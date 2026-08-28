14,4 milyar liralık kâr yazdı 23 milyar dolarlık iş birikti

Altı aylık bilançolara göre teknoloji sektöründe kârını %100’ün üzerinde artıran 7 şirket bulunuyor. Kâr hacminde 14,4 milyar TL ile liderliği Aselsan üstleniyor, yedi şirket ise zarara döndü. Peki kâr artış rekoru kırarken bu firmaların performansının temel dayanağı nedir?

Teknoloji sektöründeki şirketlerinin ikinci çeyrek sonuçları açıklandı. Bilançolara bakıldığında kârlılık oranlarında çok farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Plastikkart %9.130 ve Escort Teknoloji %3.789 gibi yüksek kâr büyümesiyle öne çıkarken, sektörün hacim lideri Aselsan 14,4 milyar TL dönem sonu kârı elde etti. Logo Yazılım ile ATP Yazılım’daki kâr erimesi ise tablonun iki yönlü olduğunu söylüyor. Kârlardaki yüzdesel değişim büyüklüğü cazip görünse de sadece dönemsel büyümelere bakarak seçim yapmak yanıltıcı olabilir. Asıl önemli olanın kalıcı ve sürdürülebilir bir faaliyet kârlılığı olduğu atlanmamalı.

Baz etkisi öne çıktı

Plastikkart, %9.131 oranındaki artış ile kâr büyümesinde sıralamanın en üstünde yer alıyor. Geçtiğimiz yılın ilk yarısında 385 bin TL olan kâr, bu dönem 35,58 milyon TL’ye çıktı. Tutar ciddi oranda artmış görünse de 2024 yılının altı ayında ulaştığı 71,1 milyon TL’nin yarı seviyesinde duruyor. Bu dönem sonu kârın hızlı artmış görünmesinde baz etkisi öne çıkıyor. Escort Teknoloji %3.789 kâr artışıyla dikkatleri üzerine çekerken dönem sonunu 350,5 milyon TL net kârla kapattı. Artışta satışlardaki yüksek büyümenin ve esas faaliyetlerden kâra dönmesinin etkisi bulunuyor. Mevcut olumlu tabloya karşın şirket ortaklarından biri geçtiğimiz temmuzda satış yaparken diğeri alımda bulundu. Zıt yönlü hamleler merak uyandırdı.

Lider hedefini büyüttü

Aselsan, 14,4 milyar TL kâr ile sektörün en çok kazanan şirketi unvanını açık ara koruyor. Oğulbey tesisinin ilk fazını devreye alan firmanın Genel Müdürü Ahmet Akyol, tarihlerinde ilk defa hasılatta 5 milyar doların üzerine çıkmayı beklediklerini söylüyor. Biriken 23 milyar dolarlık siparişler büyümenin artarak süreceğini işaret ediyor.

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Katılım bankasının kuruluş iznini BDDK’dan aldı. Faaliyeti için süreç devam ediyor

BİM kuracağı katılım bankasını daha sonra satma ihtimali nedir? ● Emre Doğa

Emre, BİM girişimde bulunduğu Dost Katılım Bankası ile ilgili olarak BDDK’dan gerekli kuruluş iznini aldı ve çalışmalar halihazırda devam ediyor. Faaliyet iznini aldıktan sonra kurduğu bankayı satacağına dair bir açıklaması ise bulunmuyor. Şirketin böylesine güçlü ve zorlu süreci kısa vadeli bir elden çıkarma projesi olarak görmesini düşük ihtimal olarak değerlendirmek gerekir. Mevcut veriler, firmanın perakende ekosistemini finansal hizmetlerle kalıcı biçimde entegre edecek uzun vadeli bir stratejik yatırım olarak kurguladığına işaret ediyor.

Geçen yıl oluşan zarar, altı aylıkta da sürüyor. Faaliyetlerinde iyileşme gözlenmeli

Banvit’te denetim kayyımlığı kaldırıldığı halde fiyatı neden yükselmiyor? ● Mert Ertaş

Mert, geçtiğimiz haziranda beyaz et sektörüne yönelik savcılık soruşturma başlatırken 13 şirket hakkında denetim kayyımı atanmıştı. Banvit’in itiraz etmesi üzerine kayyım kararı kalktı. Denetim kayyımlığının kaldırılması yönetimsel açıdan olumlu bir gelişme olsa da, hisse fiyatının yükselmemesinin temel nedeni şirketin zayıf bilançosu olduğu atlanmamalı. Geçen yıl zarar eden firma, altı aylık faaliyet döneminde de gelirini %16 düşürürken zararı devam etti. Faaliyetlerde iyileşmenin gözlenmemesi ve zarar, hissede baskının sürmesine yol açıyor.

YATIRIM FONLARI

RS1 bono ve mevduata ağırlık vererek yatırımcısına yıllık %49 getiri sağladı

Rota Portföy’ün yönetimindeki Birinci Kısa Vadeli Serbest Fon (RS1), Haziran 2025’ten bu yana işlem görüyor. Sabit getirili enstrümanlar ile istikrarlı ve düzenli bir yükseliş kaydediyor. Marttan bu yana hacmi dalgalı olmakla birlikte büyüyor. Ağustosun son haftasında büyüklüğü 818,95 milyon TL oldu. İki ay üst üste gözlenen nakit girişinin ardından ağustosta 50,13 milyon TL nakit çıkışı yaşandı. 1 Temmuzda artan yatırımcı sayısı, ivmesini korusa 124 ile bir miktar gerilemiş görünüyor. Doluluk oranı %50,46 olan fonun temel stratejisi, varlıklarını kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyünün %57,79’u mevduat ve %35,16’sı finansman bonosundan oluşuyor. Son bir yılda %49,09 getiri elde ederken aynı sürede %27,30 yükselen BIST 100 Endeksini geride bıraktı.

TAHVİL

Deniz Eko Enerji, piyasadan TLREF + %5,5 faizle 100 milyon TL borçlandı

Deniz Eko Enerji, nitelikli yatırımcılara yönelik 26.08.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+% 5,5 düzeyinde bulunuyor. 180 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 22.02.2027 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı değişen TLREF’e göre belirlenecek. 26 Ağustos itibarıyla TLREF %36,85 seviyesinde bulunuyor. Deniz Enerji’nin verdiği %5,5 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, bunun yanı sıra piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için uygun bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFDEKO22717 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Coca-Cola İçecek hissesinde bir aydır satışlar öne çıkarken fiyat aşağı geriledi

Coca-Cola İçecek’de fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %8,93 ile toplamda 2,23 milyon lot azalarak 22, 8 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 94’ten 93’e geriledi. YHS 662,9 bin lot ile en fazla satışı yaparken, GMA fonu 600 bin lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Hisse için bugüne kadar 22 aracı kurum öneride bulunurken altısı model portföye aldı. En yüksek hedefi Tera Yatırım 134 TL ile “Endeks Üstü” olarak verirken; ICBC Turkey Yatırım 85 TL ile “Tut” önerisinde bulundu.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

İHLAS HOLDİNG

6 milyar doları aşan HES projesini yürütecek firmadaki payını %50’ye çıkarıyor

İhlas Holding, Kırgızistan’da ulusal yatırım statüsündeki 2.217 megavat kurulu güce sahip 6 HES’ten oluşan Kazarman ve Kokomeren HES Kaskadı projelerini yürüten Orta Asya Investment Holding’deki payını artırıyor. Bu kapsamda, mevcut ortaktan şirket sermayesinin %6’sını 6 milyon dolara satın almak üzere anlaşmaya vardı. Devir bedeli 5 ay içinde ödenecek ve işlemin tamamlanmasının ardından İhlas Holding’in payı %50’ye çıkacak. Yatırım tutarı 6,26 milyar dolar olarak öngörülen projelerin, 20 yıllık elektrik alım garantisiyle vergi muafiyetlerine sahip olduğu belirtildi.

HİDROPAR HAREKET KONTROL

Dört yıl önce işlem görmeye başlayan şirketin İki büyük ortağı paylarını sattı

Sermayesinin %72,26’sı borsada işlem gören Hidropar Hareket’in iki ana ortağı, toplamda %22,76 oranındaki paylarını sattı. Söz konusu paylar oy hakkının %57,09’unu temsil ederken satış bedelinin 6,5 milyon dolar olduğu belirtildi. Pay devrinin gerçekleşmesi için sözleşmede yer alan ön şartların yerine gelmesi gerekiyor. Devir halinde yönetim hakimiyeti yeni alıcıya geçeceği için diğer ortaklara zorunlu çağrıda bulunması gerekecek. İki ortak satış gerekçeleri hakkında bilgi paylaşımında bulunmadı. Şirket altı aylıkta gelirini %3 düşürürken dönem sonunda zarar yazdı.

KUZEY BORU

Yurt içi kurumlardan aldığı ihalelerle gelirini artırsa da dönem sonu kârı düştü

Kuzey Boru, yurt genelinde faaliyet gösteren çeşitli belediyeler ve su/kanalizasyon işleriyle çeşitli ürün gruplarına ilişkin sözleşmeler imzaladığını duyurdu. Altyapı yatırımlarına yönelik imzalanan anlaşmaların toplam bedeli 155,89 milyon TL olduğunu belirtti. Teslimatları yılın son çeyreğinde tamamlayacak. Elde edilen tutar, firmanın yıllık gelirinin %2,5’i düzeyinde bulunuyor. Yılbaşından bu yana açıkladığı yeni siparişlerin toplam tutarı ise %38 düzeyinde bulunuyor. Yılın ilk yarısında gelirini %37 artıran Kuzey Boru, dönem sonu net kârını %65 geriletti.