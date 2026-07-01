12. Yargı Paketi neler getiriyor?

Av. Ege DEMİRALP

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu’nda kabul edilen 12. Yargı Paketi, yargılama usullerinden icra hukukuna, ceza yargılamasından idari yargıya kadar birçok alanda önemli değişiklikler içeriyor. Teklif henüz yasalaşmamış ve yürürlüğe girmemiş olsa da, kabul edilmesi halinde hem vatandaşları hem de hukukçuları doğrudan etkileyecek düzenlemeler hayata geçirilecek.

1. Kamu kurumlarına karşı icra takibi zorlaşıyor

Mevcut uygulamada, bir kişi kamu kurumu aleyhine aldığı mahkeme kararını doğrudan ilamlı icraya koyabiliyordu. Teklifle birlikte önce ilgili idareye yazılı başvuru yapılması ve ödeme için bir ay beklenmesi zorunlu hale geliyor. Amaç, kamu kurumlarının gereksiz icra masrafı ve faiz yüküyle karşılaşmasını önlemek.

2. Miras kalan taşınmazların satışında mirasçılara öncelik tanınıyor

Ortaklığın giderilmesi davalarında taşınmaz ilk aşamada yalnızca mirasçılar arasında satışa çıkarılacak. İlk artırmada satış gerçekleşmezse ikinci artırmaya üçüncü kişiler de katılabilecek. Böylece aile mallarının öncelikle mirasçılar arasında kalması hedefleniyor.

3. Belirsiz alacak davasında yeni dönem

Yıllardır uygulanan belirsiz alacak davası sistemi kaldırılıyor. Bunun yerine kısmi dava açılarak talebin sonradan artırılmasına imkan veren yeni bir model getiriliyor. Düzenleme, uygulamadaki tartışmaları azaltmayı amaçlıyor.

4. HAGB kararları artık istinafa götürülebilecek

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı yalnızca itiraz edilebiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu kararlar istinaf incelemesine de konu olabilecek. Böylece kararların daha kapsamlı yargısal denetimden geçmesi sağlanacak.

5. Kaçak sanık nedeniyle davalar beklemeyecek

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı sonrasında oluşan belirsizlik gideriliyor. Kaçak sanık hakkında dava sürdürülebilecek ancak sanığın sorgusu yapılmadan mahkumiyet kararı verilemeyecek. Böylece hem savunma hakkı korunacak hem de dosyaların yıllarca beklemesinin önüne geçilecek.

6. Duruşmalar arasındaki süre kısaltılıyor

Teklif, hukuk davalarında duruşmaların mümkün olduğunca üç ayı aşmayacak şekilde planlanmasını öngörüyor. Amaç, uzun yargılama sürelerini azaltmak ve davaların daha hızlı sonuçlanmasını sağlamak.

7. Kanuni faiz sistemi güncelleniyor

Kanuni faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin hükümler yeniden düzenleniyor. Böylece ekonomik koşullara daha uygun ve güncel bir faiz sisteminin oluşturulması hedefleniyor.

8. İdari yargıda kanun yolu yeniden şekilleniyor

İstinaf ve temyiz süreçlerine ilişkin bazı usul hükümleri değiştiriliyor. Düzenlemeyle idari yargılamaların daha etkin ve hızlı yürütülmesi amaçlanıyor.

9. Elektronik yargı uygulamaları genişletiliyor

UYAP’ın kullanım alanı artırılırken, vesayet altındaki kişilere ait malların elektronik ortamda satılmasının da önü açılıyor. Dijitalleşmenin yargıya daha fazla entegre edilmesi hedefleniyor.

10. Gereksiz bilirkişi görevlendirmelerinin önüne geçiliyor

Hukuki değerlendirmeyle çözülebilecek konularda bilirkişiye başvurulmasının önlenmesi amaçlanıyor. Böylece hem davaların uzaması hem de gereksiz bilirkişi giderlerinin artması engellenmek isteniyor.

11. IBAN’ını kullandıranlara özel düzenleme

Dolandırıcılık gibi suçlarda banka hesabını veya IBAN’ını başkalarının kullanımına veren kişiler bakımından cezada indirim ve etkin pişmanlığa ilişkin yeni hükümler getiriliyor. Düzenleme, özellikle bilişim suçlarıyla mücadelede uygulamaya yön vermeyi amaçlıyor.

12. Genel af beklentisi karşılanmadı

Kamuoyunda uzun süredir konuşulan genel af, kapsamlı infaz indirimi veya denetimli serbestliğin genişletilmesine ilişkin herhangi bir düzenleme bu teklif içinde yer almıyor.

Teklif şu an için yalnızca Adalet Komisyonu’nda kabul edilmiş durumda. Düzenlemelerin yürürlüğe girebilmesi için TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.