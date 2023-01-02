200 milyon doların hesabını verdi, yatırım 222 milyon dolara çıktı 

ENKAY Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Yavuz, geçen Ekim ayında büyük bölümü iş dünyasından oluşan “Gönül Dostları Grubu”nda Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir’in Malatya’da yaptığı basın toplantısındaki konuşmasının özetini paylaştı:

- Malatya Park AVM ile ödül aldık. 5 yıldızlı otelimiz Malatya’ya 5 ödül taşıdı. Şimdi de ofis ve rezidans bölümümüzle çok prestijli bir ödül alıyoruz. 27 Ekim 2022’de Londra’da ödülü Malatya Girişim Grubu adına ben alacağım.

Grupta yer alanlar Adnan Başdemir ve Malatya Girişim Grubu’nu kutlayan mesajlar yazdı. Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, üniversite döneminden yakın dostu Adnan Başdemir’e takıldı:

- Bütün ödülleri toplayan, bize hiç ödül bırakmayan Malatya Girişim Grubu’nun bu başarısını kutlamalıyız. Adnan Başdemir’in Londra’daki ödül törenine bizi de götürmesini bekliyoruz.

Hasan Hüseyin Yavuz ve Erol Tuna, bu öneriyi benimsedi:

- Londra’daki ödül törenine Adnan Başdemir’in davetlisi olarak gitme fikrini şiddetle destekliyoruz.

Adnan Başdemir, Londra’da ödülü aldıktan sonra gruba şu mesajı yazdı:

- Torunlar ve Sinpaş’ın çok sayıda ödül alması normal. Bizim Anadolu’nun mütevazı şehrinde 33 ortakla yaptığımız projeyle ödül almamız güzel oldu. 10 milyon dolarla yola çıktık, Malatya’ya 200 milyon dolarlık yatırım yaptık. Şirketin değeri 10 kat arttı.

Aziz Torun takılmayı sürdürdü:

- Bizi Londra’ya davet etse yanında olur, ayakta alkışlardık.

Sinpaş Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, araya girdi:

- Aziz Torun’a katılıyorum. Londra daveti caiz idi. Nobu’da Adnan Bey ve ortaklarını kutlamalıydık.

Tuna Çelik Yönetim Kurulu Başkanı, Taksim’deki Sofitel’in sahibi Turan Tuna kutlama mesajlarına katıldı:

- Aldığınız ödülün tüm Türk şirketlerini motive edeceğini düşünüyorum. Darısı başımıza…

Bu yazışmalar üzerine Adnan Başdemir’in gruba verdiği bilgileri dikkate alarak şu yazıyı yazdım:

33 ortakla Malatya’ya 200 milyon dolar yatırdık, Avrupa’dan ödülü aldık…

Avni Çelik, yazımın başlığına takıldığını bildirdi:

- Vahap Bey kardeşim, takıldım bu 200 milyon dolara!

Ardından ekledi:

- 200 milyon doları ikimiz sayabilir miyiz bilemedim. Bir de Erol Tuna yardım etse belki sayarız. Yalnız, sayma işi Londra’da mı, Malatya’da mı olsa?

Adnan Başdemir, yanıtladı:

- Avni Abi, kolayı var. Bizi yemeğe davet edin, ben de 200 milyon doların hesabını orada veririm.

Yazışmalar, şakalaşmalar 200 milyon doların kaç ton olabileceği tahminlerinden para sayma makinesi markasına kadar uzandı. Derken Avni Çelik, grubu evinde yemeğe davet etti. Yemeğe Turan Tuna, Hasan Hüseyin Yavuz, Dr. Nevzat Elmalı, Prof. Ömer Dinçer, İsmail Uğurlu, Fatih Kıvanç, Selim Karahan, Canpolat Kımçak katıldı. Çelik, mönüye şu başlığı yazdırdı:

200 milyon dolarlık yemek…

Adnan Başdemir, notlarını çıkardı, hesabı ortaya koydu:

Malatya’da 1940’larda kurulan Sümerbank’ın arazisi Özelleştirme İdaresi tarafından satışa çıkarıldığında 32 ortak Malatya Girişim Grubu olarak bir araya geldik. 160 dönüm alanı 7 milyon dolara aldık.

Sümerbank’ın bizim çocukluk, gençlik yıllarımızın ünlü havuzunun bulunduğu taraf ayrıca satışa çıktı. Oraya da 3.5 milyon dolar ödedik.

“Ne yapacağız?” diye düşünürken, AVM’ler konusunda uzman, danışman olan Avi Alkaş’ı davet ettim, önce “Gelmem” dedi.

“Gelmem” Bir süre yatırım yapamadık. Bize vizyon katacak bir adım atıp, Rönesans Holding’in kurucusu Erman Ilıcak’ı aramıza davet ettim. Ilıcak, “Hayatımda ortaklık yapmadım. 32 kişiyle ortaklıkla beni ateşe mi atacaksın?” diye tedirginlik yaşadı.

“Hayatımda ortaklık yapmadım. 32 kişiyle ortaklıkla beni ateşe mi atacaksın?” Ilıcak’ı ortaklığa, ortaklarımızı da hisselerinden ona satmaları için ikna ettim. Ilıcak 1 milyon doları aşkın bedeli yüzde 10 hisse için yatırdı. Ilıcak’ın aramıza katılmasıyla hareketlendik, 120 bin metrekarelik kapalı alana sahip Malatya Park AVM’yi 45 milyon dolara yaptık.

Daha sonra 40 bin metrekare kapalı alanı olan 5 yıldızlı otel yatırımı gündeme geldi. Otele de 42 milyon dolar harcadık.

Sözü daha fazla uzatmamak için rakamları özetledi:

Malatya Park AVM: 75 milyon dolar

75 milyon dolar 5 yıldızlı otel: 42 milyon dolar

42 milyon dolar Malatya Life: 35 milyon dolar

35 milyon dolar Ofis bölümü: 22 milyon dolar

22 milyon dolar Outlet arsası: 38 milyon dolar

38 milyon dolar Toplam: 212 milyon dolar

Bunlara sosyal yatırımları da ekledi:

- Malatya’ya bir ana okulu, bir ilköğretim okulu, İnönü Üniversitesi’ne İlahiyat Fakültesi binası yaptırdık. Toplam 10 milyon doları buldu. Böylece toplam yatırım 222 milyon dolara ulaştı.

Şu noktanın altını özellikle çizdi:

- 17 yıldır 33 ortağı bir arada tutmak hiç kolay değil. Aramızda uyum var. Öyle ki, tüm kararları yönetim kurulunda ittifakla alıyoruz.

Dev aile şirketleri, grupları bile parçalanmalar yaşarken Malatya Girişim Grubu 33 ortaklı yapısıyla başarı hikayesi yazmış görünüyor…

Grup, bu başarının sağladığı cesaretle Malatya’ya yeni yatırımlar yapmayı sürdürür mü?

Corio’nun 45 milyon dolar ödediği hal arazisini 11.5 milyon dolara aldı

MALATYA Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, kendilerinin Sümerbank arazisini satın aldığı dönemlerde Hollanda merkezli Corio’nun Malatya Hal Binası ve arazisini 45 milyon dolara satın aldığını anımsattı:

- Corio, o alanda AVM yapacaktı sanıyorum. Biz Malatya Park’ı yapıp hizmete açtıktan sonra yatırımı beklemeye aldılar. Sonra da vazgeçtiler. Corio, daha sonra o alanı bize teklif ettiler.

Corio Türkiye yönetiminin 15 milyon dolarlık bir fiyatla masaya oturduğunu anlattı:

- Ortaklarımız 10 milyon dolar teklif etmemizi uygun gördü. Sonunda 11.5 milyon dolara anlaşıp aldık.

Anadolu’da bu rakamlar çok zor

SİNPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir’i dinledikten sonra şu değerlendirmeyi yaptı:

- Gayrimenkul projeleri için İstanbul’da 200 milyon dolar dolayında rakamlar çok önemli hadise değil. Anadolu’da bu rakamlara ulaşmak çok zordur.

Başdemir ve Malatya Girişim Grubu ortaklarını kutlayıp ekledi:

- Özünde iyi insanlardan oluşan bir toplumuz. Ancak, iş yaparken bir araya gelme konusunda pek iyi değiliz. Öyle olunca da ülkemizde çok büyük boyutlu, dünya çapında şirketler oluşturamıyoruz.

Malatya Girişim Grubu’nun 222 milyon doları bulan yatırımlarını şöyle yorumladı:

- Bu, birliğin bereketi…

Noktayı koyarken Başdemir’e takıldı:

- Biz yine de 222 milyon dolarlık yatırımları yerinde görmek, tespit etmek isteriz.

Başdemir, hemen gruba davetini çıkardı:

- Mayıs sonu, haziran ayı başı gibi sizleri Malatya’ya bekliyorum…