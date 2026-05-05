15 sterline bilet, 212 sterline tatil

İngiliz turistlerin yeni rotası Türkiye. Geçen ay Türkiye'ye gelen İngiliz turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 arttı. İngiltere'nin en büyük tur operatörü Jet2'nin CEO'su Steve Heapy, "yoğun bir yaz" beklediklerini açıkladı.

Mehmet Doğan Erdoğan – İngiltere

Uygun fiyatlı uçak biletleri ve "her şey dahil" tatil paketleri, İngiliz turistler için Türkiye'yi 2026 yaz sezonunun öne çıkan destinasyonu haline getirdi. Geçtiğimiz ay Türkiye'yi ziyaret eden İngiliz tatilcilerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttı. 2025 yılında Türkiye'yi ziyaret eden İngiliz turist sayısı 4 milyon 270 bine ulaşmıştı. İngiliz turistlerin en fazla ilgi gösterdiği destinasyonlar arasında İstanbul, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir yer aldı.

Londra'dan Bodrum'a 15 sterline bilet

Google Flights verilerine göre Londra'dan Türkiye'ye yönelik uçak bileti fiyatları oldukça cazip seviyelerde seyrediyor. Bodrum'a 15 sterline, Dalaman'a 28 sterline, Antalya'ya 30 sterline, İstanbul'a 33 sterline, İzmir'e 41 sterline ve Ankara'ya 52 sterline bilet bulmak mümkün. Mart ve Nisan aylarında Londra-Türkiye hattındaki en ucuz tek yön bilet, Ryanair'in 15 Nisan'daki Stansted-Bodrum seferi oldu.

Tatil paketleri de benzer şekilde uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. EasyJet Holidays üzerinden 22 Nisan çıkışlı, Marmaris'te iki kişilik 7 gecelik uçak dahil self-catering paketi kişi başı 212 sterline rezerve edilebiliyor. Aynı operatör, Dalaman'da kahvaltı dahil 7 gecelik paketi kişi başı 214 sterline sunuyor.

Belek'te 7 gece golf tatili 837 sterlin

Golf turizminde Akdeniz'in önde gelen destinasyonlarından Belek de İngiliz tatilcilerin radarında. Belek'te uçak dahil 7 gecelik "her şey dahil" paket, kişi başı 837 sterinden başlıyor. Lüks segmentte ise Türkiye'nin en büyük golf komplekslerinden birinde, dört tur golf dahil 7 gecelik paketi kişi başı 2 bin 499 sterlinden sunuyor. On the Beach Tatil Şirketi Müşteri İlişkileri Direktörü Zoe Harris, Türkiye rezervasyonlarında "güçlü bir canlanma" gözlemlediklerini belirtti. İngiltere'nin en büyük tur operatörü Jet2'nin CEO'su Steve Heapy ise şirketin "yoğun bir yaz" beklediğini açıkladı. Türk havayolu şirketi SunExpress'in Ticari Direktörü Helmut Wolfel de Türkiye'nin İngiliz turistler için "cazip bir seçenek" olduğunu vurguladı.

EasyJet’ten Antalya ve Dalaman’a uçuş

Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle Dubai ve Abu Dabi gibi destinasyonlara yönelik talep zayıflarken, Türkiye alternatif destinasyon olarak öne çıktı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın (FCDO) güncel seyahat tavsiyeleri, Suriye sınırına 10 kilometreden yakın bölgeler dışında Türkiye'nin tamamının güvenli kabul edildiğini ortaya koyuyor. Bu durum, tatil planlarını Türkiye'ye çeviren İngiliz turistler için belirleyici bir etken olarak değerlendiriliyor. İngiliz hava yolu şirketi easyJet, Newcastle çıkışlı 22 farklı destinasyona uçuş başlattı. Bunlar arasında Antalya ve Dalaman da bulunuyor.

***

Londra'nın "yürüyen telsizi" sokakları kavurdu

Londra'nın finans merkezinde yükselen ve alışılmadık şekli nedeniyle "Walkie Talkie" (Telsiz) olarak bilinen 20 Fenchurch Street gökdeleni, mimari tasarımındaki bir optik hata nedeniyle çevredeki araçları eritti, dükkan kapı paspaslarını ateş verdi ve yayaları bunalttı. İnşaat aşamasında keşfedilen bu sorun, güneşin binaya doğrudan vurduğu dönemlerde günde yaklaşık iki saatlik süre boyunca yapının içbükey bir ayna gibi davranarak güneş ışınlarını güneydeki caddelere odaklamasından kaynaklanıyordu. Bina sahipleri Land Securities ve Canary Wharf Group, "ölüm ışını" sorununu kalıcı olarak çözmek için yatay alüminyum panjur sistemini cepheye entegre etmeyi planladıklarını açıkladı.

***

Birleşik Krallık kişi başı gelirde AB ortalamasında

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın 2025 yılına ilişkin ön tahminlerine göre Birleşik Krallık, satın alma gücü paritesiyle (SAGP) hesaplanan kişi başı gelirde AB ortalamasının yüzde 99'u ile hemen hemen ortalama seviyesinde konumlanıyor. AB üyesi olmayan ülkeler arasında değerlendirilen Birleşik Krallık bu oranla, üye ülkelerin büyük çoğunluğuyla yakın bir seviyede bulunuyor. Ölçekte AB ortalaması 100 olarak kabul edildiğinde bu değer, en düşük Bulgaristan ve Yunanistan'da 68, en yüksek Lüksemburg'da ise 239 olarak gerçekleşiyor.

Türkiye aday ülkeler içinde önde

AB aday ülkelerinin verileri ise farklı bir tablo ortaya koyuyor. Türkiye, 2024 verilerine göre AB ortalamasının yüzde 72'sine ulaşarak aday ülkeler arasında en yüksek kişi başı gelir düzeyine sahip ülke konumunda bulunuyor. Euro cinsinden hesaplandığında ise AB'de kişi başı ortalama gelir 2025 yılı için yaklaşık 41 bin 600 euro olarak belirlendi. Bu rakam Bulgaristan'da 28 bin 300 euro ile en düşük, Lüksemburg'da ise 99 bin 300 euro ile en yüksek seviyede gerçekleşiyor.

***

Çin otomobil markaları İngiltere’de payını katladı

Çinli otomobil üreticileri, İngiltere'deki yeni araç satışlarından aldıkları payı Mart 2025'e kıyasla yüzde 7,4'ten yüzde 15'e yükselterek bir yılda ikiye katladı. Sektör kuruluşu SMMT verilerine göre, geçen ay İngiltere'de kayıt yaptırılan 380 bin araçtan her yedisi Çin menşeli bir markaya ait. Bu büyümenin ardında özellikle BYD ile Chery (Jaecoo ve Omoda markaları dahil) bulunuyor. Volvo ve Lotus gibi Çinli şirketlerin sahipliğine geçmiş Batılı markalar da hesaba katıldığında, Çin kökenli araçların İngiltere pazarındaki payı beşte bire ulaşıyor. İran savaşının başlamasının ardından elektrikli araçlara olan ilginin artması, bu ivmeyi daha da güçlendirecek gibi görülüyor.

***

İngiltere Gündemi

Asgari ücret saat başına 12,71 sterline yükseldi: 21 yaş ve üzerindekiler için geçerli Ulusal Yaşam Ücreti, yüzde 4,1 artarak saatte 12,71 sterline yükseldi. 18-20 yaş grubundaki işçilerin saatlik asgari ücreti yüzde 8,5 artarak 10,85 sterline çıktı. Tam zamanlı çalışan bir işçi için bu artış, yıllık yaklaşık 900 sterlin ek gelir anlamına geliyor.

217 yıllık İngiliz seramik markası satılıyor: İngiltere'nin köklü seramik üreticisi Denby, artan enerji ve işçilik maliyetleri ile zayıflayan tüketici talebi karşısında iflas yönetimine girdi. Şirket resmi açıklamasında, kayyumların şirketin tamamının ya da markalarının ayrı ayrı satışına yönelik ilgili taraflarla görüşmeleri sürdüreceğini belirtti. 1809 yılında kurulan ve Derbyshire, Ripley yakınlarında faaliyet gösteren Denby Çömlek Şirketi, 31 Mart 2026'da resmi olarak iflas yönetimine girdiğini açıkladı.