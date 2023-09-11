2024 Yılında 3,899 milyar TL faiz ödeyeceğiz

Ferda BESLİ

Tüm ekonomi çevrelerinin beklediği 19. OVP geçen hafta açıklandı. Enflasyon ve büyüme en çok odaklanan konular oldu. Bugünkü yazımızda, kamu, birey ve şirketlerin 2024 yılında ne kadar faiz ödeyeceğini analiz ettik hesapladık. Kamu faiz ödemeleri OVP’ den alındı. 2024 yılında Kamu 1,277 milyar TL faiz ödeyecek ve 2023 yılına göre artış çok yüksek yüzde 92,3 ve enflasyonun üzerinde. Temmuz 2023 verilerini baz alarak hem bireylerin hem de şirketlerin ödeyeceği faizi hesapladık. Bu varsayımlarımızda 2024 yılının 2. Yarısından itibaren hem enflasyon hem de faiz düşüyor ve kredi büyümesi 2024 enflasyonun altında varsaydık. Bu varsayımlara göre bireyler 2024 yılında 469 milyar TL, şirketler ise 2,153 milyar TL faiz ödeyecekler. Kamu, birey ve şirketlerin toplamı 3,899 milyar TL toplam faiz ödemiş olacağız. Günlük ödenecek faiz 10.7 milyar TL’dir. Şirketlerin 2024 yılında ödeyeceği 2,153 milyar TL faizden nasıl tasarruf edilebilir.

1. Ülkemizde şirketlerin varlıklarının (Bilanço aktif toplamı) % 63’ü dönen varlıklardan oluşmaktadır. Dönen varlıklar içindeki Alacaklar ve stoklar bilançonun % 39’3’nü oluşturmaktadır. İşletme sermayesinde % 10 iyileşme faiz giderlerinde 416 milyar TL faiz tasarrufu etmemize olanak verir.

2. Mal ve hizmet İhracatı yapan ve KOBİ segmentindeki şirketler ihracat reeskont kredilerine mutlaka başvurmaları gerekir. Şu anda faiz oranı en düşük bu kredilerdir.

3. Duran varlıklar içinde satışa ve müşteri deneyimine katkısı olmayan tüm varlıkları elden çıkararak aktif temizliği yapmamız gerekir.

4. Tüm masraf kalemleri için bir liste yapıp her harcamanın üzerinden tek tek geçmeliyiz. Kısaca “ Her taşı kaldırıp altına bakmalıyız” . Bu çalışmayı yaparken aşağıdaki sorulara en doğru yanıtları bulmalıyız.

i. Bu harcamayı yapmak zorunda mıyız?

ii. Tedarikçimiz ile tekrar konuşmakta yarar var mı?

iii. Yeni bir tedarikçi bulabilir miyiz?

iv. Bu ürün veya hizmet için başka alternatifler var mı?

v. Nasıl daha az kullanabiliriz?

vi. Teknoloji ile işlerimizi daha verimli hale nasıl getirebiliriz?

5. Ürün-Hizmet- Müşteri karlılıklarının analizi ile hangi ürün ve müşterilere odaklanmalıyız bakmalıyız.

6. Satış ve Pazarlamada dijital olanakları daha aktif kullanarak seyahat ve gereksiz, pahalı yöntemlerden vazgeçmemiz lazım.

7. İnsan azaltmaktan daha çok insanların verimliliğine odaklanmamız daha önemlidir.

8. Maliyet yönetiminde inovatif önerileri ödüllendirerek ekip çalışması yapmamız gereklidir.

9. Dağıtım kanaları genellikle şirket yönetiminin az odaklanabildiği fonksiyonlardır. Depodan, lojistiğe ambalajdan güvenliğe kadar İyileştirilebilecek, tasarruf edebileceğimiz çok sayıda alan vardır.

10. İş Modeli içinde prosesleri gözden geçirerek fazladan yapılan işler, enerji kullanımı, teknoloji ve verimlilik gibi konuların üzerinden geçmemiz lazım.

Sonuç olarak, 2024 yılında kamu, birey ve şirketlerin faiz yükü fazla olacaktır. Bu yükü azaltmanın şirketler açısından yollarını yukarıda anlattık. Bu önlemleri aldığımız takdirde faiz giderlerinde en az yüzde 25-yüzde 30 tasarruf yapmamız mümkündür.