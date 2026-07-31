1.2 GW’lık GES’e İspanya’dan aldığımız 187 milyon Euro’luk kredi ‘dış güven’i gösteriyor

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TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) CEO’su Onur Genç’in el sıkışırken çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı haber dikkatimi çekti:

Tosyalı’nın GES yatırımına İspanyol BBVA’dan 187 milyon Euro’luk kredi…

Haberin özeti şöyleydi:

Tosyalı, toplam 1.2 GW kapasiteli güneş enerjisi santralı (GES) yatırımının ilk fazını oluşturan Osmaniye ve Niğde projeleri için, İspanya ihracat kredi kuruluşu “Cesce” teminatı kapsamında BBVA ile 187 milyon Euro “İhracat Finansmanı Alıcı Kredisi” imzası attı.

Haberi okuyunca 2017 yılı Nisan ayı başına uzandım. O günlerde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin Fuat Tosyalı’ya verdiği fahri doktora unvanı için düzenlenen törene katılmıştım. Tosyalı, törende Osmaniye’ye Nisan 2008’de başlattığı yatırımın öyküsünü anlatmıştı.

2003-2007 döneminde Osmaniye’nin Toprakkale İlçesi Kaymakamı İskender Yönden’in ısrarlı daveti sonuç vermişti. Tosyalı’nın Osmaniye’de yatırım yaptığı alan, zamanla 2 milyon metrekareyi, yatırım tutarı da 9 yılda 1.7 milyar doları bulmuştu.

Fuat Tosyalı, tören sonrası sohbet sırasında GES yatırımıyla ilgili şu bilgiyi vermişti:

- Osmaniye’deki Tosçelik ERW Boru fabrikasının çatısı 250 bin metrekare. Çatının 205 bin metrekarelik bölümüne güneş enerjisi panelleri döşeyeceğiz. Çatıda 10 MW elektrik üreteceğiz.

Törene katılan dönemin MÜSİAD Başkanı Nail Olpak sormuştu:

- GES için lisans aldınız mı?

Tosyalı, şu yanıtı vermişti:

- İşi hızlandırmak için her MW başına bir şirket kurduk ve izinlerimizi aldık. Yani, çatıda 10 ayrı şirket olacak.

Aradan 7 yıl geçti, 2024 yılı Nisan ayında Erciyas Holding Kurucu Başkanı Ahmet Kamil Erciyas ve İcra Kurulu Başkanı Kamil Emre Erciyas’ın davetiyle Almanya’nın Düsseldorf kentindeki “Wire & Tube” (Kablo & Boru) Fuarına gittiğimde Tosyalı’nın iki ayrı salondaki stantlarına uğramıştım.

Stantta Fuat Tosyalı, Fatih Tosyalı, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Şerif Yavuz Tosyalı, Hakan Eminsoy, CEO Suha Korkmaz, Tosçelik Yönetim Kurulu-İcra Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı ile sohbet etmiştik. Fuarda “Tosyalı V-Green” markasıyla ürettikleri “yeşil çelik”i tanıtmışlardı.

Fuat Tosyalı, Osmaniye’deki fabrikanın çatısına 10 ayrı şirkete bölerek yaptıkları GES’i söktüklerini belirtip, yenilenebilir enerji ile ilgili yatırım hedeflerini paylaşmıştı:

- Şu anda 235 MW ile dünyanın en büyük çatı üstü güneş enerjisine sahip şirketiz. Güneş enerjisi gücümüzü 2.5 GW’ın üzerine çıkarmak için yatırımlarımız sürecek.

BBVA ile 187 milyon Euro’luk krediye imza attıkları haberlerinden birkaç gün sonra Fuat Tosyalı’yla karşılaştım. Onur Genç’le el sıkışma fotoğrafını anımsattım, söze enerji dönüşümünden girdi:

- Enerji dönüşümü, bugün sanayide rekabet gücünü belirleyen en önemli unsurlardan biri haline geldi. Biz de Tosyalı olarak sürdürülebilirliği iş yapış şeklimizin merkezine koyuyor, üretimden enerjiye kadar tüm süreçlerimizi uzun vadeli bakış açısıyla dönüştürüyoruz.

GES yatırımlarını bu vizyonla hayata geçirdiklerini vurguladı:

- 1.4 GW’a ulaşacak GES yatırımımız, yalnızca kendi enerji ihtiyacımızı yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya yönelik yatırım değil, enerji bağımsızlığımızı da güçlendiren ve “yeşil çelik” üretimindeki küresel iddiamızı pekiştiren stratejik dönüşüm hamlesi.

Böylesine büyük ölçekli yatırımların hayata geçirilmesinde güçlü uluslararası işbirlikleri ve sürdürülebilir finansman kaynaklarına erişimin kritik öneme sahip olduğunu kaydetti:

- BBVA ile Cesce teminatı kapsamında imzaladığımız 187 milyon Euro tutarındaki “İhracat Finansmanı Alıcı Kredisi” anlaşması, uluslararası finans kuruluşlarının Tosyalı’nın vizyonuna ve sürdürülebilir büyüme stratejisine duyduğu güvenin önemli bir göstergesi.

“GE Vernova” ve “Inogen” ile işbirliklerine değindi:

- Kurduğumuz güçlü işbirliğiyle birlikte, ileri teknoloji, mühendislik ve finansman olanaklarını bir araya getirerek dünyanın en büyük öz tüketim odaklı GES projelerinden birini hayata geçiriyoruz.

Hedeflerini bir kez daha irdeledi:

- Tosyalı olarak yenilenebilir enerji yatırımlarımızla hem düşük karbonlu üretim hedeflerimize ulaşmayı hem de küresel “yeşil çelik” sektöründeki öncü konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Tosyalı, 1.4 GW’a ulaşacak GES yatırımıyla çelik üretiminde önemli bir dönüşüme imza atıyor…

BBVA’dan aldığı 187 milyon Euro’luk kaynakla sürdürülebilirlik yolunda attığı adımları “uluslararası güven”le perçinliyor…

‘Cesce’ desteğiyle sağlanan ilk finasman

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 1.2 GW’lık güneş enerjisi santralı yatırımıyla ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Daha önce hayata geçirdiğimiz ve kendi segmentinde dünyanın en büyük çatı üstü güneş enerji santrallarından biri olan 235 MW kurulu güce sahip yatırımımızın devamı niteliğini taşıyor.

İmza attıkları krediyle ilgili şu noktaya dikkat çekti:

- İmza attığım kredi işlemi, GE Vernova’nın Türkiye’deki bir yenilenebilir enerji projesine yönelik olarak Cesce desteğiyle sağladığı ilk finansman olma özelliğini taşıyor.

Tosyalı, şu noktaya da işaret etti:

- Proje aynı zamanda GE Vernova’nın güneş enerjisi projelerinin finansmanında bugüne kadar yaklaşık 850 milyon dolar tutarında kaynak sağlamasında katkı sunan rolünü de güçlendiriyor.

Tosyalı’nın iletişim ekibi, GE Vernova ile ilgili şu notu da gönderdi:

- Bu işbirliği, GE Vernova’nın Türkiye’deki yerel varlığını daha da güçlendirirken, şirketin sunduğu teknolojiler ülke genelinde 3.5 GW’lık güneş enerjisi potansiyelini destekliyor.

Çözüm ortaklarımızla birlikte uzun yıllardır Türkiye’de iş yapıyoruz

TOSYALI Holding’in GES yatırımlarında işbirliği yaptığı Inogen Group Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Ali Murat Soydan, sanayide “yeşil dönüşüm”ün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli gündem başlıklarından biri olduğunu belirtti:

- Çözüm ortaklarımızla birlikte uzun yıllardır Türkiye enerji sektöründe uyguladığımız uçtan uca çözüm modelinde edindiğimiz deneyimi, “yeşil dönüşüm” hedefi doğrultusunda ilerleyen sanayicilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek çözümlerde kullanıyoruz.

Konuya yalnızca finansman perspektifinden yaklaşmanın sağlıklı bir bakış açısı sunmadığını vurguladı:

- Doğru planlamayla ihtiyaca en uygun çözümü optimum maliyetle geliştirebilmek uzun yıllara dayanan deneyim gerektiriyor.

Artık kendi enerjisini yönetebilen şirketler daha fazla öne çıkacak

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yıllık 15 milyon ton ham çelik üretim kapasitesiyle dünyada öne çıktıklarını vurguladı:

- Çelik sektöründe dünyada oyunun kuralları değişiyor. Bundan sonra büyük olmaktan daha ziyade kendi enerjisini yönetebilen şirketler öne çıkıyor. Enerji satın alan değil kendi enerjisini üreten çelik şirketleri öne çıkacak.

Tosyalı, şu iddiasını ortaya koydu:

- Çelik sektöründe önümüzdeki 10 yılın rekabetini belirleyecek enerji dönüşümünün ilk örneklerinden biri oluyoruz.

GES’te ulaşacakları 1.4 GW’lık kapasitenin ne anlama geldiğinin altını çizdi:

- Bu, ülkemizdeki bazı enerji şirketlerinden bile daha yüksek kapasite anlamına geliyor. Hedef kapasiteye ulaştığımızda fabrikalarımızın enerji ihtiyacının büyük bölümünü karşılar hale geleceğiz.

‘Yapay Zeka Zirvesi’ne 10 bin başvuru oldu, 62 ilden katılımcı var

HAKAN Güldağ’la birlikte TOBB Türkiye Yazılım Meclisi’nin önderliğinde Ankara’da düzenlenen “TOBB İş Dünyası Yapay Zeka Zirvesi”nin gerçekleştiği salona girerken Yazılım Meclisi’nden bizi karşılayanlar heyecanla şu bilgiyi paylaştı:

- Zirveye katılım için 10 bin başvuru oldu. Başvurulardan 1500’üne olumlu yanıt verebildik. Çünkü salonun ve stant alanlarının kapasitesi bu kadar.

Zirvenin ev sahibi Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut, gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getirirken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, ilginin bir başka yönüne işaret etti:

- “Yapay Zeka Zirvesi”ne 62 şehirden başvuru oldu. Şu anda salonda bulunanlardan 600 kişi buraya Ankara dışından geldi.