15 şirket ve varlığa 13 milyar dolar yatırdı, aktif toplamı 360 milyar dolara ulaştı

CUMHURBAŞKANLIĞI Yatırım Ofisi Başkanlığının ardından 8 Mart 2020’de Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürlüğü görevine atanan Arda Ermut, Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kayacık’la birlikte düzenlediği sohbet toplantısında ekrana öncelikle portföyün dökümünü yansıttı:

- Ekim 2025 itibariyle TVF portföyünde 7 sektörden toplam 34 şirket ve 2 lisans ile 46 taşınmaz bulunuyor.

Portföyün tam dökümünü ortaya koydu:

FİNANSAL HİZMETLER:

Ziraat Bankası (% 100), Halkbank (% 91.5), Vakıfbank (% 73.3)

(% 100), (% 91.5), (% 73.3) Borsa İstanbul (% 80.6), TVF Finansal Yatırımlar (% 100),

(% 80.6), (% 100), Türkiye Sigorta (% 81.1), Türkiye Hayat Emeklilik (% 98.6), Türkiye Katılım Sigorta (% 100), Türkiye Katılım Hayat (% 100)

TEKNOLOJİ & TELEKOM:

Türk Telekom (% 61.7), Turkcell (% 26.2), TURKSAT (% 100)

(% 61.7), (% 26.2), (% 100) TVF BT ve İletişim (% 100), Türkiye Teknoloji Fonu (TTF- % 100)

ULAŞTIRMA & LOJİSTİK:

Türk Hava Yolları (% 49.1)

(% 49.1) PTT (% 100)

(% 100) İzmir Alsancak Limanı (% 100)

ENERJİ & MADEN & DEMİR-ÇELİK:

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO- % 100), BOTAŞ (% 100), TVF Rafineri ve Petrokimya (% 100)

(TPAO- % 100), (% 100), (% 100) Eti Maden (% 100), Türkiye Maden (% 100), Kardemir (% 4.4), Türk Altın (% 100)

TARIM & GIDA:

ÇAYKUR (% 100), Türk Şeker (% 100), Türk Tarım (% 49), Kayseri Şeker (% 9.41)

GAYRİMENKULLER:

TVF İstanbul Finans Merkez (İFM- % 100), Diğer gayrimenkuller (% 100)

LİSANSLAR:

Şans Oyunları Lisansı (% 100), At Yarışları (% 100)

2023 ve 2024 yılı finansal sonuçlarını paylaştı:

2023 YILI : Aktifler 318 milyar dolar, FAVÖK 22.5 milyar dolar, satışlar 97 milyar dolar, net kâr 13.5 milyar dolar

: Aktifler 318 milyar dolar, FAVÖK 22.5 milyar dolar, satışlar 97 milyar dolar, net kâr 13.5 milyar dolar 2024 YILI: Aktifler 360 milyar dolar, FAVÖK 25.6 milyar dolar, satışlar 122 milyar dolar, net kâr 11.3 milyar dolar

Sunumunun “TVF Portföyü” sayfasındaki bazı varlıklara işaret etti:

- Halkbank’taki hisse oranımız yüzde 51.1’den yüzde 91.5’e çıktı. Vakıfbank portföyümüze sonradan girdi. Kamunun sigorta şirketleri “Türkiye Sigorta”, “Türkiye Hayat Emeklilik”, “Türkiye Katılım Sigorta”, “Türkiye Katılım Hayat” adlarıyla birleşti, yüzde 100’ü TVF’ye geçti.

Türk Telekom’da daha önce yüzde 6.7 olan TVF hissesinin yüzde 61.7’ye çıktığını kaydedip sürdürdü:

- Turkcell’in yüzde 26.2’lik hissesi de TVF’ye sonradan geçeneler arasında yer alıyor. Türkiye Maden, Türk Altın, İstanbul Finans Merkezi, Şans Oyunları Lisansı, At Yarışları Lisansları portföye daha sonra girenler arasında bulunuyor.

Bu noktada TVF kurulduğundan beri oluşan bir algıyı anımsattı:

- “TVF’nin kamu şirket ve varlıklarını birilerine peşkeş çekeceği” iddia ve suçlamaları söz konusuydu. Aslında yaratılan katma değerden faydalanmak lazım. Ancak, bugüne kadar büyük bir satış söz konusu olmadı. Aksine 15 şirket ve varlığa yatırım yapmış durumdayız.

Söz konusu yatırımın büyüklüğünü sorduk, TVF Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kayacık hesapladı:

- 15 şirket ve varlığa yaptığımız toplam yatırım 13 milyar doları buldu.

Arda Ermut, 2024 yılı sonu itibariyle 360 milyar doları bulan aktif büyüklük bölümüne dönüp, dünya ligindeki konumlarına dikkat çekti:

- Dünya çapında varlık ve emeklilik fonları verilerini derleyen “Global Sovereign Wealth Funds”ın hazırladığı listeye göre, 2024 sonu verileriyle TVF, 360 milyar dolarlık aktifleriyle dünyanın 10’uncu büyük varlık fonu konumuna yükseldi.

Mahmut Kayacık, bu verinin ardından TVF’nin ilk kurulduğu günlerdeki eleştirilere uzandı:

- “Cari açık varken Varlık Fonu nereden çıktı?” gibi bir yaklaşım vardı. ABD, cari açığı en yüksek ülkelerden birisi. Trump, Varlık Fonu kararnamesini Şubat 2025’te imzaladı. 2026’da kurulması bekleniyor. Gelinen nokta TVF’nin kuruluşunun doğru adım olduğunu gösteriyor.

TVF’nin 360 milyar dolarla dünyada ilk 10’a girmesi, Türkiye’nin ekonomik gücünü ortaya koyuyor…

Bu gücün ülkenin kalkınmasına dönük doğru adımlar atılarak kullanılması, TVF’yi daha anlamlı kılacak gibi görülüyor…

Türk Telekom’da çoğunluğu 1.6 milyar dolara aldık, değeri 3 milyar dolara çıktı

TÜRKİYE Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Arda Ermut, başlangıçta Türk Telekom’un yüzde 6.7’lik hissesinin kendilerinde olduğunu anımsattı:

- Çoğunluk hisseyi 1.6 milyar dolara aldık, payımız yüzde 61.7’ye çıktı. Türk Telekom’un imtiyazının uzatılması kritik bir konuydu. Uzatılması, Türk Telekom için iyi oldu. Bizim önemli bir yatırımımızdı, önü açıldı.

İmtiyazla, şirketin mülkiyetinin karıştırıldığına işaret etti:

- Türk Telekom’un mobil operatör tarafı da güçlüydü. Çoğunluğun TVF’ye geçmesi, imtiyazın uzatılması şirketin piyasa değerini 3 milyar doların üzerine taşıdı. Bu değer, TVF’nin doğru bir yatırım yaptığını gösteriyor.

Müdahaleci değil, destekleyici bir rolümüz var

TVF Genel Müdürü Arda Ermut, çoğunluk hisseleri bünyelerinde olan şirket ve kurumlardan örnekleri sıraladı:

- Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Turkcell, hepsi iyi yönetilen varlıklarımız. Yönetim Kurulu Başkanlığını sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü TVF, bünyesindeki şirketlerin icarında müdahaleci rol oynamıyor.

TVF’nin bünyesindeki şirketler ve kurumlarla ilgili rolünü şöyle özetledi:

- TVF yönetiminin portföyündeki şirket ve kurumlar için destekleyici bir rolü söz konusu.

Portföydeki şirket ve kurumlara temettü baskısı yapmadıklarını vurguladı:

- Bizim önceliğimiz portföydeki şirketlerin, varlıkların değerinin artması. Aralarında temettü dağıtan şirketler olunca biz de payımıza düşeni alıyoruz.

Türk Telekom’un yüzde 55’ini devraldıkları 2022 yılına döndü:

- 2022’de kullandığımız kredinin refinansman süreci başarıyla tamamlandı. 2025 yılı anapara ve taksiti dahil olmak üzere toplam 634 milyon dolarlık kredi borcu erken ödendi.

Böylelikle toplamda 150 milyon doların üzerinde faiz tasarrufu sağlandığını belirtti:

- Kalan bakiye ise 5 yıl vadeli, 750 milyon dolar tutarındaki yeni bir krediyle refinanse edildi.

2024’ten buyana 5.3 milyar dolarlık kaynak sağlandı

TVF Genel Müdürü Arda Ermut, kurumun kaynak sağlama gücünü yakın dönem verisiyle ortaya koydu:

- TVF, 2024 yılından günümüze 5.3 milyar dolar tutarında kaynak sağladı. Bunun 4.5 milyar doları aşan kısmı uluslararası piyasalardan karşılandı. 1.8 milyar dolarlık kısmı da İslami finans kaynaklarından temin edildi.

Eylül 2025’te 1 milyar dolarlık Eurobond ihraç ettiklerini belirtti:

- İşlem 5.5 yıl ve 10 yıl vade olmak üzere iki dilimi içeriyor. TVF, iki dilimli yapıda (dual tranche) 10 yıl vadeli Eurobond ihraç eden ilk Türk kurumu olarak öne çıktı.

Ardından ekledi:

- TVF bu işlemle 10 yıl vadeli enstrümanları yeniden Türkiye piyasasına sunarak öncü rolünü bir kez daha ortaya koydu.

‘Fonların fonu’ için 250 milyon dolar ayırdık, 100 milyon dolarını yatırdık

TVF Genel Müdürü Arda Ermut, Türkiye Teknoloji Fonu’na (TTF) değindi:

- TTF, doğrudan girişimlere yatırım yapmaktan çok, girişim sermayesi ve özel sermayesi fonlarına yatırım yaparak “fonların fonu” şeklinde işliyor.

TTF’nin Türkiye’de sermaye piyasalarının gelişmesi ve girişimcilik ortamının derinleşmesi için katalizör rolü üstlendiğini belirtti:

- TTF, 250 milyon dolarlık bir kaynakla yola çıktı. Son iki yılda 10’dan fazla fona 100 milyon doları aşan yatırım aşan yatırım taahhüdü verdi.

Şu noktanın altını çizdi:

- Desteklenen fonlar yalnızca Türkiye merkezli değil, uluslararası alanda tanınan, köklü fonlar da kapsamda yer alıyor.

VakıfBank’ın yüzde 1.53’ünü 4.1 milyar liraya sattık

TVF Genel Müdürü Arda Ermut, portföydeki şirket ve varlıkların yeri, zamanı geldiğinde “değerlendirilebileceğine” VakıfBank’tan örnek verdi:

- VakıfBank’taki hissemizin yüzde 1.53’ünü uluslararası kurumsal yatırımcılara arz ettik. Bu işlemi ilk duyurduğumuzda, “Vakıfbank’ı satıyorlar” iddiaları gündeme geldi. Oysa piyasa koşullarını dikkate alıp, bu işlemi yaptık.

İşlemin toplam 4.1 milyar liraya gerçekleştiğini kaydetti:

- Arz sonrasında TVF’nin VakıfBank’taki payı yüzde 74.79’dan yüzde 73.26’ya revize oldu.