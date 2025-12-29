2024’te 33 şirket halktan 54 milyar lira, 2025’te hacim arttı, 18 şirket 45 milyar lira topladı

INTEGRAL Yatırım Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi İbrahim Taşdoğan, yılın son günlerinde piyasa değerlendirmesi yaparken ve aracılık ettikleri işlemleri gözden geçirirken 3 yıl geriye döndü:

- 2022’den bu yana gerçekleştirdiğimiz halka arzlar ile Ocak 2024’ten itibaren aracılık ettiğimiz tahvil ve bono ihraçlarıyla toplam 22 milyar liralık finansman işlemi gerçekleşti.

Kıvanç Memişoğlu, bu işlemlerin detayını irdeledi:

- İntegral Yatırım olarak son 3 yılda 8 halka arzda görev aldık, sadece tahvil ve bono tarafında 24 ihraca aracılık ettik. Tahvil ve bono tarafındaki işlemlerde şirketlere 5.8 milyar liralık kaynak sağlanmasına aracılık etmiş olduk.

İbrahim Taşdoğan, halka arzlarla ilgili şu noktanın altını çizdi:

- 2024 yılında 33 şirketin halka arzı gerçekleşti. Toplanan kaynak 57 milyar lira düzeyinde oldu. 2025’te halka arz edilen şirket sayısı 18’e indi. Bu şirketlerin hisse senetleriyle toplam 45 milyar liralık kaynak toplandı.

Bu veriyi şöyle değerlendirdi:

- Hisseleri halka arz olan şirket sayısında düşüş var ama işlem hacminde bir artış söz konusu.

Memişoğlu, Taşdoğan’a hak verdi:

- Azalan halka arz sayısına rağmen işlem hacimlerindeki artış, alternatif finansman enstrümanlarının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Geçen hafta küçük bir grup meslektaşımla birlikte İntegral Yatırım Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu ve Murahhas Üye İbrahim Taşdoğan’la sohbet ettik. Memişoğlu, şirketlerin halka arzları artık ciddi bir alternatif olarak gördüklerini belirtti:

- Firmalar hem çevrelerinden gördükleri örnekler hem de kendi finansal ihtiyaçları doğrultusunda halka arzları giderek daha doğal ve olağan görmeye başladı. Ancak, son dönemlerde halka arz süreçleri önemli ölçüde yavaşladı. Hızlanmasında fayda var.

Eş liderlik yaptıkları son iki halka arza işaret etti:

- Son iki halka arzdan biri Zeray GYO idi. Ziraat Yatırım ve İntegral Yatırım bu halka arzda eş liderdi. Diğeri Pasifik Holding oldu. O halka arzda da Halk Yatırım’la eş liderlik üstlendik.

Halka arzları mümkün olduğunca bankalarla birlikte yapmaya çalıştıklarını vurguladı:

- Bunun temel nedeni, bu yapı sayesinde satın alma ve dağıtım tarafında çok daha geniş bir talebin oluşması. Bankaların dağıtım gücü ve yatırımcı erişimi, arzın sağlıklı ve dengeli gerçekleşmesine önemli katkı sağlıyor. Bu modeli bilinçli tercih ediyoruz.

Ellerindeki halka arz dosyalarına değindi:

- İntegral Yatırım’da süreci devam eden 7 halka arz dosyası var. Yani, halka arzlara şirketler tarafındaki ilgi güçlü şekilde sürüyor.

İbrahim Taşdoğan, halka arz sürecine bakış açılarının iki temel kritere dayandığının altını çizdi:

Bu kriterlerden ilki, sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma. Halka arz yalnızca bir finansman yöntemi değil, şirketlerin kurumsal yapısını güçlendiren uzun vadeli bir dönüşüm süreci.

İkinci kriter ise finansmana erişim yöntemi olarak halka arz. Şirketler açısından sürecin bu yönü büyük önem taşıyor.

Halka arzın uzun soluklu bir süreç olması nedeniyle şirketlerin zaman zaman daha hızlı finansmana erişme ihtiyacı duyabildiği üzerinde durdu:

- Bu noktada bono ve tahvil piyasası önemli bir alternatif sunuyor. Son 1.5 yılda bu alanda yoğun çalışmalar yürüttük. Özellikle nitelikli yatırımcılara satılan özel sektör borçlanma araçları, şirketlerin kısa vadeli ihtiyaçlarını karşılamada önemli rol oynuyor.

Bekleyen halka arz başvurularına dikkat çekti:

- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) verilerine göre yalnızca ilk halka arz başvurusu yapan 128 şirket onay sürecinde bekliyor. Girişim sermayesi ve GYO başvuruları da eklendiğinde bu sayı 150’nin üzerine çıkıyor.

Halka arz kuyruğunun bu kadar uzun olması, finansmana erişim sıkıntısının had safhaya ulaştığını gösteriyor…

Bono ve tahvil de alternatif seçenekler arasında yer alsa da, kriterleri uyan, sıkıntı yaratmayacağına kanaat getirilen şirketleri halka arz kuyruğunda fazla bekletmemekte yarar var gibi görünüyor…

3 yılda 107 şirket halktan 182 milyar lira topladı

İNTEGRAL Yatırım Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu, son 3 yıllık halka arz verilerine işaret etti:

- SPK verilerine göre 2023’te 56, geçen yıl 33 ve bu yıl da 18 şirketin hisselerinin halka arzı gerçekleşti. Yani, son 3 yıldaki halka arz sayısı 107 oldu.

Bu halka arzlarla toplanan sağlanan kaynak üzerinde durdu:

- Söz konusu 107 şirketin hisselerinin halka arzıyla sağlanan kaynak 182 milyar 255 milyon lirayı buldu.

İntegral Yatırım’ın son 3 yılın halka arzlarındaki payına dikkat çekti:

- İntegral Yatırım’ın 2022’de bu yana aracılık ettiği halka arzların büyüklüğü 16 milyar 625 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam toplam içinde yüzde 9’luk pay aldığımızı ortaya koyuyor.

‘Nitelikli yatırımcı’ alt sınırının 10 milyon liraya çıkması ‘sağlık’ getirecek

İNTEGRAL Yatırım Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu, SPK’nın fon piyasasına dönük aldığı karara değindi:

- SPK bu süreçte sert ve kökten müdahaleler yerine piyasayı bozmadan denge kurmayı amaçlayan kademeli adımlar atıyor.

Serbest fonlarda “nitelikli yatırımcı” altı sınırının 1 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarılması kararı üzerinde durdu:

- “Nitelikli yatırımcı” alt sınırının 10 milyon liraya çıkarılmasını SPK’nın bu yaklaşımının bir göstergesi şeklinde değerlendiriyorum.

“Nitelikli yatırımcı” alt sınırının 12 yıldır 1 milyon lira düzeyinde tutulduğunu anımsattı:

- Bu eşiğin güncellenmesiyle piyasaya net bir mesaj verilmiş oldu. Bu adım, kısa vadede fonlar ve pay piyasasında bir yavaşlama yaratabilir. Ancak bu, piyasayı daha sağlıklı hale getirecek bir süreç olacak.

Lisansı olan asgari ücretin 3 katı maaşla işe başlayabiliyor

İNTEGRAL Yatırım Murahhas Üyesi İbrahim Taşdoğan, Marmara Üniversitesi ile yaptıkları işbirliğine değindi:

- Marmara Üniversitesi ile yürüttüğümüz işbirliğinin temel amacı, öğrencilerin eğitim aşamasında finans sektörünün gerçek dinamikleriyle tanışmasını sağlamak.

Finans ekranlarıyla desteklenen seçmeli derslerin öğrencilerin kurumsal hayata adapte olmasını sağladığını kaydetti:

- Bu program öğrencilere staj ve ardından da istihdam fırsatı yaratıyor. İntegral Yatırım’da şu anda Marmara Üniversitesi’nden 3, toplamda 9 stajyer görev alıyor. Başarılı olanlar mezuniyet sonrası bizde işe başlıyor.

Sektörün insan kaynağı ihtiyacı üzerinde durdu:

- Sektörün en büyük ihtiyacı lisanslı personel. Sermaye piyasası faaliyetleri lisansına sahip bir üniversite mezunu asgari ücretin 3 katı maaşla işe başlayabiliyor.

‘Yapay zeka’ analizde İşe yarıyor ama yatırım tavsiyesinde yetersiz

İNTEGRAL Yatırım Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu, “yapay zeka”yı devreye alma çalışmalarına 2024’te başladıklarını belirtti:

- “Yapay zeka” için özel bütçe ayırıyoruz. Hem kendi IT ekibimiz hem de hizmet aldığımız yazılım firmaları birlikte çalışıyor.

“Yapay zeka” konusunda doğru zeminde yol almak istediklerini kaydetti:

- Son bir yıl içinde analiz, takas ve muhasebe gibi birimlerde rutin ve tekrar eden işlerde “yapay zeka”dan faydalanmaya başladık.

Ardından ekledi:

- “Yapay zeka”, analiz ve yorumlama tarafında giderek güçleniyor. Ancak, yatırım tavsiyesi konusunda henüz istenen verimliliğe ulaşmış değil.