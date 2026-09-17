17 bin profesyonele 8 bin iş görüşmesi yaptıracak, ‘daha çok harcayan turist’e yönelecek

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

DREAM Project Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Volkan Ataman ile Yönetim Kurulu Üyesi Mert Vardar, bu yıl İstanbul Yenikapı’da 24-25 Eylül’de 4’üncüsünü gerçekleştirecekleri İstanbul Turizm Fuarı’nın (ITF) hazırlıkları sırasında hedeflerini şöyle belirledi:

- Turizmde başarıyı artık yalnızca turist sayısıyla ölçmemek gerekiyor. Esas konu daha uzun konaklayan, daha fazla harcama yapan ve Türkiye’nin farklı turizm ürünlerini deneyimleyen nitelikli ziyaretçi profilini büyütmek.

Mete Vardar, Volkan Ataman ve Mert Vardar, 150 ülkeden 10 bin turizm profesyoneliyle düzenledikleri anketten yansıyanlara baktı:

Anket, Türkiye’nin geleneksel pazarlarımızın dışında da önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Özellikle Çin, Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere Asya-Pasifik, ABD ve Latin Amerika ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarında önemli fırsatlar görülüyor.

Anketten çıkan mesajlar, ülkemizde turizmi 12 aya yaymaya daha fazla odaklanmak gerektiğini ortaya koyuyor.

Ankette 2026 turizm sezonuna ilişkin şu değerlendirme öne çıktı:

Bu yıl turizm sezonu bölgesel jeopolitik gerilimlerin gölgesinde geçiyor. Ancak, ülkemizdeki pazar çeşitliliği bu tür sıkıntılı dönemlere karşı direnç gösterilmesini sağlıyor.

2027 yılına ilişkin beklentiler de şöyle oluştu:

İngiltere, Avrupa ülkeleri, BDT ve Ortadoğu gibi güçlü olduğumuz pazarlardaki konumumuzu korurken Asya-Pasifik, Uzak Doğu ve Amerika pazarlarında önemli bir büyüme potansiyeli görülüyor.

Lüks turizm, MICE, incentive, gastronomi, kültür ve deneyim turizminin önemi ankette bir kez daha görülüyor. Bunlarla turizmde daha güçlü bir ekonomik değer yaratılabileceği ortaya çıkıyor.

2027’de de mevcut pazarlarımızı korurken, yüksek potansiyelli pazarlardan aldığımız payı artırmayı hedeflemek gerekiyor.

Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Volkan Ataman’la İstanbul Turizm Fuarı’nı konuşmak üzere buluştuk. Ataman, anketin katılımcılarını dağılımını paylaştı:

- Yüzde 44’ü Avrupa ve İngiltere, yüzde 24’ü Asya, yüzde 15’i Ortadoğu, yüzde 8’i Afrika ve yüzde 9’u da Amerika pazarından. Sonuçlar, Türkiye’nin farklı coğrafyalardan ilgi gören çok yönlü bir destinasyon yapısına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Volkan Ataman, anket sonrası İstanbul Turizm Fuarı’na ilgi konusuna geçti:

- Fuarda talep patlaması yaşıyoruz. Bu yıl 10 bin metrekarelik alanda gerçekleşecek ITF’de 29 ülkeden 345’in üzerinde katılımcı ve 39 ülkeden 300 uluslararası satın almacı ağırlanacak.

Stantla katılım sağlayacak bazı ülkeleri sıraladı:

- Karayipler, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Güney Kore, Macaristan, Vietnam, İtalya, Hindistan, Birleşik Krallık, Rusya, Peru.

ITF’de bu yıl 17 bini aşkın profesyonel ziyaretçi beklediklerini bildirdi:

- Bunun 2 bin 500 - 3 bininin uluslararası profesyonel ziyaretçi olabileceğini öngörüyoruz. Katılımcıların stantlarında 8 bin “B2B” görüşme yapabilmelerine dönük hazırlıklarımız tamam. Bu görüşmelerle ITF, yeni iş bağlantılarının adresi olacak.

Fuarda temsilcileri yer alacak uluslararası şirketlerden de örnekler aktardı:

General Electric, Healthcare, Xiaomi, HelmsBriscoe, Kohler, MCI Group, Petronas, Nippon Electric Company, Xiamen C&D International Travel Service Group, Terramunds, Sinopharm, BCD Travel, American Express, Booking.com, Trip.com, Expedia.

ITF ile ilgili de şu noktaların altını çizdi:

İlk yılımızdan bugüne metrekare bazında yüzde 49, Türkiye’ye kazandırdığımız nitelikli “Hosted Buyer” sayısında ise yüzde 80 büyüdük. Üçüncü yılımızda da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kriterlerini tamamlayarak uluslararası unvanı almaya hak kazandık.

“Hosted Buyer” Önümüzdeki 5 yılda dünyanın en büyük ilk üç turizm fuarı arasına girmeyi hedefliyoruz. Sektörün lider kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarını güçlü desteği, nitelikli “Hosted Buyer” programımız ve uluslararası büyümenin bizi hedefe taşıyacağına inanıyoruz.

ITF kapsamında ayrıca “Turizm Zirvesi” de düzenleyeceklerini kaydetti:

- Zirve, sektörün önde gelen ulusal ve uluslararası temsilcilerini İstanbul’da bir araya getirecek. İki günlük zirvede 18 farklı oturumda 83 yerli ve yabancı konuşmacı sektörün gündemini değerlendirecek.

ITF, öncelikle 3-4 gün İstanbul’un turizmini hareketlendirecek. 17 bini aşkın turizm profesyonelinin katılması, 8 bin “B2B” görüşmenin gerçekleşmesi, ülkemizin turizmine önemli katkı yapacak gibi görünüyor…

Geleceğe liderlik etmenin yolu fikirleri değere dönüştürmekten geçiyor

DANIŞMANLARI Mustafa Kaya’nın ajansından gelen davetiyeyi Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker de, “Bekleniyorsunuz” mesajıyla ayrıca gönderdi:

Şirketlerimizde hayata geçirilen başarılı projeleri ödüllendireceğimiz “18. Senenin Yıldızları” ödül töreninde bir araya geliyoruz…

İstanbul Valisi Davut Gül’ün de katıldığı “Ülker Spor ve Etkinlik Salonu”ndaki törene gittim. Törende önce “Senenin Yıldızları”yla ilgili bilgi aktarıldı:

Bu yıl güncellenen ödül kategorileriyle kapsamı daha da genişleyen “Senenin Yıldızları” na 200’ün üzerinde proje başvurdu. En yüksek başvuru “Operasyonel Mükemmellik” kategorisinde gerçekleşti.

“Senenin Yıldızları” “Operasyonel Mükemmellik” Jüri değerlendirmesi ve çalışanların oyları sonucu 59 finalist arasından 21 proje ödül almaya hak kazandı. “Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü”yle toplam 8 kategoride 22 ödül sahiplerini buldu.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, “Senenin Yıldızları”nın global geleneğe dönüştüğünü belirtti:

- Dünyanın dört bir yanındaki 80 bin çalışma arkadaşımız, aynı heyecan etrafında buluşuyor. Yıllar içinde büyüdük, dünyaya yayıldık ama bizi bir arada tutan değerlerimiz ve birlikte başarmanın heyecanı hiç değişmedi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, “Senenin Yıldızları”nın grup şirketlerine etkisi üzerinde durdu:

- “Senenin Yıldızları”, güçlü kurum kültürünü yansıtan önemli bir buluşma. Yıldız Holding ve şirketlerimizde sürdürülebilir başarımızın arkasında, değişen ihtiyaçları öngörerek kendini sürekli yenileyen ve yeni fikirleri somut sonuçlara dönüştüren güçlü bir kültür var.

Bu yılki, “Teknolojiyle Değer Yaratanlar” temasına işaret etti:

- Geleceğe liderlik etmek, fikirleri değere dönüştürmekten geçiyor. Teknoloji de bu dönüşümün stratejik kaldıracı.

Bu dönüşümü yalnızca takip etmediklerini vurguladı:

- Teknolojiyi iş yapma biçimlerimizi geliştiren ve çalışma arkadaşlarımızın yetkinliklerini destekleyen bir araç olarak görüyor, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerimizin geleceğini bu anlayışla şekillendirmeyi hedefliyoruz.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili, Dönüşüm ve Teknoloji Lideri Yahya Ülker, “dönüşüm”ü irdeledi:

- Gerçek dönüşüm yeni bir teknolojiyi kullanmaya başlamaktan önce sorulan soruların değişmesiyle başlar. Yapay zeka ise bana göre insan muhakemesinin yerine geçen değil, düşünme alanını genişleten bir araçtır.

“18. Senenin Yıldızları”nde ödül kazanan bazı projeler şöyle:

Büyümeye Katkı:

Pladis Birleşik Krallık ve İrlanda: Jaffa Cakes: Yeniden Başarıya

Jaffa Cakes: Yeniden Başarıya Şok Marketler: Win Projesi

Win Projesi Besler: Dondurulmuş Sebze ve Meyvede İvme Artışı

Dondurulmuş Sebze ve Meyvede İvme Artışı Makina Takım: Gelecek, Yerli Üretimle Kanatlanıyor

Operasyonel Mükemmellik:

Pladis Türkiye ve Orta Asya: Gofretin Yükselişi-Yağ-Lesitin ve Depolama Süreci Optimizasyonu

Gofretin Yükselişi-Yağ-Lesitin ve Depolama Süreci Optimizasyonu Şok Marketler: Mobil Mağazacılık Uygulaması

Mobil Mağazacılık Uygulaması Polinas: FIXITGPT

Müşteriyi Kazanmak:

Pladis Birleşik Krallık: 2025 Birleşik Krallık ve İrlanda Ticaret Anketi Sonuçları

2025 Birleşik Krallık ve İrlanda Ticaret Anketi Sonuçları Besler: CrystalReform-Yeni Nesil Yağ Çözümleri

CrystalReform-Yeni Nesil Yağ Çözümleri Bizim Toptan: Algıyı Değiştir, Büyümenin Önünü Aç

Algıyı Değiştir, Büyümenin Önünü Aç Penta Teknoloji: N.A.C.E. ile Hedef Odaklı Pazarlama

İnsana Yatırım:

Pladis Birleşik Krallık ve İrlanda: Mühendislikte Kadın Temsilinin Artırılması

Mühendislikte Kadın Temsilinin Artırılması Şok Marketler: Geleceğe Hazır Liderler: Yapay Zeka Destekli Yetenek Seçme Sistemi

Geleceğe Hazır Liderler: Yapay Zeka Destekli Yetenek Seçme Sistemi Continental Confectienry Company: Tiyatro ve Deneyimsel Öğrenme Yaklaşımlarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Oluşturmak

Tiyatro ve Deneyimsel Öğrenme Yaklaşımlarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Oluşturmak Besler: Üretimin Geleceğini Besler

Üretimin Geleceğini Besler Yıldız Holding: Yapay Zeka Akademisi

Geleceği Şekillendirmek:

Yıldız Tech: Bizim Atlas

Sinerji:

Besler: Donuk Fırıncılık x Besler: İki Güç, Tek Model

Sürdürülebilir Etki: