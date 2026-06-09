15 Haziran sonrası kartlar yeniden dağıtılabilir: MSCI endekslerinde hangi hisseler riskte?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin fiili dolaşım oranı hesaplama yönteminde değişiklik yaptı. Bu adım ilk bakışta teknik bir düzenleme gibi görünse de, özellikle MSCI ((Morgan Stanley Capital International) Türkiye ve MSCI Türkiye Small Cap endeksleri açısından önemli sonuçlar doğurabilir.

15 Haziran’da yürürlüğe girecek değişiklikle birlikte, hakim ortakların veya kontrol gücüne sahip yatırımcıların fonlar üzerinden dolaylı olarak tuttukları paylar da fiili dolaşım hesabından çıkarılacak. Bu nedenle bazı şirketlerde serbest dolaşım oranlarının aşağı yönlü güncellenmesi bekleniyor.

MSCI tarafında kritik nokta, endeks hesaplamalarında toplam piyasa değerinden çok serbest dolaşıma göre düzeltilmiş piyasa değerinin esas alınması. Bu nedenle fiili dolaşım oranındaki düşüş bazı hisselerin endeks ağırlığını azaltabileceği gibi, eşik seviyelere yakın şirketler için endeksten çıkarılma riskini de artırabilir.

Son dönemde MSCI’ın Endonezya’da (MSCI Indonesia) yaptığı fiili dolaşım revizyonları da bunu gösterdi. Özellikle MSCI Türkiye Small Cap Endeksi bu değişiklikten daha fazla etkilenebilir. Small Cap tarafında yer alan birçok şirket için birkaç puanlık fiili dolaşım değişimi bile minimum serbest dolaşım piyasa değeri kriterleri açısından belirleyici olabiliyor. Bu nedenle sınırda bulunan hisseler yakından izlenmeli.

Diğer taraftan son dönemde piyasa değerini artıran ve serbest dolaşım yapısında belirgin bozulma olmayan şirketler için ise fırsat penceresi de açılabilir. Bir hisse için endekse giriş artan, çıkış ise azalan yabancı yatırımcı ilgisi anlamına geliyor.

MSCI’ın bir sonraki gözden geçirme döneminde yalnızca piyasa değeri değil, yeni düzenleme sonrası oluşacak güncel serbest dolaşım verileri de belirleyici olacak. Bu nedenle yatırımcıların MSCI Türkiye ve MSCI Türkiye Small Cap endekslerine aday hisseleri yakından takip etmesinde fayda var. Yeni hesaplamayla birlikte bazı şirketlerin endeks ağırlıkları azalırken, bazı şirketlerin endekse girme ihtimali güçlenebilir.

Özellikle serbest dolaşım oranı düşük, ortaklık yapısı yoğun ve MSCI kriterlerine yakın seviyelerde bulunan hisseler için önümüzdeki dönem her zamankinden daha kritik görünüyor. Sonuç olarak SPK’nın yeni düzenlemesi, MSCI endekslerinde taşları yerinden oynatabilecek potansiyele sahip.