1,69 trilyonluk gelir elde ederken kârın yüzde 79'unu ortağa verdi

Borsada düzenli temettü ödeyen ve geliri 100 milyar TL’yi aşan 18 şirket bulunuyor. Bunlardan yedisi zorlu piyasa koşullarında cirosunu %30’un üzerinde artırmayı başardı. Ancak yüksek satış rakamlarının ne oranda yatırımcısına nakit kâr payı olarak döndüğüne bakmak önemli.

BIST Temettü Endeksi’ndeki lokomotif şirketlerde 2026 yılı ikinci çeyrek hasılatları belli oldu. Endekste yer alan 99 şirketten 18’i cirosunu 100 milyar TL’nin üzerine çıkardı. Koç Holding 1,69 trilyon TL ve İş Yatırım 1,10 trilyon TL ile trilyonluk gelirleriyle diğerlerin hayli üzerinde konumlandılar. Hasılatını en fazla büyütenlerin başında %74 artışla Akbank gelirken; Ford Otosan ve Doğuş Otomotiv ciro kaybı yaşadı. Borsada yüksek gelir rakamlarına odaklanmak cazip görünse de, artan ciroların kâra ve nakit temettüye dönüşüp dönüşmediğine mutlaka bakmak gerekiyor.

Temettü ödeme oranını artırdı

Son iki yıldır artan temettü dağıtım oranıyla öne çıkan Koç Holding, 2026’nın ilk yarısında hasılatını %9 artırarak 1,69 trilyon TL’ye çıkardı. En yüksek ciroya sahip firma, martta yıllık kârın %79’unu yatırımcıyla paylaştı. Geçen yıl ise kârın %1.258’ine denk gelen tutarı kâr payı olarak ödedi. Hisse iki aydır yukarı yönlü bir ivme sergiliyor. Listede cirosu düşen üç firmadan biri olan Doğuş Otomotiv, yılın ilk yarısında gelirini %18,21 gerileterek 113,1 milyar TL’ye indirdi. Şirket son iki yıldır güçlü bir kâr dağıtım oranına sahip. 2026’nın nisan ve ağustos aylarında iki taksitle toplam kârın %112’sini nakit temettü olarak ödedi. Geçen yıl da kârın %92’sini dağıtmıştı. Hisse ise tabanda dalgalı bir seyir izliyor.

Kârı ticaretine aktarıyor

Akbank, yılın ilk yarısında %73,84 ile listeye giren şirketler arasında en güçlü ciro artışını gerçekleştiren firma oldu. İlk yarıda kârını 34,3 milyar TL’ye çıkardı. Geçtiğimiz martta elde ettiği kârın %20 ’sini ortaklarıyla paylaşan banka, sektörün diğer oyuncuları gibi oluşan nakdi ticari faaliyetlerde kullanıyor. Hisse, yılbaşından bu yana yatay hareket ediyor.

ZEYNEP'E SOR

SERBEST MARJ MI, KULLANILAN MARJ MI?

Serbest marj; fırsat, zarar emilimi, düşük stres, esneklik, teminat koruması. Atıl sermaye, enflasyon erimesi, fırsat maliyeti, düşük hacim, odak kaybı. Kullanılan marj; yüksek gelir, kaldıraç, verimlilik, disiplin. Yüksek risk, tasfiye tehlikesi, hareketsizlik, aşırı stres, hata telafisi imkansızlığı.

Toplam 10 milyon dolarlık yeni tesis yatırımının ilk fazı yıl sonuna kadar tamamlanıyor

Kuzey Boru’nun Gaziantep fabrika yatırımı ne zaman tamamlanacak? ● Hatice Kaya

Hatice, Kuzey Boru haziranda yaptığı açıklamada Gaziantep’te termoplastik boru fabrikası kurmak için 30 bin metrekarelik bir tesisi kiraladığını duyurdu. Aylık 1,5 milyon TL bedelle on yıllığına kiralanan fabrikaya toplam 10 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor. İki aşamada gerçekleşecek yatırımda projenin birinci fazının bu yılın sonuna kadar, ikinci fazının ise 2027’de devreye girmesi hedefl eniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleştirilen adım, şirketin üretim kapasitesini artırırken bilançosuna etkisi önümüzdeki yıl hissedilecek.

Gelir ve kârı artsa da işletme giderine takviye için hakim ortak nakit desteği veriyor

CW Enerji’nin gelir ve kâr sorunu yokken ortak neden para veriyor?

● Yavuz Kafadar

Yavuz, CW Enerji ilk yarı kârını %90 artırarak 1,28 milyar TL’ye çıkardı. Kârlılıktaki artışa rağmen şirketin büyük ortağı, sattığı hisse geliriyle birlikte bugüne kadar 3,2 milyar TL sermaye avansı ödemesi yaptı. Gerçekleştirilen nakit aktarımının sebebi hakkında doğrudan bir gerekçe belirtilmese de ortağın ödemeleri farklı zamanlarda yapıyor olması düzenli nakit ihtiyacının bir sonucu olduğu izlenimimi veriyor. Altı aylıkta 9,9 milyar TL’ye çıkan finansal borçları, maliyet oluşmaması için kredi yerine öz kaynak fonlamasını öne çıkarmış görünüyor.

YATIRIM FONLARI

ST1 zayıf seyriyle taban oluşturmaya çalışırken yıllık %16 getiride kaldı

Strateji Portföy’ün idare ettiği Birinci Hisse Senedi Fonu (ST1), geçtiğimiz mayısta en yüksek 207 TL’yi test ettikten sonra geriledi. Son iki aydaysa tabanda yatay bir hareket gözleniyor. Fonun toplam değeri aşağı bir eğilim sergiliyor. Hacim eylülün üçüncü haftasında 629,13 milyon TL seviyesinde. Geçtiğimiz nisandan bu yana her ay düzenli para çıkışı yaşandı. Son iki ayda çıkan nakit artarken eylülde miktar 14,09 milyon TL oldu. Yatırımcı sayısı sürekli azalan fonun şimdilerde 2.344 yatırımcısı bulunuyor. Temel stratejisi, fon varlıklarının hisse senetlerinde değerlendirilmesi üzerine kurulu. Portföyünün %90’ı hisse senedi ve %5,74’ü ters repodan oluşuyor. Yüksek volatiliteyi göze alan yatırımcıya hitap ediyor. Son bir yılda ancak %15,50 yükselirken, %37,25 yükselen endeksinin gerisinde kaldı.

TAHVİL

Yapı Kredi Faktoring, %43,11 bileşik faizle 4,5 milyar TL borçlandı

Yapı Kredi Faktoring, 15.09.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 4.500.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %39,25, bileşik faizi %43,11 olarak belirlendi. 182 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 16.03.2027 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %19,57 düzeyinde. 14 Eylül itibarıyla TLREF %36,9 seviyesinde bulunuyor. Firmanın verdiği %39,25 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 2,35 puan üzerinde yer alıyor. Belirlenen oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra ihraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFYAKF32718 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Dyo Boya ağustostan bu yana tabanda dalgalı seyrederken bir fonun alımı gözlendi

Dyo Boya’da kurumsal bir yatırımcının alım yöneliminde bulunması dikkat çekti. Fonların portföylerindeki miktar %4,48 ile toplamda 1,87 bin lot artarak 43,62 bine çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı birken ikiye çıktı ve GNH 1.869 lot alım yaptı. Diğer fon hareketsiz kaldı. Dyo için öneride bulunan herhangi bir kurum bulunmuyor. Hissede sınırlı da olsa Global MD Portföy’ün ilgisi dikkat çekti. Kurumun yönettiği GNH ilk defa alırken OKH sahip olduğu 41,75 bin lot ile en fazla hisseyi elinde tutan fon konumunda.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

VESTEL ELEKTRONİK

İştiraki vasıtasıyla sahip olduğu Manisa’daki altın madeni ruhsatını devretti

Vestel’in %50 paya sahip olduğu iştiraki Meta Nikel, Manisa Gördes’te bulunan altın madeni işletme ruhsatını Polimetal şirketine devretmek için bağlayıcı bir sözleşme imzaladı. Ruhsatın devri MAPEG onayıyla tamamlanacak ve altın çıkarım faaliyetlerinin bitirilmesinin ardından en geç bir yıl sonra bedelsiz olarak tekrar Meta Nikel’e iade edilecek. Şirket, stratejik öncelikler arasında bulunmadığını belirttiği altın ruhsatının devrinin etkin portföy yönetimi amacı taşıdığını ifade etti. Açıklamada işlemin konsolide finansal tablolarına etkisinin olmadığı belirtildi.

DOF ROBOTİK

İçerde şirket alımı için görüşürken Dallas’ta teşviklerden yararlanmak istiyor

Eylül 2025’te borsaya gelen Dof Robotik, büyüme hedefi doğrultusunda hem yurt içi hem de yurt dışında eş zamanlı girişimlerde bulunuyor. Şirket, Dallas’ta kuracağı yaklaşık 16 milyon dolarlık teknoloji tecrübe merkezi için eyaletin ekonomi geliştirme kurumlarıyla irtibata geçerken; sağlanabilecek hibe, vergi indirimi ve diğer teşvik mekanizmalarını değerlendirmek istiyor. Yurt içinde de sektöründe faaliyet gösteren bir üretici ile bir işletmeci firmayı satın almak üzere ön anlaşma sağladı. Devir teknik konular ve ayrıntıların giderilmesinin ardından gerçekleşecek.

ENDA ENERJİ

Urla rüzgar santralinin kapasite artışı iznini aldı. İki türbin ilave edilecek

Enda Enerji’nin %66,33 bağlı ortaklığı konumundaki İyte RES, İzmir Urla’da bulunan rüzgar enerjisi santrali için iki yeni türbinin yapı ruhsatını aldı. Mevcut 13 MWe kapasiteye sahip santral, planlanan 8,4 MWe kapasite artışıyla birlikte toplam 21,4 MWe seviyesine çıkarılacak. Şubat 2025’te borsada işlem görmeye başlayan Enda Enerji, yılın ilk yarısında gelirini %9 düşürerek 791,6 milyon TL’ye geriletti. Yüksek giderlerden kaynaklı olarak esas faaliyet kârı %46 azalan firmanın dönem sonu kârı %426 artarak 178,9 milyon TL’ye yükseldi. Fiyat ise ilk işlem rakamının altında.