125 milyon dolara ulaştı yeni aldığı ‘Harley’ ve ‘Cat’ botları Türkiye’de yaptıracak

KADRİYE ve Güven Olgar çifti, 1989 yılında hobileri olan kayaktan yola çıkarak İstanbul Bakırköy’de kayak, snowboard ve tenis malzemeleri odaklı bir mağaza ile ticarete atıldı. Zamanla “Rossignol”, “Burton” ve “Salomon” gibi markaların distribütörlüğünü aldıklarında iş de yelpaze de genişledi.

Olgar çifti, daha sonra “Quiksilver”, “Billabong” ve “Merrel” gibi markaların münhasır temsilciliğini de alarak işleri büyüttü. Bu adımlar birlikte perakendenin yanına toptan ticaret de eklendi.

Olgar ailesinin spor giyim, ayakkabı ve malzemeleri marka yelpazesi, perakende satışlarının büyüme temposu, bazı yatırımcıların dikkatini çekti. Derken 2015 yılında şirketin yüzde 70’i Kuveytli özel sermaye fonuna (GMFA) satıldı.

Olgar ailesi yüzde 30 hisseyle şirketin içinde kalırken, aynı yıl Barış Andırınlı CFO olarak göreve başladı. Andırınlı, 2019 yılında da Olgar’ın genel müdürlük görevini üstlendi. Andırınlı ile şirketin Beşiktaş’taki merkez ofisinde buluştuk, sohbet ettik.

Barış Andırınlı, Kuveytli GMFA’nın ortaklığının ardından büyüme temposunun oldukça hızlandığını belirtti:

- Hem mağaza tarafında hem de distribütörlük anlamında oldukça hızlı büyüdük. “Jack Wolfskin”, Trespass”, “Kamik”, “Karrimor” ve “Mammut” gibi markalar da bünyemize katıldı. Genel stratejimiz kendi dalında lider markaların Türkiye münhasır temsilcisi olabilmek.

Bu noktada kendi profesyonel geçmişiyle ilgili kısa bilgi verdi:

- Olgar’a geçmeden önce bir fon şirketindeydim, “G2M Dağıtım”. Yıldız Holding’e sattık.

Şu noktanın altını çizdi:

- Şirketimizin kurumsal unvanı “Olgar”dır. Piyasa, tüketici bizi daha çok “SPX” olarak bilir.

Mağaza sayılarını sordum, aktardı:

- Türkiye’de 51’i “SPX” olmak üzere toplam 56 mağazayı kendimiz işletiyoruz. Ayrıca “Salomon”, “Merrel” ve “Quiksilver” gibi tek marka odaklı mağazalarımız da var.

Kazakistan ve Gürcistan’da da ellerindeki markaların haklarını üstlendiklerini bildirdi:

- Kazakistan’da 3, Gürcistan’da da 3 mağazamız faaliyette.

Türkiye’de 3 yıl önce franchise mağazalarının da devreye girdiğini vurguladı:

- Yalnız franchise mağazalar için “Vault” adını kullanıyoruz. Bayiler tarafından işletilen, “SPX” standartlarında 25 tane “Vault” mağazası hizmet veriyor. “Vault” mağazaları daha küçüktür, 25 metrekare civarındadır.

Perakende tarafıyla ilgili bilgileri şöyle toparladı:

- 80-82 mağaza, 140 bayi, 700 satış noktasında ürünleri başından sonuna, siparişinden ithalatına, sevkiyatına kadar takip ediyoruz, yönetiyoruz.

Üretim tarafına değindi:

- “Merrel”, “Quiksilver”, “Billabong” ve “Roxy” gib, markaların Türkiye lisansörüyüz. Fason olarak üretim yaptırıyoruz. Kontrolü kolay olsun diye genelde üreticilerimizi İstanbul’dan seçiyoruz.

Yaptıkları işi “marka yönetimi” olarak tanımlayıp sürdürdü:

- Bir markanın temsilciliğini alınca, “adım adım ama hızlı şekilde en iyi noktaya taşımak” iddiasıyla kolları sıvıyoruz. Markanın başarılı şekilde Türkiye’de oturması için fiyattan bayi segmentasyonuna, pazarlama aktivitelerine kadar odaklanıyoruz.

Olgar’ın cirosunu sordum, paylaştı:

- Perakende ve toptan tüm markaların operasyonunun konsolide cirosu 125 milyon dolar civarında.

Kendileri için yeni ve heyecan verici bir gelişmeyi anlattı:

- Bu kış sezonu ile birlikte “Caterpillar” (Cat) ve “Harlet-Davidson” botlarının Türkiye distribütörlüğünü aldık. Bu markalar eskiden Yeşil Kundura’nın yönetimindeydi. Yeşil Kundura piyasadan çekildi, bu markalar açığa çıkınca bizimle irtibat kurdular.

Bu kapsamda Türkiye’de bot ve ayakkabı ürettirmeye başlayacaklarını irdeledi:

- “Harley-Davidson”un yüzde 100’ünü, “Caterpillar”ın da yüzde 70’ini ülkemizde ürettirebileceğiz. Piyasanın, maliyetlerin durumuna göre ithalat da yapacağız. İki marka toplamında Türkiye’de 300 bin çift yıllık üretim öngörüyoruz.

Türkiye’de maliyetlerdeki artışa işaret etti:

- Gümrük vergilerine rağmen kur baskısı nedeniyle ülkemizde üreticinin fiyat tutturması çok zorlaştı. Yine de biz ülkemizde üretim yaptırmak için her türlü çabayı göstereceğiz.

“Cat”in ayrıca “iş ayakkabısı” kategorisi olduğunu anımsattı:

- “Cat”in bot ve ayakkabıda global iş hacminin yüzde 30’unu “iş ayakkabısı” oluşturuyor. Türkiye, Kazakistan ve Gürcistan’da bu kategoriyi de biz üstlendik.

Kadriye-Güven Olgar çiftinin 1989 yılında kayak, snowboard ve tenis malzemeleri mağazasıyla temelini attıkları iş, 37 yılda 125 milyon dolarlık büyüklüğe ulaştı…

Barış Andırınlı’nın yönetimindeki Olgar, “Harley-Davidson” ve “Cat”le daha da büyüyecek gibi görünüyor…

Üretim tesisimiz vardı Kapattık, Mısır’a giden Türklerle görüşüyoruz

OLGAR Genel Müdürü Barış Andırınlı, bir dönem üretimde de yer aldıklarını belirtti:

- Tekstil-hazır giyim sektöründeki sıkıntılardan dolayı üretimden çekildik. Yönettiğimiz markaların fason üretimini elbette ülkemizde yaptırmayı tercih ediyoruz. Maliyet tutturabildiğimiz ölçüde tabi.

“Quicksilver” markasıyla ilgili şu bilgileri verdi:

- “Quicksilver” globalde “ABG” isimli bir gruba satıldı. Bu grup marka topluyor. Dünyada farklı partnerler ile anlaşıp, “Bizim onayımızla kendi koleksiyonunuzu geliştirin. Birbirinize de satış yapın. Biz royalty alırız” diyorlar.

Sistemin nasıl çalıştığını şöyle anlattı:

- ABD, Uzakdoğu, Ortadoğu ve Avrupa’da o kadar çok partner var ki, çok uygun fiyatlı olarak her yerden ürün alabilecek haldeyiz. “Quicksilver” için içeride 1-2 tedarikçi ile çalışıyoruz. Yurt dışından çok uygun maliyetle getirme imkanımız var.

Tekstil- hazır giyim sektöründeki birçok oyuncu gibi Mısır’a da yöneliklerini bildirdi:

- Mesela “Skechers”ın üreticisi Mısır’a kaydı. Biz de Mısır’daki Türk üreticilerle temas halindeyiz.

Olgar Ailesi yönetimde ama işi bana bıraktılar

OLGAR Genel Müdürü Barış Andırınlı’ya kurucu ailenin yönetimde olup olmadığını sordum, anlattı:

- Olgar Ailesinin yüzde 30 hissesi var ve elbette yönetim kuruluda varlar. Yalnız operasyonel işlerde yoklar. Onlar işi bana bıraktı.

Kadriye Olgar’a dikkat çekti:

- Kadriye Hanım 1.6 milyon takipçisi olan bir fenomen influencer. Oğlu Orkun Olgar’ın da 1.2 milyon takipçisi var. Ayrıca NTV’de “Macerasever” adlı bir belgesel programı var.

Müşteri mağazada fazla Kalsın diye başladık Kafe sayısı 10’a çıktı

OLGAR Genel Müdürü Barış Andırınlı, “Blue Monkey” adlı kafe zincirini nasıl oluşturduklarını anlattı:

- Temel çıkış noktamız müşterilerin mağazada daha fazla zaman geçirmesiydi. İstanbul Watergarden’daki mağazamız 1000 metrekare, dolaşırken yorulmak söz konusu olabilir. Hemen yanında terasta “Blue Monkey” kafemiz var. Orada dinlenmek mümkün.

“Blue Monkey”i 9-10 yıl önce başlattıklarını bildirdi:

- SPX mağazalarımızda “Blue Monkey” kafelerimizi işletiyoruz. Şu anda 10 kafelik bir zincire dönüşmüş durumda. Rize, Muğla ve İzmir’de yeni şubelerimiz açılacak.

Talep üzerine franchise de vermeye başladıklarını belirtti:

- “Blue Monkey”i “Vault” mağazalarının içerisinde de açmaya başladık. Aydın’daki OPS isimli AVM’deki “Vault” mağazasının hemen yanına “Blue Monkey” açtık. Bayimiz çok mutlu. Kafenin cirosu daha yüksek çünkü.

“Blue Monkey”i diğer kafe zincirlerinden farklı kılan bazı ayrıntılara değindi:

- Spor temalı, spor fotoğraflarının olduğu bir ortam. Spor yapan insanlar kahveyi çok tercih ediyor. Sporcuların bir numaralı içeceği kahvedir.

Görüntülü ortamda toplantı yaparken 3.5 kilometre hızla yürüyor

OLGAR Genel Müdürü Barış Andırınlı’nın ofisinde masasının altından dışarı taşan yürüyüş bandı dikkatimi çekince anlattı:

- Hemen karşımda ekran var. Görüntülü platformda toplantı yaparken 3-3.5 kilometre hızla yürüyorum. 10 bin adım atmış oluyorum.

Yürüyüş bandını mağazalarında pazarladıklarını belirtti:

- Biz şirket olarak online toplantıları yürüyerek yapmayı teşvik ediyoruz. Ofiste uzun süre çalışanlar için bu formül çok işe yarıyor. Büyük gruplara, şirketlere bu formülü anlatıyoruz. Günlük spor ihtiyacı ofisteki yürüyüş bantlarıyla yerine getirilebilir.