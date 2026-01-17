2025 ekonomide ayakta kalma, yön arayışı yılıydı...

Türkiye ekonomisinin 2025 yılına bakan fotoğrafını çekerken, bir bilanço çıkarmaktan çok bir ruh hâlini tarif etmek daha doğru olur. Çünkü bu yıl, rakamların ötesinde bir “bekleme”, “ayakta kalma” ve “yön arayışı” yılı olarak hafızalara yerleşiyor.

2025’e girerken ekonominin ana duygusu temkin. Hane halkı harcamalarında daha kontrollü bir tutum var. İnsanlar artık fiyat etiketlerine sadece bakmıyor, karşılaştırıyor, erteliyor, düşünüyor. Bu durum tüketimde bir yavaşlama hissi yaratırken, aynı zamanda daha rasyonel bir davranış biçiminin de yerleştiğini gösteriyor. “Harcamadan önce düşünme” refleksi, neredeyse toplumsal bir alışkanlığa dönüşmüş durumda.

Şirketler cephesinde ise ayakta kalma ile yeniden konumlanma arasında gidip gelen bir tablo görüldü. Büyük ölçekli firmalar daha çok verimlilik, ihracat ve finansmana erişim üzerine odaklanırken; küçük ve orta ölçekli işletmeler için 2025, esnek olmanın ve mali disiplini korumanın hayati önem taşıdığı bir yıl oldu. Herkes büyük sıçramalardan çok, dengede kalmayı hedefledi...

İstihdam tarafında güçlü bir dinamizm var ama bu dinamizm daha çok şekil değiştiriyor. Geleneksel sektörler temkinli ilerlerken, hizmetler, dijital işler ve esnek çalışma alanları öne çıkıyor. Gençler için klasik kariyer yollarının yerini daha parçalı, daha özgür ama daha belirsiz seçenekler alıyor. Bu da ekonominin sosyal dokusunu sessizce dönüştürüyor.

Devletin ekonomiyle kurduğu ilişki 2025’te daha çok denge arayışı üzerinden yürüdü. Piyasaya “tam gaz” müdahaleden ziyade, kontrollü adımların tercih edildiği bir yıl hissi vardı. Enflasyonla mücadele, finansal istikrar ve öngörülebilirlik, ekonomi yönetiminin artık temel kelimeleri hâline gelmiş durumda. Hızlı sonuçlardan çok, zamana yayılan bir normalleşme beklentisi yine 2025'de öne çıktı.

Dış dünyayla ilişkilerde ise ekonomi, Türkiye’nin en güçlü temas alanlarından biri olmayı sürdürdü. İhracat, turizm ve bölgesel ticaret, ekonominin nefes boruları gibi çalışıyor. Küresel belirsizliklere rağmen Türkiye, bulunduğu coğrafyanın sunduğu avantajları kullanmaya çalışan bir denge ülkesi görünümünde.

Özetle 2025, Türkiye ekonomisi için bir “toparlanma mucizesi” ya da “çöküş hikâyesi” yılı olmadı. Daha çok, yorulmuş bir ekonominin nefesini ayarladığı, adımlarını ölçerek attığı, büyük iddialardan ziyade sağlam zemine odaklandığı bir geçiş dönemi oldu.

2026 umarım 2025'de atılan ekonomik adımların meyvesinin toplandığı bir yıl olur...