20 yılda 2 milyon metrekare ‘iş’ bitirdi, Yunanistan ve Dubai’ye uzanıp ‘global’ hedefi koydu

EGE Yapı’nın temellerini 2006 yılında atan İnanç Kabadayı, şirketin 20’nci yılında ulaştıkları noktayı değerlendirdi:

- Türkiye’de oluşan gayrimenkul trendi ile büyüyen bir şirket olduk. 2008’lerden itibaren yoğunlaşan bir ihtiyaç oluştu.

20 yılda tamamladıkları projelerin toplamına baktı:

- 20 yılda 2 milyon metrekareye yakın inşaat tamamladık. 8 bini aşkın konutu sahiplerine teslim ettik. Projelerin çoğunu İstanbul’da tamamladık. Sonra İzmir’de de proje geliştirdik. Projelerimizin yüzde 60’ı İstanbul, yüzde 40’ı İzmir’de.

Ege Yapı’nın bulunduğu aşamayı şöyle tanımladı:

- Bebek artık yürümeye başladı…

Yol haritasını şöyle çizdi:

- Ege Yapı’nın konut tarafında ihtisaslaşmasını istiyoruz. Farklı gelir gruplarına hitap eden projelere imza atmayı planlıyoruz. O nedenle “dengeli portföy” politikasıyla yol alıyoruz. Yani, portföyde sosyal konut da olacak, lüks villa da yer alacak.

İnanç Kabadayı, Ege Yapı’nın 20’nci yılında gerçekleşen projelerini, gelecek planlarını anlatmak üzere bir sohbet toplantısı düzenledi. Kabadayı’ya Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş ile Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Bilge Onur Müftüoğlu da eşlik etti.

Kabadayı, 20’nci yılla birlikte “Türkiye’den globale gayrimenkul geliştiricisi ve müteahhit” stratejisini benimsediklerini bildirdi:

- Halkidiki’de (Yunanistan) başladığımız 85 milyon Euro’luk 178 villa projesi, globale dönük attığımız adımlardan ilki oldu. İkinci destinasyonumuz da Dubai olacak. 100 milyon dolar civarında bir yatırım yapıyoruz. Ayrıca İngiltere ve ABD’ye dönük adımlarımız da var.

Türkiye’deki yeni projelerine işaret etti:

- Beyoğlu, Göktürk, Şile ve Bahçeşehir’de 4 yeni projeye başladık. Geçtiğimiz yıl Modernyaka projemizin teslimlerine başlamıştık. Bu sene ayrıca İstanbul’da Ormanyaka ve Urla’da (İzmir) Kekliktepe projelerimiz teslim edilecek.

Projelerin yatırım değerini hesapladı:

- Yurt içinde yeni başladıklarımız ve devam edenler, Halkidiki ve Dubai de dahil toplam 500 milyon dolarlık bir yatırımımız söz konusu.

Gayrimenkul projesi geliştirme, müteahhitlik, turizm ve enerji alanlarında büyüyeceklerini kaydetti:

- Her yıl olduğu gibi 2026 da bizim için bir taraftan yürüyen projelerde teslim, diğer taraftan yeni projelere başlangıç yılı olacak. Kentsel dönüşüm tarafında da Beşiktaş ve Ataşehir bölgelerine odaklandık. Ataşehir’de bir projeye başlama aşamasına yaklaştık.

Türkiye’de yeni bölgelere yönelme konusunda da şu mesajı verdi:

- Sahil kesiminde ve Ankara’da fırsatlar çıkarsa ilgileneceğiz. Biz de araştırıyoruz.

Türk müteahhitlik ve gayrimenkul sektörünün yurt dışındaki olumlu imajı üzerinde durdu:

- Türk proje geliştiricileri ve müteahhitler olarak malzeme, işçilik kalitesi, zamanında teslim, rekabetçi bütçe ile globalde fark yaratıyoruz. Ülkemizde üretilen inşaat malzemeleri Dubai’de yüksek kabul görüyor.

İnanç Kabadayı, 2006’da kurduğu Ege Yapı ile 20 yılda 2 milyon metrekarelik proje, yani 8 bin konut teslim ederek başarı grafiği çizmiş görünüyor…

Sektördeki birçok oyuncunun duraksadığı, geri çekildiği dönemde projelerini istikrarlı şekilde sürdürebilmesi de bunu ortaya koyuyor…

İstanbul’da arsa payı yüzde 75’i bulabiliyor

EGE Yapı Yönetim Kurulu Bakanı İnanç Kabadayı, konut konusunda en büyük sorunun erişilebilirlik olduğunu savundu:

- Kredi kullanımını ve regülasyonları kolaylaştırmak lazım. 2025 yılında 1.68 milyon konut satışıyla rekor kırıldı. Bunun yüzde 15’i krediyle satılabildi. Bu oran 6-7 sene önce yüzde 40 seviyelerindeydi. Ayrıca konutun fiyatının yüzde 80’ine kadar kredi kullanılabiliyordu.

Uygun kredi etkisine 20’nci yıl kampanyalarını örnek gösterdi:

- 20’nci yılımıza özel sıfır faizli 60 ay vade ile kampanya düzenledik. Yoğun bir talep oluştu.

Geçen yıl büyükşehirlerde konut fiyat endeksinin enflasyon ile orantılı arttığını kaydetti:

- Yatırımcı altından, KKM’den, mevduat faizinden sağladığı getiriyi konuta yönlendiriyor. Bunu TÜİK’in rakamlarından da görüyoruz. 6 ay da benzeri seyir olabilir. Akabinde kredi tarafındaki canlanma ile pazar tekrar yükselişe geçer.

Türkiye’de konutların 3’te birinin İstanbul, İzmir ve Ankara’da satıldığının altını çizdi:

- Büyükşehirlerde maliyetlerin üzerinde en çok arsa etkili oluyor. Merkezi lokasyonlarda arsa payı toplam konut maliyetinin yüzde 75’ini bulabiliyor. Birçok Avrupa ülkesinde bu oran yüzde 25-30 düzeyinde bulunuyor.

TOKİ’nin 500 bin konut kampanyasının ihtiyacı hızlı karşılamak açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı:

- Bu yıl enflasyonun düşüş seyri önemli. Enflasyon hızlı düşer, bu da kredi faizlerini aşağı çekerse, geçen yılki 1.68 milyon adetlik konut satışı düzeyini tekrar yakalayabiliriz.

Faizlerin yüksek seyrettiği dönemde yatırım amaçlı konut alım oranının yüzde 20’lere kadar gerilediğine dikkat çekti:

- Piyasanın iyi olduğu dönemlerde konut alanların yarısı oturum, yarısı yatırım amaçlıydı. Faizler düşünce yatırım amaçlı alım yapanların oranı yukarı doğru çıkar.

Yabancıya satış yüzde 1’e kadar indi

EGE Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, uluslararası gayrimenkul yatırımcısının, yani yabancıların toplam konut satışları içindeki payının piyasanın canlı olduğu dönemlerde yüzde 5 düzeyinde seyrettiğini anımsattı:

- Uluslararası gayrimenkul yatırımcılarının toplam satışlardaki payı geçen yıl yüzde 1’lere kadar geriledi. Bu konuda pazarlama faaliyetlerini tekrar artırmak lazım.

Dünyada birçok ülke ve şehrin gayrimenkul yatırımcılarını çekmek için yarıştığını belirtti:

- Gayrimenkul uzun vadeli bir yatırımdır. 12 yıl önce İstanbul’daki Batışehir projemizde Suudi Arabistanlı kurumsal bir yatırımcıya blok satış yapmıştık. O bloğu 11 yıldır işletiyor, 100 kişiye istihdam sağlıyor.

Şu öneriyi ortaya koydu:

- Uluslararası yatırımcıya gayrimenkul satışlarını daha sürdürülebilir kılmak için vatandaşlık öncesi bir“oturum” adımı eklemek, belli kriterleri sağlayanlara vatandaşlık hakkı vermek düşünülebilir.

Ülkelerin bu konuda farklı programlar uyguladığını kaydetti:

- Sadece “oturum” izni veren ülkeler var. “Oturum”dan belli bir süre sonra vatandaşlığa geçiş hakkı tanıyanlar da var.

Kiralama hizmetleri tarafını büyüteceğiz

EGE Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, grup şirketlerinden “The Superior Living”e değindi:

- Ege Yapı, otel inşaatları konusunda oldukça deneyimli. Bu tecrübeyi işletme tarafında neden aktarmayalım diye düşündük. “The Superior Living” (TSL) markasını oluşturduk.

3 yıldır iki farklı lokasyonda binaları işlettiklerini belirtti:

- Batışehir’de 174 bağımsız bölümden, Kağıthane’de 133 bağımsız bölümden oluşan binalar TLS portföyünde. İzmir’de ise 48 bağımsız bölümden oluşacak üçüncü lokasyon da portföye yakında eklenecek.

Otel hizmetlerini içeren rezidansların kısa dönemli veya uzun süreli kiralanabildiğini kaydetti:

- Kısa süre içinde Dubai’den başlayarak bu markamızı yurt dışına da taşıyacağız.