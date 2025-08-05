2000’de yola çıktı, Başkanlığı 20 ülkede 100 fabrika ve 564 milyar lira ile devraldı

ANADOLU Holding’i rahmetli İzzet Özilhan ile birlikte kuran Kamil Yazıcı’nın torunu Kamil Yazıcı’yı 2003 yılı Ekim ayında Efes’in Rostov’daki (Rusya) fabrikasının açılışında tanıdım.

2000 yılında Emory Üniversitesi’nden (ABD) mezun olan torun Kamil Yazıcı, Anadolu Grubu’nda mali işlerde göreve başlamış, 2002 yılında Efes Rusya’da pazarlama birimine geçmişti.

Torun Kamil Yazıcı’nın Anadolu Grubu’ndaki kariyer yolculuğunu yakından izledim. 2011 yılı sonlarında Efes Vitanta Moldova’nın Genel Müdürlük görevini üstlendi. 2014 yılında Türkiye’ye döndü, Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörü oldu. 2017 yılında da Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine yükseldi.

Kamil Yazıcı ile 2024 yılı Mayıs ayında Coca-Cola İçecek’in Özbekistan’daki 4’üncü fabrikasını açtığı Semerkant’ta karşılaştığımızda yokladım:

- Artık konuşmanın zamanı geldi sanırım… Anadolu Grubu’nu, gelecek planlarını sizden dinlemek isterim.

Sanıyorum Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan görevdeyken öne çıkmayı uygun görmedi ki, beklemeyi yeğledi. 21 Nisan 2025’te Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Tuncay Özilhan’dan devralınca hemen mesaj yazdım:

- Hayırlı olsun. İlk fırsatta sohbet etmek isterim.

Anadolu Holding Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Başkanı Atilla Yerlikaya, Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yazıcı ile buluşmamızı sağladı.

Yazıcı, Anadolu Grubu ile ilgili bazı verilerle söz girdi:

- 20 ülkede 100 bini aşkın çalışan, 100’e yakın üretim tesisi ve 1.4 milyon “müşteri temas noktası”yla 1 milyar tüketiciye ulaşıyoruz.

75 yıl önceyi anımsattı:

- İstanbul’da küçük bir dükkanda başlayan mütevazı ortaklık, bugün 20 ülkede 100 bin kişilik bir yapı haline geldi. Bugün 8 sektörde faaliyet gösteriyoruz. Dünyadaki 100 fabrikamızın 45’i Türkiye’de. Ayrıca 6 Ar-Ge merkezimiz var.

Tesislerle ilgili şu ayrıntıyı paylaştı:

- Migros’un depoları dahil, 20 ülkedeki tesislerin toplam kapalı alanı 6 milyon metrekareyi buluyor.

Bulundukları 8 sektörden Anadolu Grubu için lokomotif olanı merak ettim, şöyle yanıtladı:

- Migros, Coca-Cola İçecek ve bira grubu (Efes)…

Sektörlerin grup cirosundaki paylarını hesapladı:

- Migros yüzde 50. Coca-Cola İçecek yüzde 25, bira yüzde 15. Otomotivin oranı ise yüzde 8.

Global devlerle uzun soluklu ortaklık ilişkilerine dikkat çekti:

- AB InBev (bira), The Coca-Cola Company, Faber-Castell, Isuzu, Kia, Honda, Honda Marine, Johns Hopkins Medicine gibi devlerle güçlü ve uzun soluklu ortaklıklar, grubumuzun uluslararası saygınlığını ortaya koyuyor.

Coca-Cola İçecek ve Anadolu Efes’in fabrika sayıları üzerinde ayrıca durdu:

Coca-Cola İçecek’in 37 üretim tesisi var. Bunların 13’ü Türkiye’de. Ülkemizdeki 13 fabrikanın 3’ü de meyve suyu işleme tesisi (Anadolu Etap). Diğer 11 ülkede 24 Coca-Cola İçecek fabrikası faaliyette bulunuyor.

Anadolu Efes’in toplam 28 fabrikası faaliyette. Türkiye’deki fabrika sayısı 6. Ayrıca 5 farklı ülkede 22 bira tesisimiz bulunuyor.

Grubun cirosunu sordum, yanıtladı:

- Anadolu Grubu olarak kombine ciromuz 2024 yılında 563.8 milyar liraya ulaştı. Ciromuzun içinde uluslararası operasyonlarımızın payı yüzde 25 düzeyinde bulunuyor.

Bilanço ile ilgili şu mesajı verdi:

- Net borçluluk oranımız yıllar içinde önemli ölçüde azaldı. Finansal sağlıklılık ve temkinli bilanço yönetimini esas alan bir anlayışımız var.

Grubun kuruluşunun 75’inci yılında “Vizyon 35” stratejisini şekillendirdiklerini kaydetti:

- Bu vizyon çerçevesinde, insanı, inovasyonu ve teknolojiyi merkeze alarak, bölgesel liderliğin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kârlı büyüme hedefi ile çalışıyoruz.

Noktayı şöyle koydu:

- Büyüme algoritmamız, gelir ve kârlılığı birlikte artırmayı, serbest nakit yaratmayı ve temkinli borç yönetimini esas alıyor

Torun Kamil Yazıcı, Anadolu Grubu’nda çalışmaya ilk başladığında iki kurucu, dedesi Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan, işten henüz tam kopmamıştı…

Dolayısıyla kurucularla birlikte aynı iş ortamında bulunma fırsatını yakaladı. Tuncay Özilhan’la yakın çalıştı, 25 yıllık çalışma döneminde grubu yönetecek, daha ileri taşıyacak deneyimi kazandı…

21 Nisan 2025’ten itibaren de Yönetim Kurulu Başkanı şapkasıyla kolları sıvadı…

Kurucularımız temeli atıp yolu açtı, Tuncay Bey köprü olup, grubu bugünlere getirdi

ANADOLU Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yazıcı, görevi devraldığı Tuncay Özilhan’ın Onursal Başkan olarak desteğini sürdürdüğünü belirtti:

- Geleceğe büyük hedeflerle bakabiliyorsak, bunu kurucularımızın attığı temele, açtıkları yola ve bize kazandırdıkları kültüre borçluyuz.

Tuncay Özilhan’ın geçmiş ile bugün arasında köprüyü kurduğunu vurguladı:

- Grubumuzun bu noktaya gelmesine önemli katkılar sağlayan kişi Onursal Başkanımız Tuncay Özilhan’dır. Yaklaşık yarım yüzyıl boyunca her koşulda grubumuzun başında yer aldı. Büyümeyi kalıcı hale getirmeyi ve kurumsallaştırmayı sağladı.

Grubun üst yönetim ekibine dikkat çekti:

Üst yönetim ekibimiz ortalama 30 yıl deneyime sahip ve şirket kıdemleri 24 sene. Yani Anadolu Grubu içinde yetişmiş. Bu, kurumsal süreklilik ve liderlik gelişimine odaklı anlayışımızın en güzel kanıtı.

27 yıldır grubumuzda çeşitli görevlerde bulunan Burak Başarır, 10 yıl boyunca CCI CEO’luğu görevini yürüttükten sonra, 1 Nisan 2024 itibariyle Anadolu Grubu İcra Başkanı olarak atandı.

Ortaklık kültürü, ortak akıl ve çalışma azmi kurucularımızın mirası

ANADOLU Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yazıcı, kurucu kuşaktan kalan mirası şöyle özetledi:

Ortaklık kültürü, ortak akıl, çalışma azmi ve topluma değer üretme anlayışı kurucu kuşaklardan bize miras kaldı.

Dedemin babasından aldığı üç öğüdü bizlere de miras kaldı:

Sabrın sonu selamettir.

Ne ekersen onu biçersin.

Kötülüğe iyilikle karşılık ver.

Kendi liderlik yaklaşımının altını çizdi:

- Geleneksel değerlere bağlılık ile çağdaşlığa açıklık arasında denge kurmaya çalışan bir liderlik anlayışım var.

Ardından ekledi:

- Kurucularımızın vizyonuyla Anadolu insanına değer üretmek, kazancı bu topraklarla paylaşmak temel yaklaşımımız oldu.

Migros, her gün bir mağaza açabilir tempoya oturdu

ANADOLU Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yazıcı, Migros’un 2015 yılında grup bünyesine katıldığını anımsattı:

- O günlerde 1 milyar doları aşan borç vardı. Borç kapandı. Migros’un piyasa değeri arttı. Temettü de dağıtıyor.

Migros’un mağaza sayısında artışın sürdüğünü belirtti:

- Migros, her gün bir mağaza açabilir tempoya oturdu.

Online alışverişe işaret etti:

- Pandemi öncesi Migros’un online satışları yüzde 2-3 düzeyindeydi. Şimdi yüzde 20’yi geçti.

Üç harfli market zincirlerinden esinlenerek şu mesajı verdi:

- Onlar mahalleye geldiyse biz de kapıya gideriz…

Coca-Cola İçecek, hitap ettiği nüfusla ‘şişeleyici ligi’nde dünya 3’üncüsü

ANADOLU Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yazıcı, grup bünyesindeki Coca-Cola İçecek’in iki ülkedeki büyümesine işaret etti:

- Coca-Cola İçecek olarak Pakistan’daki yatırımlarımız 1 milyar doları, Özbekistan’da ise 500 milyon doları aştı.

Coca-Cola İçecek’in dünyadaki “şişeleyiciler” arasındaki yerini merak ettim, iki veri ile paylaştı:

Coca-Cola İçecek, hitap ettiği nüfus ile dünyada 3’üncü sırada bulunuyor.

Hacim bakımından ise 7’nci sırada yer alıyor.

Coca-Cola İçecek’in 2 yıl önce Bangladeş’i 130 milyon dolarlık satın alma değeriyle bünyesine kattığını kaydetti:

- Coca-Cola İçecek’in toplam gelirleri içinde yurt dışının payı yüzde 60’ı buluyor.