2025 takvim yılı gelirlerinin beyanı

Yusuf Cihad DEMET / Vergi Başmüfettişi

Gelir vergisi mükellefleri tarafından 2025 takvim yılında elde edilen kazanç ve iratların 2 Mart 2026 - 31 Mart 2026 tarihleri arasında yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi ve beyanname üzerine tahakkuk edecek gelir vergisinin birinci taksitinin beyanname verme süresinin son günü olan 31 Mart 2026 tarihine kadar, ikinci taksitinin ise 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Gelir vergisi mükelleflerinin 2025 takvim yılında elde ettikleri farklı gelir unsurlarının ne şekilde beyan edileceğini ve beyan usulündeki dikkat edilmesi gereken önemli hususları özet halinde inceleyelim.

Ticari, Zirai ve Mesleki Kazançların Beyanı

Tacirler, çiftçiler ve serbest meslek erbapları, bir takvim yılında elde ettikleri kazançlarını Gelir Vergisi Kanunu'nun (GVK) 85. Maddesi uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmek zorundadırlar. Ayrıca bu mükellefler; ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç temin etmeseler de, zarar dahi elde etseler, yıllık gelir vergisi beyannamesi vermekle yükümlüdürler. Buna karşın; bu kapsamda olup da genel kuralın aksine beyan edilmesi gerekmeyen gelirler aşağıdaki gibidir.

- Kazancı basit usulde tespit olunan mükelleflerin GVK’ nın Mükerrer 20/A maddesi uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekmemektedir.

- Sosyal içerik üreticiliği, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden sunulan hizmetler ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyeti ile iştigal eden ve şartları sağlayan mükelleflerin, 2025 takvim yılında elde ettikleri ve tutarı GVK’ nın 103. Maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesinin dördüncü dilim tutarı olan 4.300.000 TL’yi aşmayan gelirlerinin GVK’ nın Mükerrer 20/B maddesi uyarınca beyan edilmesi gerekmemektedir.

- Tevkifat usulü ile vergilendirilen çiftçilerin, faaliyetleri neticesinde elde ettikleri zirai kazançları üzerinden ödemeyi yapanlar tarafından müstahsil makbuzu düzenlenerek tevkif edilen gelir vergisi, çiftçiler açısından nihai vergileme olduğundan bu mükelleflerin elde ettikleri kazançlarının GVK’ nın 86/1-a maddesi uyarınca beyan edilmesi gerekmemektedir.

- Serbest meslek kazancı elde eden müellif, mucit ve ihtira beratı sahibi mükelleflerin GVK’ nın 18. Maddesi kapsamında elde ettikleri ve tutarı GVK’ nın 103. Maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesinin dördüncü dilim tutarı olan 4.300.000 TL’yi aşmayan gelirlerinin beyan edilmesi gerekmemektedir. Bu kapsamdaki mükelleflere yapılan ödemeler sırasında tevkif edilen %17 oranında gelir vergisi, bu mükellefler açısından nihai vergileme olacaktır.

Ücret Gelirinin Beyanı

Tek işverenden elde edilen ve tutarı GVK’ nın 103. Maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesinin dördüncü dilim tutarı olan 4.300.000 TL’yi aşmayan tevkifata tabi tutulmuş ücretler beyan edilmeyecektir.

Birden fazla işverenden tevkifata tabi tutulmuş ücret geliri elde edilmesi halinde ise birinci işverenden elde edilen ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenebilecek ve birden sonraki işverenden elde edilen ücretlerin toplamının GVK’ nın 103. Maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesinin ikinci dilim tutarı olan 330.000 TL’yi aşmaması ve bu tutar aşılmamakla birlikte aynı zamanda birinci işverenden elde edilen ücret de dahil olmak üzere tüm işverenlerden elde edilen ücretlerin toplamının GVK’ nın 103. Maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesinin dördüncü dilim tutarı olan 4.300.000 TL’yi aşmaması halinde tevkifata tabi bu ücretler için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir. Belirtilen şartları sağlamayan ücretler yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek ve işverenler tarafından ücret ödemesi sırasında tevkif edilen gelir vergileri, verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecektir.

Bununla birlikte; gelir vergisi tevkifatı uygulanmamış ücretlerin tutarının, 2025 yılı asgari ücretin yıllık matrahı (yıllık net asgari ücret) olan 265.256,04 TL’yi (22.104,67 x 12) aşması halinde beyan edilmesi gerekmektedir. Beyan edilen tevkifatsız ücretler için beyanname üzerinde GVK’ nın 23/18. Maddesinde yer alan “asgari ücret istisnasından” faydalanılabilmesi mümkündür.

- 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna göre lisans sahibi olan veya lisans sahibince yetkilendirilen kişi tarafından organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine yapılan ücret ödemeleri üzerinden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmakta olup elde edilen bu ücretler için tutar ne olursa olsun yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir. (GVK Geçici Madde 68)

- Lig usulüne tabi spor dallarındaki sporculara yapılan ücret ödemeleri üzerinden en üst ligdekiler için %20, en üst altı ligdekiler için %10, diğer ligdekiler için %5 ve lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporcular ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ücret ödemeleri üzerinden %5 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmaktadır. Bu şekilde vergilendirilen sporcuların elde ettikleri ücretleri toplamının GVK’ nın 103. Maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesinin dördüncü dilim tutarı olan 4.300.000 TL’yi aşmaması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir. Belirtilen tutarın aşılması halinde ise elde edilen ücretler brüt haliyle beyan edilecek ve beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, ücret ödemeleri sırasında yukarıda belirtilen oranlarda tevkif edilip vergi dairesine ödenmiş gelir vergileri mahsup edilecektir. (GVK Geçici Madde 72)

- Basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alan hakemler hariç olmak üzere amatör spor müsabakalarını yöneten hakemlerin elde ettikleri ücretleri, GVK’ nın 29. Maddesi uyarınca gelir vergisinden istisna olduğu için bu gelirler sebebiyle yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir.

- 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu’nun 12. Maddesi; “Türk Uluslararası Gemi Sicilinde kayıtlı gemilerde çalışan personele ödenen ücretler gelir vergisi ve fonlardan müstesnadır.” Şeklinde olup Türk Uluslararası Gemi Sicili’ ne kayıtlı gemilerde çalışan “gemi adamlarına” ödenen ücretler gelir vergisinden istisnadır. Bu sebeple elde edilen bu ücretler sebebiyle gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir.

Konut Kiralarının Beyanı

Gayrimenkullerin konut olarak kiraya verilmesi sebebiyle elde edilen kira gelirlerinin toplamının, mükelleflerce istisnadan yararlanılabilmesi ve bu kira gelirlerinin beyan dışı bırakılmaması kaydıyla 2025 takvim yılı mesken istisna tutarı olan 47.000 TL’nin altında olması halinde elde edilen konut kira gelirleri, GVK’ nın 86/1-a maddesi uyarınca beyan edilmeyecektir. Bu tutarın üzerinde konut kira geliri elde edilmesi halinde ise muhakkak yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmekte olup istisna hakkı bulunan mükellefler, 47.000 TL tutarındaki mesken istisnasından beyanname üzerinde faydalanabileceklerdir.

GVK’ nın 21.maddesi uyarınca; ticari, zirai ve mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olan mükellefler, mesken istisnasından faydalanamadıkları için elde ettikleri tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan konut kira gelirleri tutarının (varsa başkaca tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte), GVK’ nın 86/1-d maddesinde yer alan 18.000 TL’lik beyan haddini aşması bu mahiyetteki konut kira gelirlerini beyannamelerine dahil etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, istisna haddi üzerinde (47.000 TL üzeri) konut kira geliri elde eden mükelleflerin, beyan edilip edilmemesi önemli olmaksızın elde ettikleri “ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının” gayri safi tutarları toplamının, GVK’ nın 103. Maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesinin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen 1.200.000 TL tutarını aşması halinde GVK’ nın 21. Maddesinde yer alan mesken istisnasından faydalanmaları mümkün değildir. İstisnadan faydalanılıp faydalanılmayacağının bu şekilde kontrol edilmesi için elde edilen konut kira gelirinin 47.000 TL’nin üzerinde olması gerekmektedir. Başka bir anlatımla; elde edilen konut kira geliri toplamı örneğin 40.000 TL ise bu kira gelirinin beyan edilmesi gerekmeyecektir.

İşyeri Kira Gelirinin Beyanı

İşyeri kira geliri elde eden mükellefler tevkifat yapmakla yükümlü kişilere kiraya verdikleri işyerleri sebebiyle elde ettikleri kira gelirlerini öncelikle GVK’ nın 86/1-c maddesinde yer alan “vergiye tabi gelir toplamına” ilave edecekler, vergiye tabi gelir toplamının topyekûn bir şekilde GVK’ nın 103. Maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesinin ikinci dilim tutarı olan 330.000 TL’yi aşması halinde işyeri kira gelirlerini de beyannameye dahil edeceklerdir.

İşyeri kira gelirini beyan etmek zorunda olan mükellefler, beyanname üzerinde hesaplanan gelir vergisinden, dönem içerisinde kiracılar tarafından %20 oranında tevkif edilen gelir vergilerini beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edebileceklerdir.

İşyerinin, tevkifat yapmakla yükümlü olmayan mükelleflere (örneğin; kazancı basit usulde tespit olunan mükellefler vb.) kiraya verilmesi halinde; elde edilen işyeri kira geliri tutarının GVK’ nın 86/1-d maddesinde yer alan 18.000 TL’lik beyan haddi hesabına dahil edilmesi ve (varsa başkaca tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte) bu tutarın topyekûn olarak aşılması halinde tevkifata tabi olmayan işyeri kira gelirlerinin de beyan edilmesi gerekmektedir.

Konut ve işyeri kira gelirlerinin beyan edilmesi halinde belgeli olmak ve GVK’ nın 74. Maddesinde yer alan usullere riayet edilmek kaydıyla katlanılan gerçek giderler (konut kira gelirlerinde istisnaya isabet eden gerçek giderler indirilemez.) veya %15 oranında hesaplanacak götürü gider, elde edilen kira gelirlerinden indirim konusu yapılabilecektir.

Kar Paylarının Beyan Usulü

Tam mükellef kurumlardan elde edilen her nevi hisse senedi kar payları, limited şirket ortaklığından ve iş ortaklığından elde edilen kar payları ve kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar ile kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar paylarının brüt tutarının yarısı, GVK’ nın 22/3. Maddesi uyarınca gelir vergisinden istisnadır. İstisna sonrası kalan kar payının beyan edilip edilmeyeceğine karar verebilmek için bu tutar öncelikle GVK’ nın 86/1-c maddesinde yer alan vergiye tabi gelir toplamına ilave edilecek, vergiye tabi gelir toplamı topyekûn halinde GVK’ nın 103. Maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesinin ikinci dilim tutarı olan 330.000 TL’yi aşarsa, istisna sonrası kalan brüt kar payı da beyan edilecektir.

Bahse konu kar paylarının beyan edilmesi halinde ise istisna kısma isabet eden gelir vergisi tevkifatı da dahil olmak üzere kar dağıtımı sırasında %15 oranında tevkif edile gelir vergisinin tamamı, beyanname üzerinde hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecektir.

Kar payının, adi komandit şirketin komanditer ortağı olunması sebebiyle elde edilmesi halinde ise beyan durumu farklılık göstermektedir. Adi komandit şirketler kar dağıtımı sırasında tevkifat yapmakla yükümlü olmadıkları için komanditer ortak tarafından elde edilen kar payı, tevkifatsız menkul sermaye iradı olmaktadır. Bu kapsamda elde edilen kar payının beyan edilip edilmeyeceğine karar vermek için bu kar payı öncelikle GVK’ nın 86/1-d maddesinde yer alan 18.000 TL’lik beyan haddi hesabına dahil edilecek ve bu beyan haddinin -varsa başkaca tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte- aşılması halinde ise bu kar payı da beyan edilecektir.

GVK’ nın 75. Maddesinde yer alan “Adi komandit şirketlerde komanditerlerin kâr payları, şirket kârının ilişkin bulunduğu takvim yılında elde edilmiş sayılır.” hükmü uyarınca, adi komandit şirketlerin komanditer ortakları, şirket karının dağıtılıp dağıtılmaması önemli olmaksın kendi paylarına isabet eden 2025 takvim yılı kar payı gelirlerini, yukarıda belirttiğimiz usuller dairesinde 31 Mart 2026 tarihine kadar beyan etmek zorundadırlar.

Mevduat Faizleri ve Repo Gelirleri

Bankalarca vadeli hesaplara istinaden dönemsel olarak ödenen faizler, katılım bankalarının verdikleri kar payları ile menkul kıymetlerin geri alım vaadiyle satışından elde edilen repo gelirleri, GVK’ nın Geçici 67. Maddesi uyarınca -tutarı ne olursa olsun- beyan edilmeyecek ve başkaca gelirlerin beyan edilmesi halinde de beyannameye intikal ettirilmeyecektir.

Değer Artışı Kazancı ve Arızi Kazançların Beyanı

Gelirin unsurlarından diğer kazanç ve iratlar kapsamında yer alan değer artışı kazançları ile arızi kazançlar sebebiyle elde edilen gelirlerin istisnayı aşan kısımlarının doğrudan beyan edilmeleri gerekmektedir. İştirak hisselerinin elden çıkarılması, gayrimenkullerin iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde elden çıkarılması gibi değer artışı kazancı kapsamına giren gelirlerin 120.000 TL’yi aşmaması ve arızi ticari/mesleki kazançlar, gayrimenkullerin tahliyesi, kiracılık hakkının devri gibi arızi kazanç kapsamında yer alan gelirlerin de 280.000 TL’yi aşmaması halinde ilgili gelirler beyan edilmeyecektir.

Belirtilen tutarların aşılması halinde ise istisna düşüldükten sonra kalan gelirin, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi zorunludur.

Değer artışı kazancı içerisinde yer alan “taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların satışı” sebebiyle elde edilen kazançların tamamının, gelir vergisinden istisna olması sebebiyle ilgili kazançlar beyan edilmeyecektir.

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratları

Alacak faizi, senet iskonto gelirleri, yurtdışından elde edilen faiz gelirleri, adi komandit şirketlerin komanditer ortaklarının elde ettikleri kar payları ile basit usulde vergilendirilen mükelleflere kiraya verilen işyerlerinden elde edilen kira gelirleri gibi gelir vergisi tevkifatına ve istisnaya konu olmayan menkul sermaye iratları ile gayrimenkul sermaye iratlarının toplam tutarlarının, GVK’ nın 86/1-d maddesinde yer alan 18.000 TL’lik beyan haddini aşması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Mükelleflerin bu kapsama dahil olan birden fazla geliri mevcut ise; 18.000 TL’lik beyan haddinin aşılıp aşılmadığının tespitinde bu kapsamdaki tüm gelirlerin toplamı dikkate alınacaktır.