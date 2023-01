2 bin 800 yıllık kemerler sergileniyor

- Rezan Has Müzesi koleksiyonuna yeni “Urartu Kemerleri” eklendi

Rezan Has Müzesi, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu topraklarına ait değerlerin yaşatılması, hatırlanması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların en önemli adımlarından biri olan Urartu koleksiyonu, yeni eklenen kemerler ile şimdi daha da etkileyici. Bunlar arasında Tanrı Bezemeli Kemer Aynalığı, Kale Betimli Dar Kemer de yer alıyor…

Bu haberin ve köşemizin diğer haberlerinin ayrıntıları için lütfen https://www.ekonomim.com/yasam-keyfi adresine geçiniz…

- Agnes Denes’in “Yaşayan Pramit”i dört mevsim Sakıp Sabancı Müzesi’nde

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM) bahçesinde 13 Eylül 2022’de yerini alan Agnes Denes’in mekâna özgü eseri Yaşayan Piramit, yaşam döngüsüne bahar ve yaz aylarında da devam edecek.

Sabancı Holding’in ana sponsorluğunda; Çimsa’nın iletişim sponsorluğunda SSM’nin bahçesinde sergilenen eser, İstanbul’un kent florası içinden seçilen ve farklı cephelerindeki güneş ve gölge miktarına göre yerleştirilen bitki ve çiçeklerden oluşuyor.

- Pera Film’de 2023’ün ilk programı “Uğrak” 31 Ocak’ta başlıyor

Pera Film, 2023’ün ilk film programı “Uğrak” ile, İstanbul’u bazen bir set, bazen dekor, bazen de ana karakter olarak ele alan, onu bir uğrak yerine dönüştüren filmleri buluşturuyor. 31 Ocak’tan itibaren izleyici karşısına çıkacak olan program Pera Müzesi’nde yer alan Zamane İstanbulları sergisi kapsamında gerçekleştiriliyor. Deneysel, belgesel ve kurmaca türlerinden dokuz filmi bir araya getiren “Uğrak” seçkisi 26 Şubat’a kadar Pera Müzesi oditoryumunda izlenebilecek.

- Academy of Saint Martin in the Fields orkestrası ve Roman Simović CSO Ada Ankara’ya gelecek

CSO Ada Ankara’nın sanatseverleri dünyanın en iyi orkestra ve toplulukları ile buluşturduğu Uluslararası Orkestralar Serisi, 2 Şubat’ta dünyaca ünlü oda orkestrası Academy of Saint Martin in the Fields ve Londra Senfoni Orkestrası baş kemancısı Roman Simović’i ağırlayacak.

- İstanbul Devlet Opera ve Balesi “La Bohème” operasının prömiyerini yapıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği “La Bohème” operası 4 Şubat tarihinde prömiyer yapıyor. Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak olan “La Bohème” operası, besteci Giacomo Puccini’nin (1858 – 1924) başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Puccini’nin muhteşem müziği ve gerçek bir öyküye dayanan konusu ile bu dramatik ve romantik eser, dünyada en çok sahnelenen ve sevilen operaların arasında sayılıyor. La Bohème Operası; Fransa'daki 1830 ve 1848 devrimleri arasındaki dönemde siyasal ve toplumsal yaşamın, özellikle de bohem yaşamın tüm izlerini taşıyan bir reji anlayışı ile sahneleniyor.

- Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin Zamansız Ekoloji Ajandası çıktı

Buğday Hareketi, pazar tezgâhı olarak yolculuğuna başladığı günden beri ekolojik yaşam konusunda farkındalık yaratmak için çabalıyor. Oluşturduğu modeller ve yürüttüğü projelerle ekolojik yaşamın yayılmasında öncü rol üstleniyor.

Fanzinden bültene, dergiden rehber kitaplara ve sosyal medya paylaşımlarına kadar çok farklı medyalarda ekolojik yaşam bilgisinin yaygınlaşması için çalışan Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, geleneksel Ekoloji Ajandası’nı her yıl kullanılabilecek Zamansız Ajanda’ya dönüştürdü. Buğday Derneği, 20. yılına özel olarak yayınladığı Zamansız Ekoloji Ajandası’nda, dönüşüm yolunda biriktirdiği ekolojik yaşam bilgi ve deneyimlerini paylaşıyor.

Yıl sonunda dönüp bakacağınız, kendinizle ilgili verileri topladığınız bir veri bankası olan Zamansız Ekoloji Ajandası, yaşamınızı dönüştürmek üzere hedefler koymanız ve bu hedefleri her ay gözden geçirmeniz için yapacağınız ön hazırlıklar konusunda yardımcı olmayı amaçlıyor.