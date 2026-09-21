1,2 milyon şirketin 2025 finansal analizi

Merkez Bankamız geçen hafta 2025’e ait sektörel bilanço ve gelir tablosunu açıkladı. 1 milyon 150 bin 191 adet firmanın bilanço ve gelir tabloları birleştirilerek 2023, 2024 ve 2025 karşılaştırmalı sayılara ter verdik. Reel sektör açısından çok değerli bilgiler. Önce gelir tablosundan başlayalım.

Gelir tablosu

1- 2024 yılında 79,5 trilyon TL olan satışlar %35,4 artarak 107,7 trilyon TL’ye ulaşmıştır. Reel büyüme %2,2. Deflatör olarak %25’ini ÜFE ortalaması %75 TÜFE ortalaması kullandık hizmet-sanayi dengesi için. 2025 yılında ekonomimiz %3,7 büyümüştü. Şirketler büyüme açısından biraz geride kaldı.

2- Satılan malın maliyeti ve faaliyet giderleri 75,7 trilyon TL’den 102,2 trilyon TL’ye çıktı artış %35 ve satış artışının 60 baz puan üzerinde kaldığından faaliyet karı düştü.

3- EBİTDA ise 9,9 trilyon TL’den %8,1 artarak 10,7 trilyon TL’ye ulaştı. Faaliyet kârında performans düştü %12,4’ten %10’a geriledi. TCMB sektörel verilerinde amortisman gideri yok. Yaklaşık bir değer olarak yıl birikmiş amortisman farklarını amortisman gideri olduğunu varsayıyoruz.

4- Şirketlerin YP kredi pozisyonunun artması ile kambiyo kar ve zararları çok büyüdü sırasıyla %214 ve %215. Kambiyo kârı 2025 yılında 11 trilyon TL zararı ise 12 trilyon TL. Net zarar 1 trilyon TL.

5- Finansman giderleri ise %35 artarak 4,3 trilyon TL oldu. Finansman giderlerinin satış artışına yakın artmasında YP kredi payının %62’den %64’e çıkması ve TL’nin değer kaybının enflasyonun altında olması önemli bir faktör oldu.

6- Son olarak da vergi sonrası net kar %2,5’den %2’ye geriledi. Rakamlar 2 ve 2,2 trilyon TL. 1 milyon 150 bin 191 firmanın sadece 643 bin 787 adedi %56’sı kâr açıkladı.

Bilanço

1) 1,2 milyon şirketin aktif büyüklüğü %27 artarak 124 milyon TL’ye ulaştı. Satıştan daha az artarak varlık kullanımının verimliliği arttı. 2024 yılı aktif büyüklüğü 97,5 milyon TL.

2) Dönen varlıkların aktif içindeki payı artıyor. 2024 yılında %48 olan oran 2025 yılında %52’ye çıkmıştır.

3) Şirketlerin bankalardaki nakit paraları 7 trilyon TL seviyesine yükselmiştir.

4) Nakit çevirme süresi C2C 61 günden 63 güne çıktı.

5) Finansal Borçlar % 45 artarak 14,3 trilyon TL’den 20,7 trilyon TL’na ulaştı. Hem satıştan hem de aktif büyüme hızından daha hızlı olumsuz büyüdü.

6) İyi olan borçluluk rasyolarında 2025 yılında biraz kötüleşme var.

a) Öz kaynakların aktif içindeki payı %51’den %46’ya geriledi ve faaliyetler için daha fazla yabancı kaynak kullanıyoruz. b) Faaliyet kârı / Net finansman gideri oranı 2024 yılında 2.1X olan oran 2025 yılında da aynı. c) Net Finansal Borç/EBİTDA oranı ise 0,91X’den 1,28X’e çıktı 2025 yılında.

Sonuç olarak, 107,7 trilyon TL satış ve 14,4 milyon kişi istihdam eden şirketler açısından 2025 yılı vasat bir yıl olmuştur. Büyüme reel olarak %2,2 seviyesinde. YP kredi kullanımı çok hızlı arttı kur riskleri bilançolar üzerinde önemli bir risk ve 2026 yılında da devam ediyor ve ihracatın toplam satış içindeki payı %17,2’den %16,4’e düşerken YP krediler %21 artarak 247 milyar dolara ulaştı ve göreceli olarak döviz geliri azalırken YP krediler arttı.