16 yıllık ralli, 18 yıllık rekoru zorluyor

Amerikan endekslerindeki sert bir düşüş her tarafı karıştırır. ABD’deki yükseliş piyasası 16 yıldır sürüyor. Bundan daha uzunu, 1982’de başlayan, internetin keşfiyle boyut kazanan 18 yıllık ralliydi.

Yerli ve yabancı finansal varlıklardan oluşan bir portföyün getirisi yılbaşından beri yüksektir. G10 ülkelerinin ve gelişen ülkelerin para birimleri dolar karşısında genel olarak güçlendiler. Altın gibi değerli metallerin kazançları ortadadır. Bir portföyün bana göre olmazsa olmazı tahviller iyi bir dokuz ay geçirdiler. Avrupa ve Çin endeksleri, teknoloji hisselerinin taşıdığı Amerikan endekslerini getiri anlamında geçtiler.

Düşük maliyetli endeks fonlarının ve borsa yatırım fonlarının en büyüklerinden olan Vanguard'ın kurucusu Bogle, ''Çok hızlı bir şekilde yükselen piyasalar genelde düşündüğünüzden daha ileri giderler. Ancak yatay biçimde soğumazlar. Düzeltme sert olur'' buyurmuştur. Hisse senetleri hemen herkesin portföyünde yer alır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin endekslerinin durumu iyidir hoştur da,

Mevcut iyimserliğin sürükleyicisi olan yapay zekâdaki dev yatırımlar sürecek. Dünyanın en değerli şirketi Nvidia geçen hafta, ChatGPT’nin sahibi OpenAI şirketine 100 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi. Bu hafta Çinli teknoloji şirketi Alibaba, yapay zekâya 50 milyar dolar yatıracağını açıkladı. Piyasalar açısından önemli olan, bu yatırımların kısa vadedeki dönüşünden ziyade, paranın akmaya devam etmesidir.