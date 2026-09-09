13,45 milyarlık kâr açıkladı 3 milyarlık temettü dağıttı

Sigorta sektöründe yılın altı aylık döneminde Türkiye Sigorta yüksek prim üretimiyle kârlılığını açık ara korurken, ikinci sıradaki Anadolu Sigorta onu takip etti. Temmuzda toplam prim üretimi 115,4 milyar TL olarak gerçekleşen sektörde, Agesa %61,52 kâr artışıyla dikkat çekti.

Yılın ilk yarısında sigorta şirketleri farklı performanslar sergiledi. Türkiye Sigorta 13,45 milyar TL kârla pazarın liderliğini üstlenirken, Anadolu Sigorta 7,37 milyar TL ile geriden geldi. Sektörde genel büyüme eğilimi korunsa da temmuzda yavaşlama söz konusu. Kazançlarda emeklilik branşları öne çıkarken hisselerde genel bir düzeltme baskısı yaşanıyor. Aksigorta ve Quick Sigorta’nın kârlılık oranlarında düşüş öne çıkıyor. Haziranda yıllık bazda toplam prim üretimi %32 artış kaydederken, oran temmuzda %25,1’de kaldı. Sektör takip edilirken prim üretimleri kadar, teknik kârlılık ve hasar yükünün de kontrol edilmesi önemli.

Lider kârını paylaştı

Sektörün lideri Türkiye Sigorta, ilk yarı kârını %44 artırarak 13,45 milyar TL’ye çıkardı. Büyümesini sürdüren şirket, haziranda %100 bedelsiz sermaye artırımına giderek ödenmiş sermayesini 20 milyar TL’ye ulaştırdı. Firma, ağustos sonunda ise yatırımcısına hisse başına 0,15 TL olmak üzere nakit temettü ödemesinde bulunurken toplamda 3 milyar TL kazancı dağıttı.

Anadolu Sigorta ilk yarıyı 7,37 milyar TL kârla kapatarak ikinci sırada yer aldı. Firmanın brüt prim üretimi ilk yedi ayda %20,5 artarak 62,5 milyar TL’ye çıktı. Hayat dışı branşlarda yaşanan yavaşlamaya rağmen şirketin teknik dengesini %39 büyütmesi dengeli operasyonel yapısını işaret ediyor. Fiyatı ise mayısta gördüğü 31,24 TL’nin altında.

Prim artışı kâra yetmedi

Aksigorta, altı aylık dönemde prim üretimini %44 artırıp 22 milyar TL seviyesine taşımasına rağmen kârını koruyamadı. Şirketin teknik dengesi %29 düşerken, dönem kârı %16 azalarak 1,02 milyar TL’ye geriledi. Şirketin yönetimi, uygulanan portföy optimizasyonunun gelecek çeyreklerde kâra yansıyacağı öngörüsünde bulunuyor.

ZEYNEP'E SOR

ALICI MI, SATICI MI?

Alıcı; varlık birikimi, yükseliş kazancı, ek getiri, talep gücü, güvence. Likidite kaybı, değer erimesi, zamanlama hatası, stres, fırsat maliyeti.

Satıcı; kâr realizasyonu, riskten korunma, nakit gücü, manevra özgürlüğü, konfor. Ralli kaçırma, yeniden giriş zorluğu, pişmanlık, pasif gelir kaybı.

Goldman Sachs'ın payını artırdığı şirket, dönem sonunda kâra dönerken net borcu azaldı

Kardemir D'de Goldman Sachs'ın alımına rağmen fiyat neden yavaş? ● Hasan Çevik

Hasan, yabancılar sanayi hisselerinde rotasyonlu işlemler yapıyor. Bu çerçevede kimi zaman alım öne çıkarken kimi durumlarda da satışlar gözlenebiliyor. Son olarak Goldman Sachs'ın Kardemir D hissesinde yaptığı alımlarla birlikte payı %4,99'dan %5,14'e yükseldi. Hissenin fiyatı ise 48 TL barajını aşmada zorlanıyor. 4 Eylül itibarıyla toplam yabancı payı %25,44 seviyesinde; gelen satışlar ise fiyatı düşürdü. Altı aylıkta brüt kârını %66 büyüten firma, dönem sonunda zarardan 5,9 milyar TL kâra geçti. Net borcun %92 azaltılması mali yapıyı rahatlatıyor.

Toplam 2,8 milyar dolarlık üç yatırımı geçen yıl devreye girdi ve etkisini hissettirdi

Sasa'nın tamamlanan yatırımları hakkında bilgi alabilir miyim? ● Fikret Can

Fikret, Sasa; Elyaf-2, MTR-2 ve PTA'dan oluşan üç yatırımı için 2,8 milyar dolar harcama yaparak 2025'te devreye aldı. Yatırımın %25'i özkaynak, geri kalan %75'i 10 yıla varan krediyle karşılandı. Devreye giren yatırımlar şirkete toplam 732,5 kiloton ek kapasite olanağı veriyor. PTA yatırımı dikey entegrasyon sağlarken, hammadde tedariğinde güvence veriyor. Diğer iki yatırım ise yüksek katma değerli alt ürün çeşitliliği olanağı tanıyor. Firmanın altı aylık mali dönemindeki %21 satış artışı ve %522 faaliyet kâr büyümesi yatırımın etkisini gösteriyor.

YATIRIM FONLARI

MPK fonu kamu ve özel kira sertifikası ile son bir yılda %44 getiri elde etti

Aktif Portföy'ün idare ettiği Kira Sertifikası Katılım Fonu (MPK), istikrarlı yükselişiyle pozitif seyir izliyor. Büyüklüğü ise dalgalı bir seyir izliyor. Şimdilerde 253,01 milyon TL hacmiyle önceki ayın bir miktar üzerinde seyrediyor. Mayıstan bu yana temmuz hariç değişen miktarlarda para çıkışının yaşandığı fonda, eylülün ilk haftasında 1,4 milyon TL nakit çıkışı gözlendi. Yatırımcı sayısı ise ağustos ayına göre bir miktar azalarak 1.522'ye geriledi. Doluluk oranı %2,01 olan fonun temel stratejisi, kamu ve özel sektör kira sertifikasına yatırım yapmak üzerine kurulu. Portföyünün %61,29'u özel sektör kira sertifikası ve %29,06'sı kamu kira sertifikasından oluşuyor. Düşük riskle kazanç arayan yatırımcıya hitap ediyor. Yıllık %43,94 getiri sağlayan portföy, %31,89 yükselen BIST 100 Endeksi'ni geçti.

TAHVİL

Anadolu Efes, piyasadan TLREF + %0,90 faizle 1 milyar lira borçlandı

Anadolu Efes, nitelikli yatırımcılara yönelik 07.09.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 1.000.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%0,90 olarak belirlendi. 361 gün vadeli bono, 6 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 2 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 03.09.2027 olarak açıklandı. 7 Eylül itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %36,90 seviyesinde bulunuyor. Firmanın verdiği %0,90 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFEFES92719 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Akhan Un temmuzdan bu yana yatayda ama satış baskısı altında hareket ediyor

Akhan Un'da fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %19,20 ile toplamda 246,2 bin lot azalarak 1,04 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 11'den 10'a geriledi. HRZ fonu 250 bin lot ile en fazla satışı yaparken, PHI fonu 15 bin lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Akhan için öneride bulunan kurum bulunmuyor. Piramit Portföy'ün PHI fonu ile İstanbul Portföy'ün IYV fonunun dışında alım yapan gözlenmiyor. Dört fon satış yönlü işlemlerde bulunurken KHC ve CVL paylarını sıfırladı.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TERA YATIRIM

SPK'nın açıkladığı fon düzenlemesine paralel olarak süresinden önce uyum sağladı

Tera Yatırım, SPK'nın yatırım fonlarına ilişkin rehberinde yaptığı yeni düzenlemelere yönelik portföy uyum çalışmalarını tamamladığını duyurdu. Şirket, hisse fonlarından DOH'da tam uyum sağlarken serbest hisse fonu TLY ile algoritmik serbest fonu TMV'de yapılandırmayı tamamlayarak yasal süresinden iki ay önce bitirdiğini bildirdi. Şirketin mevzuata hızlı ayak uydurması, altyapısını ve etkin risk yönetim kapasitesini gösteriyor. Yılın ilk yarısında gelirini %89 artıran kurum, esas faaliyet kârını %407 büyüttü. Dönem sonu kârını ise %89 ile 46,2 milyar TL'ye çıkardı.

ASTOR ENERJİ

Ukrayna'ya teslim edilmek üzere 97,9 milyon dolarlık üç ayrı sözleşme imzaladı

Astor Enerji, ABD'de yerleşik bir firmayla Ukrayna'ya gönderilmek üzere toplam 97,9 milyon dolar tutarında güç transformatörü anlaşmasını imzaladı. Farklı güç seviyesindeki ürünleri kapsayan üç ayrı anlaşmanın toplam büyüklüğü yaklaşık 4,71 milyar TL seviyesinde. Anlaşma tutarı, şirketin 2025 yılı toplam hasılatının %7,48'ine denk geliyor. Şirketin yılbaşından bu yana aldığı işlerin toplamı ise yıllık gelirinin %158'ini aştı. Astor Enerji'nin yılın ilk yarısında geliri %7 artarken esas faaliyet kârı %26 büyüdü. Dönem sonunda da %88 artış ile 4,6 milyar TL kâr elde etti.

ARMADA GIDA

Finansmanını temin ettiği yeni üretim tesisi için Mersin'de arsa tahsisini aldı

Armada Gıda, Mersin'de hayata geçirmeyi planladığı katma değerli ürün işleme tesisi yatırımı için önemli bir adım attı. Armada-4 tesisi için Mersin 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan 24 bin metrekarelik arsanın tahsisi adına ön sözleşmeyi imzaladı. Uzun vadeli büyüme hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen hamle, şirketin üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artırmasına olanak tanıyacak. Şirket, daha önce yaptığı açıklamada hem Mersin'deki hem de Kazakistan'daki bakliyat işleme tesisi yatırımı için yurt dışından 110 milyon dolarlık kredi alacağını duyurmuştu.