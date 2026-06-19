19 firma iç pazar sınırını aştı yüzde 86 ihracata ulaşan var

İhracat, dönem kârı ve satış büyümesi birlikte güçlenen şirketler yatırımcısına daha fazla güven veriyor. Borsada her üç kriteri de karşılayıp %10’un üzerinde büyümeyi başaran 19 şirket, iç pazarın daraldığı günlerde %86’yı aşan ihracat oranlarıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Bir şirketin çift haneli ihracat geliri oranına sahip olması kimi yatırımcının o şirketin yurt içindeki daralmadan etkilenmeyeceği düşüncesine götürebilir. Şüphesiz Coca-Cola İçecek veya Yeo Teknoloji gibi şirketlerin ihracat oranlarını %50’nin üzerine taşıması önemli bir döviz girdisi elde etmelerine olanak verir. Ancak asıl mesele, elde edilen döviz gelirinin ne kadarının kalıcı bir kârlılığa dönüştüğüdür. Rakamların büyüsüne kapılmadan gelir ve kârın sürekliliğini araştıranlar, sanal yükselişlerin ötesinde reel kazançlara ulaşma imkanı bulur.

İhracat oranı yüksek olanlar

Yeo Teknoloji, üç aylık dönemde toplam gelirin %86’sını yurt dışından sağlarken bu yönüyle listedeki diğer şirketlerin önünde yer aldı. İlk çeyrekte gelirini %86 büyüten Yeo, dönem sonu kârını da %195 artışla 195 milyon TL’ye çıkardı. Henüz ilk yarı dolmadan yıllık gelirinin %71,5’ine denk gelen yeni iş bağlantıları kurması kârın büyüme olasılığını destekliyor.

Coca Cola İçecek toplam gelirinin %60,98’ini yurt dışı satışlarından temin ediyor. Üç aylık dönemde gelirini %11, esas faaliyet kârını %84 büyüten firma, dönem sonu net kârını %214 artışla 5,2 milyar TL’ye çıkardı. Mayısta hisse başına net 1,22 TL temettü veren hisse, mayısta test ettiği en yüksek 87,90 TL’nin ardından gelen satışlarla birlikte geriledi.

Satışları en fazla büyüyen

Listeye girmeyi başaran Odine Teknoloji’nin toplam satışları içindeki ihracat oranı %15,02 olsa da net satışlarını %173,63 oranında büyüttü. Toplam gelirindeki yüksek artış dönem sonu kârlılığına da olumlu yönde yansıdı. Net kârını %97 artışla 24,6 milyon TL’ye çıkaran şirkete ait hissenin fiyatı özellikle geçtiğimiz şubattan itibaren ivmesini artırarak yükselişini sürdürüyor.

ZEYNEP’E SOR

GRAM ALTIN MI, KÜLÇE ALTIN MI?

Gram altın; bütçe dostu, yüksek likidite, esnek satış, düzenli birikim, fiziksel dolaşım. Yüksek makas, taşıma riski, disiplin kaybı, muhafaza zorluğu.

Külçe altın; maliyet avantajı, düşük makas, sermaye yoğunluğu, zorunlu disiplin, güven. Bölünememe, yüksek bütçe, güvenlik riski, likidite engeli.

Yeni anlaşmalar ciroyu desteklerken güvenli ve sağlam nakit akışı sağlayacak

Yeni alınan işler Orge Enerji’nin 2026 cirosunu ne kadar büyütecek? ● Uğur Kaya

Uğur; Orge Enerji, Mandarin Oriental projesinde 286 milyon TL, Bursa Hafif Raylı Sistem projesinde ise 940 bin dolarlık ek sözleşme imzaladı. Yapılan işlerin 2026 cirosuna katkısı proje takvimlerine göre değişkenlik gösteriyor. Mandarin projesi Eylül 2026’da biteceğinden, 286 milyon TL’lik gelirin tamamı bu yılın bilançosuna girecek. Bursa projesinin teslimi 2027’ye uzanıyor. İlk çeyrekte satışlarını %23 artırarak 1,25 milyar TL’ye taşıyan ve kârını %138 büyüten şirket için bu imzalar, yılın geri kalanında ciroyu destekleyecek nakit akışı olacak.

Özbekistan şirketiyle potansiyel arayışı içerisinde. Kısa vadeli gelir beklenmemeli

Odaş’ın Özbekistan’daki iş birliği kısa vadede gelere dönüşür mü? ● Suat Bozkurt

Suat; Odaş, iştiraki Suda Maden aracılığıyla geçtiğimiz mayıs ayında Özbekistan kamu şirketi UzTMK ile stratejik metaller alanında potansiyel arayışı ve ortak tesis yatırımlarını değerlendirmek üzere iş birliği protokolü imzaladı. Şirketin açıklamasından sürecin henüz potansiyel tespiti ve değerlendirme aşamasında olduğu anlaşılıyor. Madencilik projelerinde tesis kurmak ve üretime geçmek yıllar alabilmekte. Bu sebeple, atılan imzanın bilançoya kısa vadede ciro veya nakit katkısı yapması beklenmemeli. Uzun vadeli olarak değerlendirilmeli.

YATIRIM FONLARI

BV1 fonu son bir yılda %65 yükselişle endeksin performansının üzerine çıktı

BV Portföy idaresindeki Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (BV1), Nisan 2025’ten bu yana işlem görüyor. Ekimde gerçekleştirdiği yükselişiyle geçtiğimiz şubatta en yüksek 1,67 TL’ye kadar çıktı. Sonrasında yataya dönerken son günlerde tekrar zirvesine yönelmiş durumda. Fonun büyüklüğünde de dalgalı bir seyir öne çıkıyor. Haziranın ilk yarısında 91 milyon TL nakit çıkarken büyüklüğü 94,81 milyon TL seviyesinde duruyor. BV1’in yatırımcı sayısı 614 kişi düzeyinde. Temel stratejisi, portföyünü borsada işlem gören hisse senetlerinde değerlendirmek üzerine kurulu. Fonun %96,88’i hisse senedi ve %3,12’si yatırım fonlarından oluşuyor. Aldığı hisseler arasında ilk beşte GLRMK, VAKBN, THYAO, KCHOL ve GLCVY öne çıkıyor. Son bir yılda %65,19 getiri sağarken aynı sürede BIST 100 Endeksi’nin %54,24 çıkışını geçti.

TAHVİL

Tiryaki Agro Gıda, piyasadan %55,72 bileşik faizle 130 milyon TL borçlandı

Tiryaki Agro Gıda, 16.06.2026 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 130.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %47,50, bileşik faizi %55,72 olarak belirlendi. 114 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 09.10.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %14,84 düzeyinde. 17 Haziran itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Tiryaki’nin verdiği %47,50 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 7,51 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte ihraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFTRYKE2613 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

RAİNBOW

Yozgat’taki tarlayı üzerindeki GES ile birlikte işletme sermayesi için satıyor

Rainbow Polikarbonat, Yozgat Yerköy’de bulunan tarlası ve üzerinde kurulu 3 MWe kapasiteli GES’in satışı için anlaşmaya vardı. Satış KDV dahil 125 milyon TL’ye gerçekleşirken, elde edilen yaklaşık 7,6 milyon TL, işletme sermayesi olarak kullanılacak. Şirket, duran varlık portföyündeki tesisi nakde çevirerek finansman ihtiyacını karşılayacak. Faaliyet süreçlerinde oluşan finansman ihtiyaçları özkaynaklarla çözülmesi operasyonel esneklik sağlaması açısından tercih edilebilmekte. Bankalardan yüksek maliyetli kredi kullanımına kıyasla, daha avantajlı olmakta.

SANİFOAM ENDÜSTRİ

Hendek OSB’deki fabrika alanını genişletiyor. İlave arsa tahsisi kabul edildi

Sanifoam Endüstri, Hendek’teki 23 bin metrekarelik mevcut fabrika arazisini genişletmek amacıyla başvurduğu 5.193 metrekarelik ilave arsa tahsisinin OSB tarafından onaylandığını duyurdu. Ödemelerin 10,1 milyon TL’si peşin, kalanı altı ay taksitle yapılacak. İşlem sonrası toplam arsa büyüklüğü 28 bin metrekareyi aşacak. Şirket, ilerleyen dönemde mevcut fabrikaya ilave olarak yapmayı planladığı 7 bin metrekarelik inşaat yatırımı için fiziksel alanı hazır hale getirmiş oldu. Kapasitesini artırmak isteyen firmaların aynı alan içinde büyümeleri avantaj sağlayabilecek.

BALSU GIDA

Şili’de yürüttüğü üretim tesisinin ilk fazını tamamlayarak sevkiyata başladı

Balsu Gıda, Şili’de yürüttüğü üretim tesisi yatırımının ilk fazının tamamlandığını, üretimin ve ihracat sevkiyatlarının başladığını duyurdu. İleri işleme entegre tesisini kapsayan ikinci fazda da inşaatın sürdüğü ve üretim ekipmanlarının sahaya ulaştığı bildirilirken, tesisinin tamamının 2026 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınmasının planlandığı açıklandı. Şirket, girişimiyle farklı hasat dönemlerinden faydalanarak yıl boyunca kesintisiz fındık tedariki sağlama ve Amerika ile Asya-Pasifik pazarlarına coğrafi yakınlık kurma yönünde önemli bir adım atmış oldu.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Akiş GYO’da son bir aydır kâr satışları fiyatı baskılıyor. Fonlar satış tarafında

Akiş GYO’da fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %2,6 ile toplamda 1,57 milyon lot azalarak 58,39 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 35’den 38’e çıktı. TI2 fonu 3,05 milyon lot ile en fazla satışı yaparken, GO9 fonu 1,53 milyon lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Akiş GYO için bugüne kadar 2 aracı kurum öneride bulunurken model portföyüne alan kurum bulunmuyor. En yüksek hedef öneriyi İş Yatırım 14,03 TL ile verdi. Yıl içinde en düşük öneri 12 TL ile Gedik Yatırım’dan geldi.