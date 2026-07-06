1994’te ‘Saat’le yola çıkıp, 32 yılda 800 milyon doları aştı, ‘asırlık’ hedefiyle halka açılıyor

YIL 1948… Sonraki yıllarda “Bayram Dede” diye anılan Aksekili Bayram, ilçesinden İstanbul’a uzanan, ekmeğini orada arayan ilk kişi oldu. Aksekili Bayram, Kasımpaşa’da yağ satışıyla işe girişti. Onun ekmeğini kazanmaya başladığını gören hemşerileri yavaş yavaş Kasımpaşa’nın yolunu tuttu.

1960’lı yılların sonlarında Akseki’den (Antalya) Kasımpaşa’nın yolunu tutanlardan biri de Yarpuz Köyünden Yaşar Dönmez oldu. Yaşar Dönmez, 1971 yılında Tahtakale’de saat işine girdi. Bir süre sonra kardeşi Nurullah Dönmez’i de yanına aldı.

Yaşar Dönmez’in Tahtakale’de saat işleri oturdukça yeğenleri Hamza Kaya ile Ramazan Kaya’yı da ekibine kattı. Bir anlamda Tahtakale’de saat ticaretinin içinde büyüyen Ramazan Kaya, 1986-1987 döneminde 1 yıla yakın süre Londra’da İngilizce eğitimi gördü. Döndükten sonra işlere daha çok asıldı. Dayısı Yaşar Dönmez’in liderliğindeki şirket Tahtakale’nin saat işinde önde gelen işletmesi oldu.

Derken 1993 yılının ikinci yarısında Adidas saatlerini bünyesinde bulunduran Stelux’tan bir mesaj ulaştı:

- Adidas saatlerinin Türkiye distribütörlüğü konusunda sizinle görüşmek istiyoruz.

Bu mesaj ulaştığında Ramazan Kaya Taipei’de idi. Bulduğu ilk uçakla Hong Kong’a geçti. İlk görüşmeyi yaptı. Stelux’’ta Adidas markasının başındaki yönetici, İsviçre’nin Basel kentine fuara gideceğini bildirdi:

- Fuar sonrası sizinle tekrar bir araya gelelim…

Ramazan Kaya işin peşini bırakmaya niyetli değildi:

- Ben de sizinle Basel’e gelirim.

Yönetici bu sözü önce ciddiye almadı, Ramazan Kaya ısrar etti:

- Burada kapıda yatarım, yine de peşinizden Basel’e gelirim.

Yönetici onun işine nasıl asıldığına tanık olunca anında kararını verdi, ekibinden belgeleri hazırlamalarını istedi:

- Evrakları hazırlayın. Adidas saatlerinin dünyadaki ilk distribütörlüğünü Türkiye’ye, Ramazan Kaya ve ailesine veriyoruz.

Evraklar hazırlanırken Adidas saatlerinin toptan ve perakende pazarlama stratejilerini Ramazan Kaya’ya anlattı. Çizdiği stratejinin Tahtakale’deki iş yapma biçimiyle hiç ilgisi yoktu, oldukça farklıydı.

Ramazan Kaya, Adidas imzasını atıp İstanbul’a dönerken planını yaptı:

- Tahtakale’deki işlerimiz çok şükür iyi gidiyor. Adidas distribütörlüğü bizi başka seviyeye taşıyacak. Bu işi ayrı şirket kurarak yapmakta yarar var.

Böylece 1994 yılında Saat & Saat’i kurup, diğer işlerinde ayrı kulvarda ilk Adidas distribütörlüğü ile yola çıkıldı. Adidas’la sağladıkları başarı, şirkete ikinci önemli marka olarak “Fossil”i taşıdı. 2000 yılında “Armani”nin distribütörlüğünü almak, dönüm noktası etkisi yaptı. 2001 krizinde sektör bu marka sayesinde belirli ölçüde işlerini yürütebildi.

Ramazan Kaya, 2004 yılında perakendeye de girmeleri gerektiğini düşünmeye başladı:

- Bayiler işlerimizi dizayn etme noktasına geldi. Bu bize sıkıntı yaratabilir. En iyisi adım adım perakendeye de girmek.

2005 yılı sonlarında ilk Saat & Saat mağazası İstanbul Cevahir AVM’de açıldı. 2007’de 35 mağazaya ulaştıklarında perakendenin zorluğu kafalarında soru işaretine yol açtı:

- Perakendeyi bıraksak mı acaba?

Kısa süreli bu tereddütün ardından Ramazan Kaya, aile fertleri ve ekibiyle birlikte perakendeye daha fazla odaklandı, 2009’da “e-ticaret”e girildi, 2012’de İsviçre merkezli Weitnaur Group’a bağlı LPI Ticari Hizmetler A.Ş. satın alındı. Buna 2013’te Ankara’daki Uğur Saat’in 8 mağazasının satın alınması eklendi.

2014 yılında büyük dayı Yücel Dönmez, Saat & Saat’le yollarını ayırdı. Küçük dayı Nurullah Dönmez, Saat & Saat’te yeğenleri Ramazan ve Hamza Kaya ile yola devam etmeyi seçti.

2015 yılında İtalyan “Welder” markası satın alınırken, 2016’da Saat & Saat, “Wesse” adıyla bir de marka yarattı. 2018’de “Swiss Made” markası olan “Jacques Philippe” Saat & Saat şemsiyesi altına girdi. 2019’da “U.S. Polo Assn.” markalı saatlerin Türkiye dahil 40 ülkeyi kapsayan lisans hakları alındı.

2021 yılında Günsal Saat satın alındıktan sonra 2024’te de “Calvin Klein” ve “Ebel” markaları portföye katıldı. Saat & Saat çatısı altındaki marka sayısı 30’a ulaştı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (APK) Saat & Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin de halka arzına onay verdiği haberleri üzerine Hakan Güldağ’la birlikte Ramazan Kaya ile buluştuk. 32 yıl öncesine uzanan öyküyü dinledik. Ulaştıkları noktayı şöyle özetledi:

- 31 Mart 2026 itibariyle yurt içi ve yurt dışında 185 mağazamız var. 603 toptan satış noktasına ulaşıyoruz. Kendi online sitemiz, pazaryerleri ve Türkiye dahil 45 ülkede ürünlerimiz müşterilere sunuluyor.

6-7-8 Temmuz 2026’da 56 liralık birim fiyat üzerinden talep toplanacağını bildirdi:

- Ek satış hariç tüm paylar satılırsa halka açıklık oranımız yüzde 10.14 olacak. 3 milyar 748 milyon liralık bir kaynak girişi gerçekleşecek. Ek satış gerçekleşirse halka açıklık oranımız yüzde 12.16’yı, sağlanacak kaynak da 4 milyar 498 milyon lirayı bulacak.

Ben halka arz fiyatı üzerinden şirketin toplam değerinin 819 milyon dolara denk geldiğini hesaplarken Hakan Güldağ, halka açılmadaki temel hedefi sordu, Ramazan Kaya şu yanıtı verdi:

- 32 yıllık bir şirketiz, kısa vadeli değil, asırlık bir şirket olmak istiyoruz. 'Hesap verebilir olalım' diye düşündük.

Saat & Saat, 32 yılda 800 milyon doları aşan bir değere ulaştı, halka arzla birlikte en az 100 yıllık bir şirket olmayı da hedefe koydu…

12 aylık cirosu 13.4 milyar lira

SAAT & SAAT Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya ile sohbet ederken, hazırladıkları dosyadan şirketin ortaklarının paylarına baktım:

Nurullah Dönmez: Yüzde 38.88

Yüzde 38.88 Ramazan Kaya: Yüzde 30.56

Yüzde 30.56 Hamza Kaya: Yüzde 30.56

Ramazan Kaya, bu yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 20.9 büyüdüklerini belirtti:

- Saat & Saat ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2026 itibariyle yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle geriye dönük 12 aylık cirosu 13.4 milyar lira (291 milyon dolar) olarak gerçekleşti. Aynı dönemde FAVÖK marjı da yüzde 32.4 oldu.

Şirketin finansallarıyla ilgili şu özet bilgileri paylaştı:

Brüt kâr: 8 milyar lira

8 milyar lira FAVÖK (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr): 4.4 milyar lira

4.4 milyar lira Net işletme sermayesi: 3.9 milyar lira

3.9 milyar lira Net borç: 1.5 milyar lira

Halka arz öncesi sermayelerinin 620.2 milyon lira olduğunu kaydetti:

- Halka arz sonrası sermayemiz 660.3 milyon liraya çıkacak.

Kaynağın yüzde 80’i işletme sermayesinde kullanılacak

SAAT & SAAT Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, şirketin halka arzının konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Garanti BBVA Yatırım) ile Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (Halk Yatırım) üstlendiğini belirtti.

Halka arzdan elde edilecek kaynağın kullanımı konusunda şu bilgiyi verdi:

- Halka arzdan elde edilecek kaynağın yüzde 20’si finansal borçların ödenmesinde kullanılacak. Yüzde 80’ini ise işletme sermayesi olarak kullanmayı planladık. Böylece şirketimiz ekonomik ve finansal açıdan daha da güçlenecek.

19 bin farklı ürün satılıyor

SAAT & SAAT Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya’ya şirket bünyesindeki markaları sorduk, bazılarını sıraladı:

Maurice Lacroix, Raymond Weil, Ebel, Universe Constant, Versace, Ferragamo, Jacques Philippe, Boss, Emporio Armani, Guess, Michael Kors, Welder, Fossil, Philip Plein,

Gc, Calvin Klein, U.S. Polo Assn., Tory Burch, Tommy Hilfiger, Lacoste, Diesel, Adidas, Wess, Timex, Plein Sport

Şirket şemsiyesi altında 30 dolayında temel marka olduğunu belirtti:

- Mağazalarımızdaki ve satış noktalarındaki ürün yelpazemizde 19 bin dolayında farklı ürün buluyor.

Türkiye saat pazarı 2028’de 2.3 milyar doları bulacak

SAAT & SAAT Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya ile Türkiye saat pazarını da konuştuk. Türkiye’nin saat ithalatının 2018 yılında 240 milyon dolar düzeyinde olduğunu belirtti:

- 2025 yılında saat ithalatı 500 milyon doları aştı, 510 milyon dolar oldu. Bu yıl 558 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz. 2028’de ithalatın 670 milyon dolara ulaşabileceğini öngörüyoruz.

Türkiye’nin saat pazarının büyüklüğünün 2023 yılında 1.3 milyar dolar olduğunu kaydetti:

- 2028 yılında bu rakamın 2.3 milyar dolara çıkmasını öngörüyoruz. Yani, ülkemizdeki saat pazarı büyüyecek.

Türkiye’deki saat üretimine işaret etti:

- 2023 yılında ülkemizde 5.6 milyon dolar düzeyinde saat üretimi gerçekleşti. Aynı yıl ihracat da 31 milyon dolar oldu. Çok sınırlı üretime rağmen ihracat rakamının yüksekliği re-export’tan kaynaklanıyor.