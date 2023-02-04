2023 yılında daha çok anne ve babaya aylık bağlanabilecek

Ahmet Metin Aysoy

SGK E BAŞMÜFETTİŞ

2021 yılında 2 bin 825 TL olan aylık net asgari ücretin 2022 yılında 4 bin 253 TL’ye ve 2023 yılında ise %100 artışla 8 bin 506 TL’ye yükselmesi 2023 yılında daha çok sayıda anne/babaya ölen sigortalı çocuklarından dolayı ölüm aylığı bağlanmasını olanaklı kılacak.

Anne ve/veya babaya aylık bağlanma koşulları

5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten (Ekim 2008) sonra vefat eden sigortalının anne ve/veya babasına aylık bağlanabilmesi için birtakım kıstaslar mevcuttur.

Öncelikle anne ve/veya baba 65 yaşın altında ise, ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisse olmak zorundadır. Ayrıca anne ve/veya babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş oldukları gelirleri asgari ücretin net tutarından (2023 yılında 8 bin 506 TL) az olmak zorundadır.

Yine anne ve/veya babaya ölen çocuklarından ölüm aylığı bağlanabilmesi için, diğer çocuklarından hak kazanılan gelir/aylıklar hariç olmak üzere, gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması da şarttır.

Anne ve/veya baba 65 yaşın üstünde ise, yukarıda belirtilen şartları taşımaları halinde ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisseye bakılmamakta, artan hisse olmasa bile ölüm aylığı bağlanmaktadır.

Anne ve/veya babanın gelirlerin asgari ücretin net tutarından az olması koşulu

Vefat eden sigortalının anne ve/veya babasına aylık bağlanabilmesi için, anne ve/veya babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş oldukları gelirlerinin asgari ücretin net tutarından az olma koşulunu sağlamaları, 2021 yılında 2 bin 825 TL olan net asgari ücretin 2022 yılında 4 bin 253 TL’ye ve 2023 yılında ise %100 artışla 8 bin 506 TL ye yükselmesi karşısında daha olanaklı olacak ve daha çok sayıda anne ve/veya babaya 2023 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmaları halinde aylık bağlanabilecektir.