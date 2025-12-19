19’u zarardan kâra döndü en üstteki 7 milyarı geçti

Sınai Endeksi’nde dokuz aylık finansallar, bilanço tarafında olumlu sinyal veriyor. Endekste yer alan 238 şirketten 19’unun zarardan kâra geçmesi dikkat çekerken, dönüşümün ölçeği de ilgi uyandıran bir diğer ayrıntı.

Kâra dönen şirketlerin 4’ünde miktar 1 milyar TL’yi geçti. En yüksek kâr 7 milyar TL’nin üzerine çıkarken hissenin fiyatı kâr ile uyumsuz hareket etti. Tümosan Motor, dokuz aylık faaliyet döneminde 7,07 milyar TL ile zarardan kâra geçenler arasında en yüksek tutarı açıkladı. Şirket, gelirini %58 düşürerek esas faaliyetlerden zarar yazdı. Ancak 9,8 milyar TL yatırım amaçlı gayrimenkullerin değer artışı ile dönem sonunda yüksek kâr açıkladı. Nakit girişi olmaması hissenin fiyatını yükseltmediği gibi yılbaşından bu yana %13 geriledi.

Gübre Fabrikaları, zarardan kâra dönenler arasında 4 milyar TL ile en fazla kâr açıklayan ikinci şirket oldu. Dokuz aylık dönemde gelirini %29 büyüten firma, maliyet ve giderlerini disipline ederek dönem sonunda kârlı bir yapıya kavuştu. İhaleye çıkardığı İran’daki iştiraki Razi’deki payının satışını gerçekleştirmeden ihaleyi sonlandıran firmaya ait hisse, hazirandan bu yana yükselen bir eğilim sergiliyor.

ZEYNEP’E SOR

BİRİKİM Mİ, TEK SEFERLİK Mİ?

Temettüyü al; nakit akışı, kontrol, risk azaltma, rahatlık, harcanabilirlik. Bileşik kaybı, fırsat kaçırma, vergi etkisi, sınırlı getiri, disiplin riski.

Hisseye aktar; bileşik getiri, genişleme, uzun vade, maliyet avantajı, disiplin. Nakitsizlik, dalgalanma, fırsat maliyeti, aşırı yoğunlaşma.

Yıl içinde aldığı yeni işler geçen yılın cirosunu aştı. Etkisi 2026 yılı bilançolarında gözlenecek

Gülermak’ın aldığı yeni işlerin yıl sonu bilançosuna etkisi ne boyutta olur?/ Turgut Çalış

Turgut, Gülermak’ın yıl boyunca açıkladığı yeni işler yıllık gelirinin %129’una ulaşarak 55,7 milyar TL’yi buldu. Söz konusu tutar, yıl sonu finansallarının özellikle sipariş birikimi ve ilerleyen dönem gelir görünümü açısından güçlendiğini işaret ediyor. Dokuz aylık mali sonuçlardaysa satışlarda %7’lik gerilemeye rağmen hem brüt kârın (%24) hem de net kâr (%6) ve FAVÖK’ün (%24) belirgin artması, söz konusu projelerin kârlılık yapısının güçlü kaldığını işaret ediyor. Net kârın da %6 artması, finansal sonuçlarda dengeli bir görünüm sağlıyor. Yeni işlerinin, kârlılığa katkısı projelerin ilerlemesine bağlı olarak 2026’da gözlenecek.

Üç ortak bir kısım hissesini grup firmasına devretti. Satış grup içi organizasyonla alakalı

Pasifik Eurasia’nın üç ortağı hissesini neden sattığını öğrenebilir miyim?/ Ufuk Akça

Ufuk, Pasifik Eurasia’daki pay devrinin gerekçesi hakkında bilgi paylaşımı olmadı. Bununla birlikte, şirketin ortaklık yapısını daha bütünlüklü ve kontrollü bir çerçeveye oturtmak olduğu düşünülebilir. Üç büyük ortağın her birinin 6,7 milyon lot hissesini Pasifik Gayrimenkul’e devretmesi, yönetimsel uyumu artırma ve grubun lojistik gayrimenkul ekseninde kurmak istediği daha entegre yapıya uygun bir adım olarak okunabilir. Özellikle PASEU’nun büyüme alanları açısından bakıldığında, grubun kontrolü merkezîleştirme eğilimi bu tür işlemleri daha anlamlı kılıyor. Bu yolla Pasifik Gayrimenkul’ün PASEU üzerindeki etkisi güçlenecek.

YATIRIM FONLARI

YHS fonunun %18 getirisi ortalamanın hayli gerisinde kaldı

Yapı Kredi Portföy’ün Birinci Hisse Senedi Fonu (YHS) 2,83 milyar TL büyüklüğe ulaştı ve önceki aya göre sınırlı kaldı. Portföyün %92,71’i hisselerde, geri kalanı fon, teminatlar ve para piyasasında bulunuyor. Ekimde güçlü nakit çıkışının ardından kasımda düşük miktarda giriş yaşandı. Aralık ayının ilk yarısında ise 55,8 milyon TL nakit çıkışı söz konusu. Ağustos ayından bu yana kademeli azalan yatırımcı sayısı ise aralık ayında da devam ederek 8.830’a indi. YHS, BIST hisselerine yoğunlaşan klasik hisse senedi yaklaşımı uyguluyor. Risk seviyesi 6 ve dalgalanmaları tolere edebilen yatırımcılara hitap ediyor. Son altı ayda %18 getiri üretti ve hisse fonların ortalama getirisi %33’ün hayli gerisinde kaldı. Genel olarak hisse fonlarında getiriler, endeksteki yön ve bilanço döngülerine paralel şekilleniyor.

TAHVİL

Koray GYO, %53,51 bileşik faizle 160 milyon TL borçlandı

Koray GYO, 16.12.2025 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 160.000.000 TL olan bononun yıllık basit faiz oranı %46, bileşik faiz oranı ise %53,51 olarak belirlendi. 119 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 15.04.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %15 düzeyinde.

%46 YILLIK BASİT FAİZ

17 Aralık 2025 itibarıyla TLREF %37,73 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Koray GYO’nun sunduğu %46 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 8,27 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFKRYG42610 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

CVK MADEN

Trafigura ile bir yıllık yeni sözleşmeyi imzaladı. Anlaşma çerçevesinde ilk ödemeyi aldı

CVK Maden, Trafigura ile yürüttüğü ticari iş birliğini bir yıllık yeni off-take sözleşmesiyle uzattı. Anlaşma, düzenli krom cevheri sevkiyatları karşılığında toplam 70 milyon dolar ön ödeme içeriyor. Bunun 30 milyon doları peşin, kalan 40 milyon doları ise üçer aylık dönemler boyunca dörder taksitle tahsil edilecek. Anlaşma kapsamında 24,85 milyon doların hesaba geçtiği belirtildi. Off-take anlaşmaları madencilik sektöründe nakit akışını öngörülebilir kıldığı için önem taşıyor. Üreticiler için finansman avantajı yaratırken, alıcı taraf için de uzun süreli tedarik güveni oluşturuyor. Sözleşme, taraflar arasında bugüne kadar devam eden ticari ilişkinin istikrarlı şekilde sürdüğünü gösterirken, CVK’nın uluslararası ticarette güçlü bir kanal oluşturduğunu işaret ediyor.

ANADOLU ISUZU

Özbekistan’daki firmanın %75,2’sini devraldı

Anadolu Isuzu, Özbekistan Devlet Varlık Yönetim Ajansı ile yürüttüğü süreçte SamAuto’nun çoğunluk hissesinin devrine ilişkin işlemleri tamamladı. Daha önce 80 milyon dolar baz değer üzerinden anlaşmaya varılan devir bedeli, sözleşmede yer alan borç düzeltmeleri sonrası 80,6 milyon dolarla kesinleşti. Ödemeyle birlikte SamAuto hisselerinin %75,2’si Anadolu Isuzu’ya geçti. Ticari araç üretimi, bölgesel lojistik talep artışı ve kamu alımları nedeniyle ülkeler arası farklılaşabiliyor. Orta Asya’da otomotiv üretimi son yıllarda devlet teşvikleri, genişleyen iç pazar ve bölgesel ihracat kapasiteleriyle birlikte öne çıkıyor. Satın alma, Anadolu Isuzu’nun üretim coğrafyasını genişletirken, Orta Asya pazarında uzun vadede daha güçlü bir konum elde etmesine olanak tanıyacak.

TÜRK HAVA YOLLARI

Filosunu genişletmek için 25 yeni uçak kiralayacak. Liberya’ya yeni hat açılışı da gündemdedir

THY, stratejik büyüme planı doğrultusunda AerCap’ten 2027–2029 arasında teslim almak üzere 25 dar gövde uçağın 12 yıllığına kiralanmasına karar verdi. Ayrıca pazar koşullarının uygunluğuna bağlı olarak Liberya’nın başkenti Monrovia’ya tarifeli uçuş başlatılması da gündeme alındı. Her iki adım, şirketin ağ genişlemesi ve kapasite artırımı hedeflerinin bir parçası olarak duyuruldu. THY’nin girişimi, filo yaşını gençleştirme ve bölgesel erişimi artırma hedefleriyle bağlantılı bir yaklaşım olarak okunmalı. Uçak kiralama kapasiteyi kontrollü biçimde büyütürken, Monrovia hattı da Afrika’daki varlığı çeşitlendirecek. Gerçekleştirilen adımlar beklenen talep artışına yönelik yatırım olarak görülmeli. THY, fırsatları yönetmeye çalışan dengeli bir yaklaşım sergiliyor.