%1.300 kazandıran durmadı düşen neden hâlâ bekliyor

Son bir yılda %500’ü aşan kimi hisseler geçtiğimiz haftayı da çift haneli yükselişle kapattı. Aylardır yatırımcısını bekleten hisseler ise düşüşünü sürdürdü. Kiler Holding rallisi gaz kesmezken, Borlease hâlâ taban arıyor.

Yatırımcıların en büyük yanılgısı, fizik kurallarını borsaya uyarlamaya çalışmalarıdır. Oysaki finans dünyasında çok yükselen hissenin düşmesi ya da dip yapanın döneceğine dair mutlak bir kural yoktur. Sadece momentum denilen gerçeklik işler. Fiyatı %1.300’ü aşan hissenin haftalıkta hâlâ çift haneli prim yapması, yatırımcının spekülatif beklentiyle koştuğunu işaret ediyor. Benzer şekilde eriyen hissenin hâlâ haftalıkta düşüyor olması ucuzluk tuzağına düşen yatırımcının kaybı olarak öne çıkıyor.

Haftanın yükselenleri

Kiler Holding, geçtiğimiz hafta %21 yükseliş kaydederken son bir yıldaki çıkışı %1.327’ye ulaştı. Firmanın eylülde iştiraklerinden Ekol Girişim’i halka arz edeceğine dair açıklamasından önce hissenin ivmesindeki artış dikkat çekti. Gelinen seviyelerde F/K oranı 376 ve PD/DD oranı 24,16’ya çıkmış bulunuyor. Yüksek çarpanlara rağmen yukarı eğilim yatırımcı beklentisinin sürdüğüne işaret ediyor. Son verilerde, Pardus Portföy’ün BIH fonunun sattığı karşılığında BDS fonunun aldığı gözleniyor. Geçtiğimiz hafta %37 ile en fazla yükselen İhlas Haber Ajansı, son bir yıldaki performansı ise %258 oldu. 2021 yılında borsaya geldiğinde hızlı bir yükselişle 2023 yılında 74,84 TL’ye kadar çıkan hisse, sonrasında hızlı bir düşüş yaşadı ve 2024 yılında 13 TL bölgesine çekildi. 2025 dokuz aylık dönemde geliri düşen, esas faaliyetlerden zarar eden şirket, dönem sonunda da zarar yazdı. Çıkışı destekleyecek bir veri ya da açıklama bulunmuyor.

Haftanın düşeni

Escar Filo, %12 ile haftanın en fazla gerileyeni olarak öne çıkarken, son bir yıldaki kaybı %45 oldu. 2021 yılında borsaya gelen şirket, yüksek maliyet ve gider baskısı altında. Brüt kârı ekside. Esas faaliyetlerden ve dönem sonunda ise zarar yazdı.

ZEYNEP'E SOR

ALTIN AL MI, ALIMI BEKLET Mİ?

Altın al; koruma, güven, likidite, portföy dengeleme, rahatlık, disiplin. Zamanlama riski, getiri üretmeme, belirsizlik riski, saklama riski.

Alımı beklet; esneklik, risk azaltma, plan olgunluğu, zamanlama imkanı. Geç giriş riski, fırsat kaçırma, enflasyon etkisi, kararsızlık, belirsizlik.

Sorun maliyet ve yapı kaynaklı. Toparlanma için öncelikle brüt kâr pozitife dönebilmeli

Hektaş uzun yıllardır toparlanamadı. Neden bir türlü yükselemiyor? / Kerem Alataş

Kerem, Hektaş’ın Kasım 2022’den bu yana süren zayıf seyrinin temelinde kârlılık sorununun kronikleşmesi yatıyor. 2023 ve 2024 yılları zararla kapandı. Son açıkladığı 2025 dokuz aylık mali verilerinde de durum değişmedi. Satışlar yatay kalırken brüt kârı negatif devam ediyor. Esas faaliyet zararı 2,05 milyar TL oldu. Dönem sonu zararı 2,48 milyar TL. Parasal kazançlar kalemindeki 1,5 milyar TL’nin varlığı zarar derinleşmekten kurtardı. Sorunun maliyet ve yapı kaynaklı olduğu anlaşılıyor. PD/DD’nin 1,81’de kalması, piyasanın henüz net bir toparlanma beklemediğini söylüyor. Kalıcı toparlanma için öncelikle brüt kâr pozitife dönmeli.

Fiyatı endeksin gerisinde. Bunda piyasanın tekrarlanabilir olmayan kâra mesafeli durması etkili

Borusan Yatırım çok güçlü kâra rağmen neden bir yıldır endeksin altında?/ Ahmet Erdoğan

Ahmet, Borusan Yatırım’ın dokuz aylık bilançosunda görülen 1,17 milyar TL net kâr, operasyonel bir sıçramadan çok özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar kaleminden kaynaklı. Şirketin satışlarındaki %13’lük artışa rağmen esas faaliyet zararı arttı. FAVÖK negatif bölgede. Sonuç olarak net kâr güçlü olsa da çekirdek faaliyetler hâlâ negatif. Borsadaki genel olumlu seyre rağmen Borusan Yatırım’ın endeksin gerisinde kalması, piyasanın tekrarlanabilir olmayan kâra mesafeli durmasından kaynaklanıyor. Yatırım firmalarında dönemsel değerleme kazançları fiyatlanır. Ancak sürdürülebilir faaliyet kârı yoksa bu etki sınırlı kalır.

YATIRIM FONLARI

MUT fonu yıllık %39 performans ile ortalamanın altında kaldı

Garanti Portföy’ün yönettiği Mutlak Getiri Hedefl i Hisse Senedi Serbest Fon (MUT), kademeli büyüyen bir yapıya sahip. Ocak son haftası itibariyle büyüklüğü 1,4 milyar TL’ye çıktı. Portföyün %83,35’i hisse senedinden, %15,03’ü vadeli işlemler nakit teminatlarından oluşuyor. Ağustostan bu yana bir ay para girişi olurken ertesi ay çıkış yaşanıyor. Ocakta cüzi miktarda 20,5 milyon TL nakit çıkışı yaşandı. Yatırımcısı geçen aya göre bir miktar azalarak 2.409 kişiye gerilerken, doluluk oranı %8,31 oldu. Hisse ağırlıklı yapıyı türev araçlarla dengeleyerek mutlak getiri hedefliyor. Dalgalanmaya karşı kontrollü getiri arayan yatırımcılara hitap ediyor. Son bir yılda %38,6 getiri sağladı. Mutlak getiri hedefl i fonların ortalamasıysa %43,7 seviyesinde gerçekleşirken ortalamasının gerisinde kaldığı gözlendi.

TAHVİL

Destek Yatırım, %46,51 bileşik faizle 200 milyon TL borçlandı

Destek Yatırım, 23.01.2026 tarihinde nitelikli yatırımcılara yönelik finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %42, bileşik faizi ise %46,51 olarak belirlendi. 179 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faizi %20,60 düzeyinde. Bononun vade başlangıç tarihi 23.01.2026, itfa tarihi 21.07.2026 olarak açıklandı.

%42 YILLIK BASİT FAİZ

23 Ocak itibarıyla TLREF %36,74 seviyesinde bulunuyor. Destek Yatırım’ın verdiği %42 basit faiz oranı, TLREF’in 5,25 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarında uygun bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Bono, piyasada TRFDSTK72620 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

DOĞUŞ OTOMOTİV

Linssen markalı motoryatların distribütörlüğünü aldı. Üst segment müşteri profilini hedefliyor

Doğuş Otomotiv, Linssen Yachts ile Linssen markalı motoryatların Türkiye’de satış ve servis hizmetlerini kapsayan distribütörlük sözleşmesi imzaladı. Anlaşma, markanın Türkiye pazarındaki temsilini Doğuş Otomotiv’e bırakıyor. Motoryat pazarı, üst gelir grubuna hitap eden ve talebi döngüsel olan segment olarak öne çıkıyor. Satış kadar satış sonrası hizmetler de bu alanda belirleyici oluyor. Güçlü servis ağı, marka sadakati açısından önemli bir ayrıntı. Türkiye, kıyı uzunluğu ve marina altyapısıyla segment için potansiyel barındıran konumda. Doğuş Otomotiv’in gerçekleştirdiği girişim, otomotiv dışı gelir kanallarını çeşitlendirmeye yönelik bir hamle olarak değerlendirilebilir. Sözleşmenin ciroya etkisi kısa vadede sınırlı kalsa da uzun vadede kalıcı olacaktır.

BURÇELİK

ABD pazarına yönelik sipariş aldı. Teslimatlar yılın ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek

Burçelik, ABD’de yerleşik bir müşteriyle 275 bin dolar tutarında mobil ızgaralı besleyici siparişi aldı. Tutar firmanın yıllık geliri içinde göz ardı edilecek seviyede. Siparişin teslimatı Nisan–Mayıs 2026 döneminde yapılması planlanıyor. Mobil ızgaralı besleyiciler, madencilik ve agrega tesislerinde kullanılan ana ekipmanlar arasında yer alıyor. Bu ürünler, kırma eleme hatlarının besleme verimini doğrudan etkiliyor. ABD pazarı, altyapı ve maden yatırımlarıyla bu ekipmanlara talep üreten konumda bulunuyor. İhracat odaklı siparişler, döviz bazlı gelir yaratma açısından önem taşıyor. Tutar sınırlı olsa da ihracat tarafındaki sürekliliği destekleyebilecek nitelikte. Teslimatın 2026’nın ikinci çeyreğine denk gelmesi, altı aylık mali tablolarına katkı sağlayacak.

ONCOSEM

SGK’ya verdiği kemoterapi hizmetinde fiyatlar artırıldı. Gelirini olumlu yönde etkileyecek

Oncosem, SGK SUT kapsamında kemoterapi hizmetlerine yönelik fiyat artışını duyurdu.Yılbaşında %20, şubatta %54 oranında ek artış yürürlüğe girdi. Toplam artış etkisi yaklaşık %85 seviyesine ulaştı. Mevcut hizmet hacminin korunması halinde aylık fatura tutarının 30–35 milyon TL’den 55–65 milyon TL bandına yükselmesi bekleniyor. Kemoterapi hizmetleri, kamu geri ödeme sistemiyle çalışan ve talebi görece istikrarlı bir sağlık alanı olarak öne çıkıyor. SUT birim fiyatları, bu alandaki şirketlerin gelir seviyesini doğrudan belirliyor. Fiyat artışları, hasta sayısından bağımsız etki yaratabiliyor. Mevcut gelişme, ek kapasite ya da yatırım ihtiyacı olmadan gelir artışı anlamına gelmesi açısından olumlu yönde destekleyecektir. Firma, dokuz aylık dönemde gelirini %1 düşürdü.