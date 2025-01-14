130 ülkeyi İstanbul’dan yönetiyor, Türkiye ciro liginde lider koltuğunda oturuyor

BSH Ev Aletleri Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Gelişen Pazarlar Bölgesi (REM) CEO’su Gökhan Sığın’dan geçen Aralık ayının son haftasında “Gaggenau Deneyim Merkezi”nde buluşma daveti alınca COVID-19 pandemisinin dünyayı ve ülkemizi sardığı günlere, Mart 2021’e döndüm.

Dönemin BSH Ev Aletleri CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Rudolf Kösler’in davetiyle bir grup meslektaşımla birlikte BSH’nın Çerkezköy’deki üretim üssüne gitmiştik. Kösler, tesisteki sohbette Çerkezköy’deki üretim üssünün önemini ortaya koymuştu:

- Çerkezköy’de 5 fabrikadan oluşan tesisimiz dünyadaki en büyük üretim merkezleri arasında. Türkiye, BSH Grubu için çok önemli.

BSH Grubu’nun Nisan 2020’de aldığı kararı da o buluşmada öğrenmiştik:

Dünyayı BSH haritasında 5 bölgeye ayırmıştık. Bölge sayısını 4’e düşürüyoruz. İki bölgeyi birleştiriyoruz. Birleşmeden oluşan 130 ülkeyi kapsayan bölgenin yönetim merkezi Türkiye’de olacak.

Gelişen Pazarlar Bölgesi’nin (Region Emerging Markets-REM) başına da o dönemde Rudolf Klötscher getirilmişti:

Bölge Güney Afrika’dan Japonya’ya kadar uzanıyor. 4.6 milyar nüfustan oluşuyor. 11 zaman dilimini kapsıyor. 80’den fazla dil konuşuluyor. 60 dolayında farklı dini inanç var.

Söz konusu bölgenin CEO’luğuna 1 Mayıs 2023’te getirilen Gökhan Sığın, böylece İstanbul’dan en fazla sayıda ülkeyi kapsayan bölgeyi yöneten Türk unvanını da elde etti.

Gökhan Sığın, BSH Grubu’nun 2023 yılı cirosu üzerinden yönettiği bölgenin büyüklüğünü ortaya koydu:

- BSH Grubu, 2023 yılını 14.8 milyar Euro ciro ile kapatmıştı. Yüzde 17’si bizim bölgeden sağlanıyor. Uç beyi gibi görev yapıyoruz.

Ortamdaki Gaggenau ürünlerine işaret etti:

- Çerkezköy’deki üretim üssümüz toplam 550 dönüm alana sahip. Gaggenau ürünleri tesislerin 11 dönümlük bölümünde üretiliyor. Bu ürünlerin yıllık ihracatı 200 milyon doları buluyor.

BHS’nin toplam ihracatını merak ettik, paylaştı:

- 2023 yılındaki 1 milyar dolarlık ihracatımızla Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin “İlk 1000” listesinde 19’uncu sırada yerimizi aldık.

Çerkezköy’den ihracatta İstanbul’dan yönettiği 130 ülke ile sınırlı kalmadıklarının altını çizdi:

- Çerkezköy’den 150 ülkeye ihracat yapıyoruz.

2 bin 600 tedarikçiden ürün ve hizmet aldıklarını vurguladı:

- Bizde dur-kalk olmaması gerekiyor. COVID-19 pandemisinde de durmadık, çalıştık.

O dönemde BSH’nın Almanya’daki global merkeziyle yaşadıkları diyaloğu anımsadı:

- Merkezden bize, “Fabrikayı kapatalım” denildi. “Hükümetimiz tam kapanma uygulamıyor. Biz de tesislerimizde üretimi sürdürmekten yanayız” dedik ve öyle yaptık. Çalışma arkadaşlarımıza, “Hastalık konuşmak yerine sistemi sürdürelim” mesajı verdik.

Bosch ve Siemens’in Türkiye pazarında münhasır bayilik sistemiyle yoluna devam ettiğini kaydetti:

- 3 bin 500’ü aşkın bayimiz var. Profilo markamız başka satış noktalarında da yer alıyor.

Gelişen Pazarlar Bölgesi'nde 13 iştirak ve 9 fabrika ile faaliyet gösterdiklerini aktardı:

- 10 bini aşkın doğrudan istihdam sağlıyoruz. Bölgemizde her yıl çift basamaklı büyüme kaydediyoruz. 2024’te de yüzde 10’un üzerinde büyüdük.

BSH Türkiye’nin istihdamı üzerinde durdu:

- BSH Türkiye olarak yaklaşık 8 bini aşkın doğrudan istihdam yaratıyoruz. Bu sayı tedarikçiler, bayiler, yetkili servisler ve yan sanayiyi de içeren ekosistem ile 100 bini aşıyor.

Yönettiği 130 ülke içinde Türkiye’nin yerini sordum, yanıtladı:

- Türkiye, ciro sıralamasında 130 ülke arasında 1 numara…

BSH, 130 ülke ile Türkiye’den en geniş bölgeyi yöneten global grup olarak öne çıkıyor…

BSH dünyasının en büyükleri arasında yer alan Çerkezköy’deki üretim üssü de 1 milyar dolarlık ihracatıyla çıtayı hep yukarıda tutuyor…

Türkiye mıknatıs gibi Çerkezköy’e 500 milyon Euro daha yatıracağız

BSH Ev Aletleri Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Gelişen Pazarlar Bölgesi (REM) CEO’su Gökhan Sığın, Çerkezköy’e yatırımlarının süreceğini belirtti:

- İç pazara daha iyi ürünler sunmak, ihracatta bazı ürün gruplarında pazar payı alabilmek için kapasite ve teknoloji yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

“Yapay zeka”ya işaret etti:

- Bu alanlara ek olarak tüketiciye ulaşan ürünlerin hem enerji kaynak verimli hem de malzeme verimli olması için “yapay zeka” ve lojistik alanlarında yatırımlarımız da var.

Yönettiği Gelişen Pazarlar Bölgesi'ne de yatırımların sürdüğünü kaydetti:

- Önümüzdeki 5 yılda Türkiye’ye yaklaşık 500 milyon Euro yatırım planlıyoruz. Türkiye, yatırım çekmede mıknatıs gibi. Çok iyi insan kaynağı var. BSH’nın bugüne kadar Türkiye’de yanıldığı bir yatırımı olmadı.

Gelişen Pazarlar Bölgesi'nde yer alan Mısır’a dönük yatırımı paylaştı:

- Mısır’a 50 milyon Euro’luk pişirici yatırımı tamamlanmak üzere. Bu yılın ilk çeyreğinde üretim başlayacak. İlk aşamada yılda 80 bin fırın üreteceğiz. Üretim hattı Çerkezköy’den gidecek. Üretim zamanla 350 bin adede çıkacak. Çerkezköy’e yeni hat kurulacak.

Ar-Ge merkezimiz yılda 45 patente imza atıyor

BSH Ev Aletleri Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Gelişen Pazarlar Bölgesi (REM) CEO’su Gökhan Sığın, BSH Ev Aletleri’nin 1996’dan beri Türkiye’de faaliyet gösterdiğini belirtti:

- Çerkezköy’deki tesislerimizde buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık ürün gruplarını üretiyoruz.

BSH’nın dünya çapındaki Ar-Ge merkezlerinden birinin Çerkezköy’de olduğunu vurguladı:

- Türkiye’nin sertifikalı ilk Ar-Ge merkezi konumundaki birimimiz 15’inci yılını doldurdu. 2008 yılında 87 kişi olan Ar-Ge ekibimiz 411 kişiye ulaştı.

Ar-Ge merkezinde çalışanların yüzde 27’sinin kadın mühendislerden oluştuğunu kaydetti:

- Çerkezköy’deki Ar-Ge merkezimiz yılda ortalama 45 patente imza atıyor.

Ar-Ge’ye ayırdıkları bütçeye globalden örnek verdi:

- Global ciromuzun yüzde 5.7’sini Ar-Ge’ye ayırıyoruz.

Türkiye, evde bulaşık makinesi kullanımında dünya birincisi oldu

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, Hindistan pazarını anlatırken bulaşık makinesi kullanımına işaret etti:

- Hindistan’da bulaşık makinesi penetrasyonu yüzde 1’in altında.

Bunun üzerine Türkiye’deki durumu merak ettik, yanıtladı:

- Türkiye, bulaşık makinesi penetrasyonunda Avrupa ülkelerinden önde yer alıyor.

Sonra verilere baktı, yanıtı düzeltti:

- Türkiye, yüzde 85’lik bulaşık makinesi penetrasyonuyla dünyada bir numara.

İhracatta fiyat tutturma sıkıntısı bizde de yaşanıyor

BSH Ev Aletleri Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Gelişen Pazarlar Bölgesi (REM) CEO’su Gökhan Sığın’a birçok sektörün artan maliyetler nedeniyle ihracatta fiyat tutturma sıkıntısı yaşadığını anımsatıp sorduk:

- Çerkezköy’den 150 ülkeye BSH’ya ait markalarla ihracat yapıyorsunuz. Bu ülkelerden 130’u size bağlı. İhracatta fiyat tutturma sıkıntısını siz de yaşıyor musunuz?

Özellikle Çin’in rekabetinin etkisine işaret etti:

- 2-3 Euro’luk marjlarla iş yaptığımız pazarlarda, örneğin Afrika’da sıkıntı yaşıyoruz.

İngiltere’ye uzandı:

- Çin, İngiltere’ye bile beyaz eşya ihracatı yapıyor. İhracatta sübvansiyon uyguladığını tahmin ediyoruz.

Dünyanın beyaz eşyasının yüzde 7’si Türkiye’de üretiliyor

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, Türkiye’nin toplam beyaz eşya üretiminin 33 milyon adet olduğunu belirtti:

- Bunun 16 milyon adedi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yani sektörün ihracatının yüzde 50’si Avrupa ülkelerine gidiyor.

Sektörün dünyadaki yerine işaret etti:

- Dünya beyaz eşya üretim kapasitesinin yüzde 7’si Türkiye’de bulunuyor. Kapasite kullanım oranı da yüzde 78-82 düzeyinde seyrediyor.