1951’de ‘altın’a Yozgat’ta girdi, 2014’te New York’a 125 milyon dolarla damga vurdu

1934 yılında Yozgat’ta doğan Mehmet Gülay, çocukluk yıllarında babası İhsan Gülay’ın saat dükkanında çalışmaya başladı. 1951 yılında İstanbul’dan aldığı ilk altın ürünlerini Yozgat’taki mağazanın vitrinine koydu.

1956’da işleri büyütmenin ilk adımı olarak Yozgat Meydan Mağazası'nı açtı. 1965-1969 yılları arasında Yerköy, Şefkatli derken Anafartalar’daki mağaza ile Ankara’ya da uzandı. 1968 yılında Kapalıçarşı No: 150, İstanbul’daki ilk mağazası oldu.

1983’te Kapalıçarşı No: 68’de ikinci Gülaylar Altın mağazasının ardından, 1997’de Nuruosmaniye’ye merkez ofisiyle yerleşti. 1992’de Marmaris Elegance Hotel ile altın işinin yanına turizmi de ekledi. 1999 yılında önemli bir adım daha atıp New York (ABD) 47’nci Cadde’ye Elite Gold adlı mağazasıyla girdi.

Gülaylar Group, 2004 yılında Gebze Lojistik Merkezi, 2008 yılında da Nişantaşı City’s ile gayrimenkul sektöründeki yatırımlarını artırdı. 2012 yılında Ümraniye’deki Meydan AVM’yi bünyesine kattı. 2018 yılı başlarında da Kozyatağı Carrefoursa’yı alıp City’s AVM’ye dönüştürdü.

Kasım 2013’te Altınbaş Mücevherat’ın davetiyle Ahmet Güneştekin’in Marlborough Gallery’deki sergisi için New York’a gittim.

Altınbaş Mücevherat Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş ile şirketin o dönemdeki CEO’su Ali Bulut, hazır yolları New York’a düşmüşken ABD mücevher piyasasının merkezi sayılan “47. Cadde”de tura çıktı.

İmam Altınbaş ve Ali Bulut’un “47. Cadde” turuna ben de katıldım. Tur sırasında birkaç pasaja girdik, Türkiye ile bağlantısı olan birçok mücevheratçının dilinde aynı konu vardı:

- Gülaylar Group, International GEM Tower’ın girişi ve hemen üstündeki ticari mekanları 100 milyon dolara satın almış. Bu kadar parayı oraya bağlamalarına anlam veremedik.

Aralık 2014’te bir pazar sabahı Gürbaşlar Grubu’nun ortağı Adnan Başdemir’in ev sahipliğinde, dönemin İstanbul Valisi Vasip Şahin’in de katıldığı buluşmada Gülaylar Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gülay’la karşılaşınca New York’u sordum, anlattı:

- Torunum Mehmet Gülay, New York Üniversitesi (NYU) mezunu. Yatırımla o ilgilendi. New York’un mücevher piyasasına iyi bir merkez kazandırdık. Ülkemizin bayrağını dalgalandırıyoruz.

2014 yılı Aralık ayında Borusan Mannesmann’ın Houston’daki fabrika turu sonrasında geçtiğim New York’ta “47. Cadde”ye de uğradım. International Gem Tower’ın “IGT Jewelery Shoping Mall”a dönüşmüş bölümüne gidip Başkanı Mehmet Gülay (torun) ve babası City’s Property Development Başkanı İhsan Gülay’la buluştum.

İhsan Gülay, 1999 yılından beri New York’ta şirketlerinin olduğunu belirtti:

- Oğlum NYU’da okurken buradaki şirketimizde çalıştı. İstanbul’daki Meydan AVM, City’s gibi projelerdeki tecrübemizi de dikkate alarak New York’ta çok iyi bildiğimiz mücevher piyasasına dönük bir ihtisas AVM planladı. Kısa süre önce de açılışını yaptık.

Yatırım büyüklüğünü merak ettim, paylaştı:

- 125 milyon dolar harcadık. Manhattan’ın göbeğine bu kadar yatırım yapan başka Türk şirketi yok.

Oğlu Mehmet Gülay’ın 700’e yakın kiracı adayı ile görüştüğünü kaydetti:

- 50’ye yakın kiracıyla 10’a yıllık sözleşme imzaladı. İlk günlerin trafiğine bakılırsa yılda 1 milyon kişi, IGT Jewellery Shopping Mall’u ziyaret edecek gibi görünüyor.

New York’ta yeni gayrimenkul geliştirme yatırımları yapacaklarını da bildirdi:

- Ailemiz uzun yıllardır sektöründe. Ben 3’üncü kuşağım. Son yıllarda gayrimenkul geliştirme işine ağırlık verdik. Oğlum New York’ta yeni projelerle de ilgilenecek.

İhsan Gülay’a 125 milyon dolarlık yatırımın geri dönüş süresini sordum, şöyle yanıtladı:

- Beklentimizden önce olacak gibi. Hareketliliği gören bazı fonlardan burası için ortaklık teklifleri de geliyor. Ancak, sıcak bakmıyoruz.

Mehmet Gülay, 1951 yılında Yozgat’taki dükkanın vitrinine koyduğu altınlarla sektöre adımını attı, torunu Mehmet Gülay’ın girişimiyle Gülaylar Group 125 milyon dolarlık “IGT Jewellery Shopping Mall” ile New York’a damgasını vurdu.

Mehmet Gülay’ın vefat haberini önceki sabah kızı Meral Gülay, Avni Çelik, Aziz Torun, Turan Tuna, Bekir Hulusi Cansu, Erol Tuna, Fehmi Çetinkaya, Adnan Başdemir, İbrahim Nalbant, Ali Kütük, Prof. Ömer Dinçer, Hasan Hüseyin Yavuz, Mehmet Ulutaş, Nevzat Altunbüken, Dr. Nevzat Elmalı, Niyazi Musaoğlu, Selim Karahan, Bilal Özkan, Remzi Yedikardeş’in aralarında bulunduğu yazışma grubunda duyurdu.

Mehmet Bey’e Allah’tan rahmet diliyorum.

Mekanı cennet olsun…

Deprem bölgesinde yatırıma ‘artan cazibeli teşvik’ var mevcutlara da uygulanıyor

KAHRAMANMARAŞ Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (KASİAD) merkezinde kentin iş insanlarıyla yaptığımız sohbete dayanan “Deprem bölgesine teşvik cazibesinin hissedemedik, gelin 5084’ü örnek alın” başlıklı yazım üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır aradı:

- Deprem bölgesine dönük teşvikler “cazibesi artırılmış” şekilde uygulanıyor. Deprem ortamında uygulama tebliğinin beklenmesi söz konusu değil. Başvurusunu yapan kriterler çerçevesinde teşviklerden yararlanıyor.

Kacır, teşviklerden sadece yeni yatırımların değil, mevcut tesislerin de yararlanabildiğini bildirdi:

- Tesislerdeki hasar düzeyine göre teşvik veriliyor. Hiç hasarı olmayan tesislere bile deprem bölgesinde olduğu için belirli ölçüde teşvik uygulanıyor.

6’ncı bölgede uygulanan teşviklerin nakit karşılığının 1.8 milyon liraya denk geldiğini anımsattı:

- Deprem bölgesinde uygulanan faiz desteği 30 milyon lirayı buluyor. Yani, depremzede iş insanlarımıza kuvvetli bir teşvik söz konusu.

Deprem bölgesindeki mevcut tesislerin hasarına göre teşviklerden yararlanması skalasını da şöyle paylaştı:

Tamamen yıkılmış fabrikalar , cazibesi artırılmış teşviklerden yüzde 100 yararlanıyor.

Ağır hasarlı fabrikalarda teşviklerden yararlanma oranı yüzde 75 uygulanıyor.

Orta hasarlı tesislerde teşviklerden yararlanma oranı yüzde 50.

Az hasarlı tesisler için teşviklerden yararlanma oranı yüzde 25.

Hasarı olmayan tesisler için de yüzde 10 teşvik söz konusu oluyor.

KASİAD’ın da Başkan Yardımcısı olan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer de sohbet sırasında bu skalayı ortaya koyup eklemişti:

- Uygulama tebliği bekleniyor. Ayrıca işçi sayısına göre teşvik işletiliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, uygulama tebliğinin beklenmesinin söz konusu olmadığını tekrarlayıp ekledi:

- İşçi sayısı kriteri de depremle oluşan yeni şartlara göre uygulanıyor.

Ardından şu mesajı verdi:

- Deprem bölgesindeki sanayicilerimize, yatırımcılara imkanlar ölçüsünde teşvik veriyoruz. Ancak, yine de beklentileri karşılamayan bir durum varsa, ona da yine devletimizin imkanları ölçüsünde bakılır.

Önceki günkü yazıyı, “Cumhurbaşkanlığı yarışının ikinci tura kaldığı bir ortamda hükümetten Kahramanmaraş’ın sesine kulak veren çıkar mı?” sorusuyla noktalamıştım.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır’ın arayıp konuya açıklık getirmesi, hükümetin Kahramanmaraş’ın sesine hemen kulak verdiğini gösteriyor…