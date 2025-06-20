1.6 milyon İstanbullu haftada 150 dakika ‘fiziksel aktivite’yle 3.5 milyar doları kurtarıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor İstanbul A.Ş.’nin Genel Müdürü Renay Onur, uluslararası önemli maraton organizasyonlarına katılan 16 kişiden 8'i ile bir yıl kadar önce buluştu. 8 maratoncuya İstanbul Spor A.Ş.’yi anlattı, “fiziksel aktivite”nin önemi üzerinde durdu.

Konuklarından biri “Value Gene Consulting” adlı şirketinden bahsedip, önerisini ortaya koydu:

- İsterseniz insanların “fiziksel aktivite”sinin ekonomiye etkisi üzerine bir araştırma yapabiliriz. Bu araştırma, İstanbul Spor A.Ş.’nin “fiziksel aktivite”yi yaygınlaştırma çabasının yarattığı etkiyi somut olarak ortaya koyabilir.

“Adım Adım”ın kurucu ve öncülerinde olan Renay Onur, Ekrem İmamoğlu’nun ilk döneminde Spor İstanbul A.Ş.’nin başına geçmeden önce özel sektörde görev aldığı şirketlerde daha çok finans ağırlıklı çalıştığını anımsadı, araştırmada “ekonomik etki”nin nasıl ölçüleceğini sordu.

“Value Gene Consulting”in ortağı yöntemi özetledi:

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), haftada ortalama 150 dakika “fiziksel aktivite” öneriyor. Yani, bireylerin günde en azından ortalama 20 dakika civarında “fiziksel aktivite” yapması sağlık açısından tavsiye ediliyor.

“fiziksel aktivite” “fiziksel aktivite” Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre haftada 150 dakika “fiziksel aktivite”, “TİP II Diyabet”, “Koroner Kalp Rahatsızlığı”, “Depresyon”, “Hipertansiyon”, “Kanser” ve “Demans” riskini azaltıyor.

“fiziksel aktivite”, “TİP II Diyabet”, “Koroner Kalp Rahatsızlığı”, “Depresyon”, “Hipertansiyon”, “Kanser” “Demans” “Fiziksel aktivite”nin ekonomik etkisini sıraladığım hastalıkların yarattığı maliyet ve işgücü kaybı üzerinde ölçümleyeceğiz.

Spor İstanbul’daki görevi 6 yılı bulan Renay Onur, “Value Gene Consulting”in “Fiziksel Aktivitenin Ekonomik Etkisi: İstanbul Örneği” araştırmasının sonuçlarını düzenlediği sohbet toplantısında paylaştı. Söze Dünya Sağlık Örgütü’nün “fiziksel aktiflik” ölçüsünden girdi:

- Dünya Sağlık Örgütü’ne göre haftada en az 150 dakika “orta şiddette” ya da 75 dakika “yoğun egzersiz” yapan bireyler “fiziksel olarak aktif” kabul ediliyor. 16 milyonluk İstanbul’da nüfusun yüzde 13.6’sı bu tanıma giriyor.

“Fiziksel aktivite” konusunda dünyadan örnekler verdi:

- Birleşik Krallık’ta “fiziksel aktivite” oranı yüzde 63.4, ABD’de ise yüzde 46.9 düzeyinde bulunuyor. Yani, İstanbul’un hâlâ kat etmesi gereken uzun bir yol var.

İstanbul’da düzenli “fiziksel aktivite” yapanların 1.6 milyon kişi olduğunu kaydetti:

- Yapılan araştırma, İstanbul nüfusunun yüzde 13.6’sının “fiziksel aktivite” yapması bile büyük bir ekonomik katkı sağlıyor. “Fiziksel aktivite”ye katılan her 100 bin kişi, yıllık yaklaşık 250 milyon dolarlık ekonomik katkı sağlıyor.

“Fiziksel aktivite”nin ekonomik açıdan 3 temel avantaj sağladığına işaret edip, bunları sıraladı:

Hastalık yükünün azalmasıyla doğrudan sağlık harcamaları düşüyor. Ayrıca, dolaylı olarak iş gücü kayıpları da önleniyor.

Daha aktif iş gücü, genel üretkenliği artırıyor. Bu da daha az devamsızlık ve daha yüksek verimlilik anlamına geliyor.

“Fiziksel aktivite”, erken ölümleri azaltarak hem halk sağlığını iyileştiriyor hem de ekonomik faydalar sağlıyor.

Ardından araştırmadan ortaya çıkan toplam ekonomik katkıyı paylaştı:

- Bugün fiziksel olarak aktif olan 1.6 milyon İstanbullunun yarattığı ekonomik katkı 3.5 milyar doları buluyor.

Bu rakamın açılımını irdeledi:

Araştırmaya göre, toplam kümülatif ekonomik faydaların yüzde 56’sı hastalık yükündeki azalmadan kaynaklanıyor.

Hastalık yükünün azalmasıyla sağlanan ekonomik katkı 1.9 milyar dolar.

İşyeri devamsızlıklarının azalması ve üretkenliğin artmasıyla sağlanan katkı 1.3 milyar dolar.

Erken ölümlerin azalmasıyla sağlanan katkı 190 milyon dolar.

Şu veriye dikkat çekti:

- Sadece 2022-2023 arasında yaşanan 2.1 puanlık “fiziksel aktivite” artışı bile, 575 milyon dolarlık ekonomik fayda sağladı.

İngiltere örneğine döndü:

- Eğer İstanbul’da bugün aktif olan yüzde 13.6’lık nüfus oranı, Londra’daki gibi yüzde 63’e çıkabilirse, elde edilecek ekonomik fayda 16 milyar doları bulabilir.

Spor İstanbul’un yaptırdığı araştırma hepimize şu mesajı veriyor:

Haftada 150, günde 20 dakika “orta şiddette fiziksel aktivite” ile hem hastalık riskimizi azaltalım…

Ekonomiye milyarlarca dolarlık katkının yolunu da açalım…

1.6 milyon “aktif” İstanbullu arasında değilsek bugünden itibaren “fiziksel aktivite”ye başlayalım…

Günde 20 dakika “fiziksel aktivite”yi bütün Türkiye’ye yayalım…

1 milyon İstanbullu yılda 12 milyon kez 71 spor tesisini kullanıyor

Spor İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur, İstanbul halkının “fiziksel aktivite” oranını artırmayı hedeflediklerini belirtti:

- İBB Spor İstanbul olarak, tesislerin yanı sıra açık hava alanlarında da vatandaşları hareket etmeye yönlendirmeye çalışıyoruz.

Spor İstanbul’la ilgili şu verileri paylaştı:

Toplam tesis sayısı: 71

71 Tekil üye sayısı: 1 milyon

1 milyon Tesislerin ortalama kullanım sayısı: 12 milyon kez

12 milyon kez Egzersiz yaptırılan alan sayısı: 408

408 Açık alanlarda ulaşılan vatandaş sayısı: 18 bin kişi

18 bin kişi Açık alanlarda verilen toplam hizmet sayısı: 240 bin

240 bin Spor okulu sayısı: 40

40 Spor okullarındaki branş sayısı: 21

21 Spor okullarında eğitim gören çocuk sayısı: 132 bin

132 bin Spor okullarından kulüplere gönderilen elit sporcu adayı sayısı:725

Spor İstanbul, hangi spor organizasyonlarını hayata geçiriyor

İBB SPOR İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, ulusal ve uluslararası çapta düzenledikleri çok sayıda organizasyondan bazılarını sıraladı:

İstanbul Yarı Maratonu

İstanbul Maratonu

Uluslararası Haliç Kürek Yarışları

İstanbul Bisiklet Turu

Ulugazi Yağlı Güreşleri

İstanbul’u Koşuyorum

Açık Hava Yüzme Yarışları

Doğa Kampı

Yıllık bütçesi 6 milyar lirayı buluyor, aylık gelir 40 milyon lirada kalıyor

İBB SPOR İstanbul Genel Müdürü Renay Onur’a şirketin yıllık bütçesini sorduk, yanıtladı:

- 2025 bütçemiz 6 milyar lira…

71 tesisten elde ettikleri geliri merak ettik, hesapladı:

- Tesislerden aylık gelirimiz 35-40 milyon lira dolayında. Önümüzdeki aylarda 70 milyon liraya çıkabileceğini öngörüyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “sosyal belediyecilik” çerçevesinde Spor İstanbul’un hizmetlerini önemli ölçüde sübvanse ettiğini vurguladı:

- İstanbul’da 250 bin aile İBB’den sosyal destek alıyor. 250 bin ailenin üyeleri spor tesislerimizden elbette ücretsiz yararlanıyor. Spor tesislerimizi öğrencilere yüzde 50 indirimle açıyoruz.

Havuzlar geç açılıyordu, kadroda yüzme bilmeyen yüzme hocaları vardı

İBB SPOR İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, bünyelerindeki 27 yüzme havuzunun 7’sinin olimpik olduğunu bildirdi:

- Biz işleri devraldığımızda yüzme havuzları sabah 08.30’da açılıyordu. Açılış saatini 06.00’ya çektik. Doğrusu da buydu.

Tesislerde görev yapan eğitmenlerin hem eğitim seviyesine hem de antrenörlük belgelerine dikkat ettiklerini vurguladı:

- Geçmişten kalan bazı eğitmenlerin belgeleri eksikti. Ayrıca, yüzme eğitmenlerinin 4’te 1’i yüzme bilmiyordu. Onları zaman içinde başka görevlere yönlendirdik. Şu anda eğitimi iyi, belgeleri tam 1000 eğitmen 71 tesiste görev yapıyor.

Tesislerin kullanım oranına işaret etti:

- Tesislerde kapasitenin ortalama yüzde 45’i kullanılıyor. Özellikle gündüz saatlerinde boşluk oluyor. O saatler için kampanyalar yapıyoruz.

İmamoğlu CV’sine bakarak göreve getirdi, 1 Ağustos’ta ayrılıyor

İBB SPOR İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, 6 yıl önce göreve getirildiğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sormuştum:

- Spor İstanbul Genel Müdürü’nü göreve getirirken kriteriniz neydi?

İmamoğlu, şu yanıtı vermişti:

- Arkadaşın CV’sini inceledim, Spor İstanbul’da başarılı olabileceğine kanaat getirip atanmasına onay verdim. Kendisiyle hiç tanışıklığımız yoktu.

Renay Onur, araştırma sonuçlarıyla ilgili sohbetin sonunda görevden ayrılacağını aktardı:

- Eşimin işi dolayısıyla Ağustos ayında New York’a taşınacağız. Ben de 1 Ağustos 2025 itibariyle görevden ayrılıyorum. Bu durumu Ekrem Bey’e yüz yüze bildirmeyi çok isterdim. Maalesef hâlâ cezaevinde. O nedenle kendisine mektup yazdım.