1.2 milyar Euro göründü hedefe Doğu Avrupa, Afrika, CIS ve Orta Doğu’yu koydu

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, şirketin ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıklarken sunumunda ekrana dünyada havacılık sektörüyle ilgili bazı gelişme ve beklentileri yansıttı:

- Küresel hava trafiğinin merkezi Doğuya kayıyor. Gelişmekte olan ülkelerde büyümenin yüksek olması bekleniyor. DHMİ, Türkiye’de geçen yıl 182 milyon olan yolcu trafiğinin 2025’te 229 milyona ulaşmasını bekliyor.

TAV Havalimanları’nın havalimanı işletme konusundaki hedefini bu gelişmeye benzer nitelikte belirlediğini ortaya koydu:

- 8 ülkede 15 havalimanını işletiyoruz. Havalimanı işletme konusunda hedef bölgelerimiz Doğu Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve CIS ülkeleri (Kazakistan, Azerbaycan, Belarus, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, Tacikistan, Ermenistan) olacak. Fırsatlara bakacağız.

Serkan Kaptan, TAV Havalimanları’nın 2023 yılı ilk 6 aylık finansal sonuçlarını paylaşmak üzere Bodrum’da bir sohbet toplantısı düzenledi. Kaptan’a TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Güçlü Batkın, İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Öker, TAV Milas-Bodrum Havalimanı Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, İşletmelerden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak, Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Besim Meriç, Kurumsal İletişim Direktörü Erhan Üstündağ eşlik etti.

TAV İşletme Hizmetleri ve TAV Teknoloji gibi şirketleri için dünyanın her ülkesinin hedefte olduğunu kaydetti:

- Örneğin TAV İşletme Hizmetleri, 19 ülkede 40 havalimanında hizmet veriyor. New York dahil söz konusu havalimanlarında 86 lounge (özel yolcu salonu) işletiyor.

Krizi iyi yönettiklerini, finansal ve operasyonel performanslarıyla pandemi öncesini aştıklarını vurgulayıp bu yılın ilk yarısındaki finansal sonuçlarını paylaştı:

● CİRO: 2019’u 749 milyon Euro ciro ile kapatmıştık. 2022’de ciromuz 1 milyar 51 milyon Euro’ya çıktı. Bu yılın ilk 6 ayında 560 milyon Euro ciro yaptık. 2023 yılını 1 milyar 230 milyon-1 milyar 290 milyon Euro arasında ciro ile tamamlamayı bekliyoruz.

● FAVÖK (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr): 2019 yılını 280 milyon Euro FAVÖK ile tamamlamıştık. 2022’de 322 milyon Euro’ya çıktı. Bu yılın ilk 6 ayında 147 milyon lira oldu. 2023’ü 330-380 milyon Euro dolayında FAVÖK’le kapatmayı öngörüyoruz.

Şu veriye dikkat çekti:

- Gelirlerimizin yüzde 57’si havalimanları, yüzde 43’ü işletme şirketlerimizden sağlanıyor. İşletme şirketlerimizin payı giderek yukarı çıkıyor. Ayrıca, gelirlerimizin yüzde 36’sı Türkiye’den, yüzde 64’ü ise Türkiye dışı ülkelerde gerçekleşiyor.

Yolcu trafiğini irdeledi:

- 2019 yılında 89 milyon yolcuya hizmet vermiştik. 2022’de 78 milyon yolcuya hizmet verdik. Bu yılın ilk 6 ayında 39 milyon yolcuya ulaştık. Bu yılın sonunda yolcu trafiğinde pandemi öncesini yakalayacağız. Bu yılı 81-91 milyon yolcu ile tamamlamayı öngörüyoruz.

Son 2 yılda Almatı Havalimanı’nı satın aldıklarını, Antalya Havalimanı’nda işletme süresini 2052’ye, Ankara Havalimanı’nda da 2050’ye uzatan adımlar attıklarını anımsattı:

- Böylece TAV Havalimanları’nın 8 yıla inmiş olan ortalama işletme süresi 30 yıla çıktı. Portföyümüzde önemli bir denge sağlamış olduk.

Pandemi döneminde önemli bir atılım yaparak şirketin geleceğini güvenceye aldıklarını bildirdi:

- Önümüzdeki 3 yıl trafik, ciro ve FAVÖK’te çift haneli bir büyüme bekliyoruz. Böylece 2025’te 1 milyar 399 milyon-1 milyar 558 milyon Euro arası ciroya, 453-529 milyon Euro dolayında FAVÖK’e ulaşacağımızı öngörüyoruz.

2025 yolcu beklentisini de ortaya koydu:

- 2025 yılında hizmet verdiğimiz yolcu sayısının 110 milyona ulaşmasını bekliyoruz.

1997 yılında Atatürk Havalimanı’nın 3 yıl 9 aylık (sonra 4 yıl 10 aya yükseldi) işletme süresi üzerinden devralınması ile kurulan TAV Havalimanları, zamanla yabancı sermayeli şirkete dönüşse de 26 yılda Türkiye’nin havacılık sektöründeki önemli dünya markası haline geldi…

Serkan Kaptan’ın ekibiyle birlikte çizdiği “gelecek tablosu”, TAV Havalimanları’nın dünyada çıtayı daha da yukarı çıkaracağını gösteriyor…

SERVİS ŞİRKETLERİNİN İLK YARI CİROSU 229 MİLYON EURO

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, servis şirketlerinin ürün ve hizmetleriyle 29 ülkede 108 havalimanında yer aldığını belirtti:

- Bu yılın ilk 6 ayında servis şirketlerimizin cirosu Euro bazında yüzde 41 arttı. Servis şirketlerimiz küresel ölçekte büyümeyi sürdürecek.

Söz konusu şirketlerle ilgili gelişmeleri tek tek irdeledi:

● TAV Technologies: Geliştirdiği yazılımlar 40’tan fazla ülkede havalimanlarında kullanılıyor. Son olarak Semerkant Havalimanı’nı (Özbekistan) da portföyüne ekledi. Güney Afrika ve Panama’da görüşmeler yapıyor.

● TAV İşletme Hizmetleri: 19 ülkede 40’tan fazla havalimanında faaliyet gösteriyor. Yılın ilk 6 ayında cirosunu yaklaşık iki kat artırdı. Yılda 6 milyonu aşkın yolcuya hizmet veriyor. Bu yıl Roma, Washington ve Suudi Arabistan’da 1, Paris’te 3 adet lounge açacağız. Ayrıca ekim ayında Şili’de 5 yeni lounge devreye girecek.

● Havaş: Letonya ve Zagreb’de de faaliyet gösteriyor. TGS ortaklığı ile birlikte yılın ilk 6 ayında yüzde 21 artışla 263 bin uçuşa hizmet sundu.

● ATÜ-Duty-Free: İstanbul Havalimanı’nda yer alan “Old Bazaar” ve “Luxury Square” markalarını Dalaman’a da taşıyan ATÜ Duty-Free, bu yılın ilk 6 ayında 106 milyon Euro ciroya ulaştı.

Ardından ekledi:

- Yolcu başı duty-free harcaması 2019’a göre yüzde 30 artarak 8.7 Euro oldu. 8 ülkede 17 havalimanında yer alan BTA noktalarında da yolcu başına yiyecek-içecek harcaması da yüzde 60 arttı. BTA’nın bu yıl 150 milyon Euro ciroya yaklaşacağını düşünüyoruz.

Servis şirketlerinin toplam cirosunu paylaştı:

- Servis şirketlerimizin yılın ilk 6 ayındaki cirosu toplam 259 milyon Euro’yu buldu.

■ 1.1 MİLYAR EURO’LUK YATIRIM YAPIYOR, NİJERYA, KARADAĞ VE KUVEYT’E BAKIYOR

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, Antalya, Ankara ve Almatı Havalimanlarında toplam 1.1 milyar Euro’luk yatırımlarının sürdüğünü bildirdi:

- 2024’te Almatı, 2025’te de Antalya’da yeni terminallerin çevreye girmesiyle ciddi bir kapasite artışı elde edeceğiz. Yatırımların tamamlanması, trafik artışı, servis şirketlerinin artan katkısı ve operasyonel kaldıraç etkisiyle güçlü büyüme patikasına gireceğiz.

TAV Havalimanları olarak takip ettikleri projelere değindi:

- Nijerya Lagos Havalimanı, Karadağ’ın Podgorica ve Tivat Havalimanları ve Kuveyt Havalimanı takip ettiğimiz projeler arasında bulunuyor.

Bu projelerle ilgili son durumu paylaştı:

- Nijerya ve Kuveyt’te bu yıl içinde bir gelişme bekliyoruz. Ön yeterlilik aldığımız Karadağ’ı da yakından takip ediyoruz. Limak’ın inşa ettiği Kuveyt’e 12 şirket başvurdu. Biz dahil 6 şirket yeterlilik aldı. Tek Türk şirket biz olduk.

■ MİLAS-BODRUM 1.4 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİ

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, Milas-Bodrum Havalimanı’nı 2014’te devraldıklarını 2037’ye kadar işletme haklarının bulunduğunu belirtti. Milas-Bodrum Havalimanı Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, şu bilgileri verdi:

● 1.4 milyon yolcuya hizmet verdik. Bunun 527 binini dış hat yolcusu oluşturdu.

● Bodrum’dan bu yıl iç hatlarda iki havayolu 4 destinasyona uçuş düzenliyor.

● Dış hatlarda ise 58 havayolu, 83 destinasyona uçuyor.

■ GES’E 15 MİLYON DOLAR HARCIYOR

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, havalimanlarında güneş enerjisi (GES) yatırımına İzmir, Bodrum ve Ankara’dan başlayacaklarını bildirdi:

- Daha sonra Antalya, Gazipaşa, Üsküp, Almatı ve Medine Havalimanlarına da GES kuracağız. GES için 15 milyon dolarlık yatırım yapacağız. İki yıl içinde elektriğimizin yüzde 41’ini güneşten elde edeceğiz. Orta vadede tümüyle güneş enerjisi kullanacağız.