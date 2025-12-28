2025 piyasaları sert vurdu!

Yeni yıl için gün sayarken, 2025 yılı piyasalar açısından hem yurt içinde hem de yurt dışında öngörülemeyen gelişmelerin yaşandığı, sert dalgalanmaların görüldüğü bir dönem oldu. Jeopolitik risklerin yanı sıra, küresel ölçekte ABD Başkanı Donald Trump’ın çok sayıda ülkeye uyguladığı ek gümrük vergileri; yurt içinde ise politik desibelin yükselmesi piyasalar üzerinde belirgin bir baskı yarattı.

Yılın başında Borsa İstanbul için yıl sonu hedefleri 14.000–15.000 puan seviyelerine kadar çıkarken, yılın son haftalarına geldiğimiz bu günlerde BIST100 endeksi 11.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlamakta zorlanıyor.

Borsa İstanbul, 2025'in başından 19 Mart sürecine kadar olan zamanda yatırımcısına yüzde 10 kazandırırken, siyasi gerilimin yoğunlaştığı o günlerde ilk tepki olarak yaklaşık yüzde 18 değer kaybetti. Endeks, bu düşüşün ardından toparlanmaya çalışsa da o süreçten bugüne ortalama yüzde 8 civarında yükseliş gösterebildi.

Yıl başından bu yana ise, BIST100'ün toplam getirisi yaklaşık yüzde 10 seviyesinde bulunurken; borsa tarihi zirvesini 26 Ağustos tarihinde 11.650 puana taşımıştı. Yaşanan siyasi gerginliğin yanında, son aylarda manşet enflasyonun piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesi, dezenflasyon sürecinin yavaşlaması ve tüm bu gelişmelerle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim adımlarında vites düşürmesi borsa üzerinde baskı oluşturdu.

Ekonomistler, 2026 yılında dezenflasyonist sürecin devam edeceğini, Merkez Bankası'nın hızını azaltsa da faiz indirimlerini sürdüreceğini öngörürken; yeni yılda yatırımcının borsaya olan ilgisinin artacağı tahmininde bulunuyor.

Fon piyasalarında neler oldu?

Kasım ayında fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcının güveni sarsılsa da, yatırım fonları son yılların gözde yatırım araçlarından biri olarak yerini koruyor. Fonların piyasa değeri 8 trilyon liranın üzerine çıkarken; fonlarda yatırımcı sayısı 6 milyona koşuyor.

Fon türlerinin yıl başından bu yana getirilerine baktığımızda; kıymetli madenler fonu, serbest fon ve para piyasası fonu ilk üçte yer alırken; hisse senedi fonları ortalama yüzde 20 getiriyle son sıralarda bulunuyor.