerji hissesinde iki fondan alım ağırlıklı işlemler gözleniyor. Portföylerdeki miktar toplamda 184,5 bin lot artarak 188,7 bine çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı 2’den 3’e yükseldi. MHF 184 bin lot ile en fazla alımı yaparken, aynı süreç diliminde satan olmadı. Best Enerji hakkında öneride bulunan herhangi bir kurum bulunmuyor. Hisseye MT Portföy’ün ilgisi dikkat çekiyor. Kurumun yönettiği MHF fonu ilk kez pozisyon açarken, BIY fonu 485 lot alım gerçekleştirdi. NSK ise 1.777 lot ile sabit kaldı.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ARMADA GIDA

Mersin ve Kazakistan’daki yatırımları için 110 milyon dolarlık kredi temin etti

Armada Gıda, Mersin’de gerçekleştirmeyi planladığı katma değerli ürün işleme tesisi yatırımı ile Kazakistan’da yapmayı düşündüğü bakliyat işleme tesisi yatırımının finansmanını için uluslararası fonlardan gerekli kaynağı temin etti. Şirket, FMO liderliğinde ve PROPARCO katılımıyla toplam 110 milyon dolar tutarında uzun vadeli sendikasyon kredisi sözleşmesini imzaladığını duyurdu. Sağlanan kaynak, Armada Gıda’nın sürdürülebilir büyüme hedefini doğrudan destekleyecek nitelikte. Yeni tesislerin devreye girmesiyle üretim kapasitesi ve pazar payında artış beklenmeli.

CW ENERJİ

Hakim ortağın son ödemesiyle birlikte verdiği sermaye avansı 2,41 milyar TL oldu

CW Enerji’nin hakim ortağı, üç ayrı havale ile toplam 314 milyon TL sermaye avansı gönderdi. Ortağın son gönderisiyle birlikte ödemiş olduğu toplam nakit sermaye avansı 2,56 milyar TL’ye ulaştı. Gerçekleştirilen nakit girişi, şirketin özkaynak yapısını desteklerken finansal yükümlülükler karşısında likiditesini güçlendiriyor. İlerleyen süreçte yapılacak olası bir bedelli sermaye artırımında veya tahsisli sermaye artırımı yolu ile bu avansların mahsup edilerek bilançoya yansıtılması beklenmeli. CW Enerji, altı aylıkta dönemde gelirini %19 ve net kârını %90 büyüttü.

VBT YAZILIM

Bankadan 109,2 milyon liralık yazılım işi aldı. Tutar gelirinin %3,8’i düzeyinde

VBT Yazılım, Türkiye’de yerleşik bir banka ile hizmet ve danışmanlık sözleşmesi imzaladı. Anlaşma kapsamında 2026 yılı sonuna kadar kullanılmak üzere KDV hariç 109,2 milyon TL tutarında yeni bir sipariş aldı. Tutar yıllık gelirinin %3,82’si düzeyinde. Şirketin yıl içinde aldığı toplam yeni iş tutarı yıllık gelirinin %38,5’i seviyesinde bulunuyor. Bankacılık sektörü gibi teknoloji yatırımlarının yoğun olduğu bir alanda sağlanan iş ilişkisi, firmanın pazar konumunu destekliyor. Alınan işin kısa sürede tamamlanacak olması, yıl sonu ciro ve kârlılığına doğrudan yansıyacak.