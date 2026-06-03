18 holding listeye girmeyi başardı %40 barajı yatırım holdingler aştı

Borsada 18 holdingin kârlılık rasyosu ezber bozuyor. Özkaynak kârlılığı %40’ı aşan şirketlerin boy gösterdiği ve Hedef Holding’in ilk sırada yer aldığı tablo, sermayeyi kimlerin daha verimli kullandığını söylüyor. Köklü holdinglerin diplerinde kalması ise sorgulamayı zorunlu kılıyor.

Yatırımcılar, holding kavramını duyduğunda Koç veya Sabancı gibi büyüklerin her zaman verimlilik tablolarında en üstte yer alacağına inanma eğilimindedir. Bilançoların detaylarına bakıldığındaysa Hedef Holding veya Ral Yatırım Holding gibi yatırım şirketlerinin en tepede yer alması yatırımcıyı şaşırtsa da somut gerçeklik olarak öne çıkıyor. Ancak özkaynak kârlılığında %50 barajını aşmak önemli bir başarı olsa da yatırım holdinglerinin kâr marjlarındaki artışın asıl dayanağı ellerindeki finansal portföylerin borsa yükselişiyle beraber değerlenmesi. Sanayi gruplarının büyük varlık tabanıyla bu oranları yakalaması beklenmemeli.

Özkaynak kârlılığı yüksekler

Ral Yatırım Holding %50,54 ile sıralamaya giren holdingler arasında en yüksek özkaynak kârlılığına sahip firma konumunda. Şirket, yılın ilk çeyreğinde gelirini %286 büyütürken dönem sonu net kârı %145 artış ile 1,2 milyar TL’ye yükseldi. Hissenin fiyatı 18 Mart’ta en düşük 134,50 TL iken 11 Mayıs’ta en yüksek 401,75 TL’ye kadar çıktı. Sonrasında geriledi. Global Yatırım Holding, %40,77 özkaynak kârlılığı ile ikinci sırada yer alıyor. Şirket zaman zaman geri alımlarla fiyatı destekliyor. Son olarak 15 TL’den gerçekleştirdiği alımla pay miktarını %1,65’e çıkardı. Yılın ilk çeyreğinde gelirini düşüren firma, net dönem kârını %23 artışla 709,6 milyon TL’ye yükseltti.

Özkaynak kârlılığı düşük olan

Sıralamaya girmeyi başaran şirketlerden GDD Holding %0,8 özkaynak kârlılığı ile sonda duruyor. Defter değerinin altında fiyatla işlem gören hissede firma zaman zaman geri alımlar yapmakta. Son alımı 12 Mayıs’ta yaparken sermayedeki payı %12,42’ye yükseldi. Hisse, şimdilerde Temmuz 2023’te ulaştığı 5,95 TL bölgesinde işlem görüyor.

ZEYNEP'E SOR

SEKTÖR KARŞILIĞI MI, KİŞİSEL HEDEF Mİ?

Sektör karşılığı; ölçüm, makro uyum, risk kontrolü, ulaşılabilir rota. Yüksek stres, sürü psikolojisi, bireysel uyumsuzluk, referans karmaşası. Kişisel hedef; odaklanma, bağımsız duruş, çıkış kolaylığı,konfor,motivasyon gücü. Enflasyon tuzağı, yanılgı riski, duygusal yaklaşım, fırsat körlüğü.

Yabancı ortaklık söylentilerinin arkasında spekülatif piyasa dinamikleri olabilir

Alkim Kimya’nın yabancılara satılmasıyla ilgili son gelişmeler ne durumda? ● Kerem Bilir

Kerem, borsada ateş olmayan yerden duman çıkmaz algısı yaygın olsa da, bu tür yabancı ortaklık veya satın alma söylentilerinin resmi olarak yalanlandığı durumlarda arka planda genellikle şirket gerçeklerinden ziyade piyasa spekülasyonları yatmaktadır. En yaygın neden, hisse fiyatında suni bir dalgalanma yaratmak isteyen spekülatif grupların veya sosyal medya fenomenlerinin, küçük yatırımcıyı tahtaya çekmek için ilgi çekici hikayeler uydurarak bir algı operasyonu yapma arzusudur. Şirket geçtiğimiz nisanda bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Rezerv büyümesi için güçlü potansiyel olsa da henüz kesinleşmiş bir kaynak değil

Tureks Madencilik’in yeni mermer ruhsatı ile birlikte rezervi ne kadar büyüdü? ● İbrahim Pancarlı

İbrahim, Tureks Turunç Madencilik’in Sandıklı’da II-B Grubu mermer sahası için aldığı yeni ruhsat, şüphesiz firmanın gelecekteki rezervlerini büyütme potansiyeli taşıyan pozitif bir adımdır. Sahanın Türkiye’nin en değerli mermer yataklarına ev sahipliği yapan Afyon bölgesinde bulunması ve kararın Ar-Ge çalışmalarına istinaden alınması bu sahanın verimliliğine dair beklentileri güçlendirmekte. Ancak şirketin aldığı belgenin bir işletme ruhsatı olmadığı henüz bir arama ruhsatı olduğu atlanmamalı. Yani ticari boyutu belirsizliğini sürdürüyor.

YATIRIM FONLARI

NAU altın fonu güvenli liman arayan yatırımcıya bir yılda %56 getiri sağladı

Neo Portföy’ün yönetiminde olan Altın Fonu (NAU), yükselen eğilimi ile öne çıkıyor. Ancak fon, 30 Ocak günü en yüksek 3,70 TL’yi test ettikten sonra kademeli olarak geriledi. Zayıf seyrin öne çıktığı fonun hacmi de küçülmekte. Ocakta 4,1 milyar TL büyüklüğündeyken, mayısta 2,68 milyar TL’ye kadar indi. Şubattan bu yana düzenli olarak nakit çıkışı yaşanıyor. Son olarak mayısta giden tutar 254,9 milyon TL. Azalan ilgi yatırımcı sayısındaki düşüşle de kendisini hissettiriyor. Aralıkta 15.182 olan yatırımcısı şimdilerde 11.792’ye gerilemiş durumda. NAU; altın ve altına dayalı enstrümanlara yatırım stratejisi ile hareket ediyor. Portföyünün %95,55’i kıymetli madenlerden ve %4,70’i fonlardan oluşuyor. Yıllık bazda %56,02 getiri elde etti. Altın fonlarının ortalaması olan %56,52’ye paralel hareket ediyor.

TAHVİL

Deniz Eko Enerji, piyasadan TLREF + %5,5 faizle 300 milyon TL borçlandı

Deniz Eko Enerji, nitelikli yatırımcılara yönelik 01.06.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 300.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+% 5,5 düzeyinde bulunuyor. 179 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 27.11.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı değişen TLREF’e göre belirlenecek. 1 Haziran itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Deniz Eko Enerji’nin verdiği %5,5 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için uygun bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte ihraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFDEKOK2628 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Tekfen mayısın ikinci haftasından sonra gerilese de son günlerde yükseliyor

Tekfen Holding’de fonlar alım ağırlıklı işlem yapıyor. Portföylerindeki miktar %26,24 ile toplamda 579,5 bin lot artarak 2,79 milyona çıktı. Hissedeki fon sayısı 35’den 31’e indi. Z30KP.F 728,2 bin lot ile en fazla alımı yaparken, FDG 267,1 bin lot ile en çok satışı gerçekleştirdi. Hisse için bugüne kadar 2 aracı kurum öneride bulundu, model portföyüne alan olmadı. En yüksek öneriyi Gedik Yatırım 104 TL ile verdi. En düşük öneri 92,70 TL ile Ünlü Yatırım’dan geldi. Her iki kurumun önerisi işlem fiyatının altında.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

METROPAL KURUMSAL HİZMETLER

Ar-Ge odaklı büyüme hedefiyle inovasyon ve teknoloji merkezini kurmayı hedefliyor

Metropal Kurumsal Hizmetler, teknoloji inovasyonu ve Ar-Ge faaliyetlerini geliştirmek amacıyla KOSGEB’in Teknoloji Merkezi Destek Programı’na başvuru yapma kararı aldı. Süreç kapsamında Teknoloji Merkezi ünvanlı yeni bir şirket kuracağını belirtti. Hizmet şirketlerinin yenilikçi çözümler üretmek için teknoloji ve Ar-Ge birimlerini ayrı tüzel kişilikler altında kurgulaması sürdürülebilir büyüme için etkili bir yöntemdir. Bu yatırımları KOSGEB gibi kamu destek programlarıyla fonlamak, başlangıç maliyetlerini minimize ederken inovasyon kapasitesini destekler.

GEN İLAÇ

İlişkili taraf sinerjisiyle devlet kurumlarına yüksek miktarda ilaç tedarik edecek

Gen İlaç, Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) 3 aylık ilaç alım ihalesinde, yetkilendirilmiş ilişkili tarafı Salutem Ecza Deposu’nun kazandığı kalemlerin kendisi tarafından tedarik edileceğini bildirdi. Bu kapsamda DMO ihalesinin Gen İlaç’ın satışlarına toplam katkısının 641,5 milyon TL olacağını belirtti. İlaç sektöründe kamu kurumlarının hacimli alım ihalelerine doğrudan veya bayiler aracılığıyla ana tedarikçi olarak girmek, ciro tabanını güvence altına alan bir adımdır. Alınan yüksek montanlı sipariş, kapasite kullanım oranını artırarak brüt karlılığa katkı yapacak.

TARKİM BİTKİ KORUMA

Yeni fabrikasına kademeli olarak taşınmaya başladı. İlk olarak idari birim gitti

Tarkim Bitki Koruma, idari faaliyetlerini Turgutlu OSB’de yapımı devam eden yeni fabrikasına taşıdığını, üretim ve lojistik operasyonlarının ise bir süre daha mevcut lokasyonunda süreceğini duyurdu. Yeni tesiste makine ve ekipman kurulumlarının planlandığı gibi ilerlediğini belirtti. Yeni fabrika yatırımlarında idari ve operasyonel birimlerin eş zamanlı olmayan, kademeli bir planla taşınması üretimin aksamasını önleyen doğru bir geçiş stratejisidir. Yeni tesisin tam kapasiteyle devreye girmesi, uzun vadeli üretim ve pazar payını genişletecek itici bir güç olacaktır.