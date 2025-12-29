2025 yılı karnesi, 2026 yılı beklentileri...

2026 yılında ekonominin %3,7’lik büyüme temposunu korumasını, cari açığın %1,7 ile sınırlı kötüleşmesini, enflasyonun %24 ile gerilemeye devam etmesini bekliyoruz.

Dünya borsaları 2025 yılını %20’nin üzerinde dolar bazlı getiri ile bitiriyor. Bunun yaklaşık %10’u doların küresel olarak değer kaybetmesinden kaynaklanıyor. Kalanı şirket kârlarının güçlü seyretmesi, para politikasının gevşemesi ve genişleyici maliye politikası ile açıklanabilir.

Dünya ekonomisinin 2025 yılında %2,7 büyüdüğü tahmin ediliyor. ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle gümrük tarifelerinin küresel olarak yükselmesi, Ortadoğu ve Kafkaslar’da jeopolitik risklerin artması nedeniyle yıl ortasında tahminler aşağı yönlü revize edilmişti. Ama korkulan olmadı, dünya ekonomisi sene başındaki tahminler ile uyumlu bir hızla büyüdü.

Dünya ekonomisinin korkulduğu gibi yavaşlamamasında ABD ve Çin ekonomilerinin pozitif sürpriz yapması etkili oldu. Seneye %2,2 ile başlayan ABD büyüme tahminleri, gümrük savaşlarının tedirginliğiyle %1,2’ye kadar inip, seneyi %2,0 civarında kapatıyor. Benzer şekilde Çin büyüme tahmini %4,4 seviyesinden %5,0 seviyesine yükseldi. Yapay zeka yatırımları genişleyici maliye politikaları ve faiz oranlarında gevşeme pozitif sürprizin arkasındaki temel nedenler.

Küresel ticaretin, 2025 yılında vites artırarak büyümesi bekleniyor

Küresel ticaret korkulanın tersine geçen seneye göre daha güçlü büyüdü. 2024 yılında %2,5 büyüyen ticaretin, 2025 yılında vites artırarak %4,5 civarında büyümesi bekleniyor. Çin’in ABD’ye satamadığını dünyanın gerisine satması, gelişmekte olan ülkeler arasındaki ticaretin toplam içindeki payının %40’ı aşması ve tedarik endişesi ile şirketlerin stok miktarlarını artırması bu sonuçta etkili oldu.

Gelişmekte olan ülkelere üç yıllık aradan sonra yeniden küresel para girişi görülüyor. Hisse senedi ve tahvilin eşit olarak paylaştığı para girişi, 2017 ve 2022 yıllarının üçte biri civarında. Ama küresel ticaret kavgalarının yaşandığı, jeopolitik risklerin yaşandığı bir yıl için hiç fena değil.

Türkiye ekonomisi 2025 yılında enflasyonun gerilediği (%31), cari dengenin milli gelire oranının iyileştiği (%-1,4), büyüme hızının korunduğu (%3,7) iyi bir yıl geçirdi. Avrupa ekonomisinde dipten dönüş, enerji fiyatlarında gerileme, deprem sonrası yeniden inşa çalışmaları, kentsel dönüşüm projeleri ve genişleyici maliye politikası bu performansda etkili oldu.

Ekonominin genel dengelerinde iyileşme Mart ayından itibaren yaşanan siyasi şoklar nedeniyle sermaye piyasalarına sınırlı oranda yansıdı. Gelişmekte olan ülkelere para girişinden Borsa İstanbul yararlanamadı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Endonezya ile birlikte küresel rallide negatif ayrışan az sayıda ülke arasında yer aldı. Merkez Bankası’nın 2026 yılında 1.000 baz puan faiz indireceği beklentisine rağmen 10 yıllık tahvil faizleri yılı sene başındaki seviyesinde bitirdi. Eurobond getirileri özellikle verim eğrisinin kısa ve orta vadeli kısmında geriledi.

Faizde 10 puana yakın indirim öngörüyoruz

2026 yılında ekonominin %3,7’lik büyüme temposunu korumasını, cari açığın %1,7 ile sınırlı kötüleşmesini, enflasyonun %24 ile gerilemeye devam etmesini bekliyoruz. Merkez Bankası’nın enflasyondaki gerilemeye paralel politika faizini 10 puana yakın indireceğini öngörüyoruz.

Varlık gurupları ile ilgili görüşlerimizde bir farklılık yok. Uzun vadeli eurobond için Haziran 2023, Türk lirası için Kasım 2023, orta vadeli DİBS için Aralık 2023, uzun vadeli DİBS için Nisan 2025’ten beri pozitif görüşe sahibiz.

Borsa İstanbul’da reel getiri tahmin ediyoruz

Siyasi şokların seçim dönemine kadar devam ettiği ancak ekonomi yönetiminin işini iyi yaptığı baz senaryoda Borsa İstanbul ile dünya ile arasında oluşan makasın daralacağını öngörüyoruz. Ülke risk primi gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahındaki artış ile nasıl siyasi şok öncesine göre 50 baz puan gerilediyse, hisse senedi ve uzun vadeli devlet iç borçlanma senetlerinde de benzer bir hareket öngörüyoruz. Büyüme hızının korunduğu, faizlerin küresel olarak gerilediği, doların zayıfladığı bir ortamda Borsa İstanbul’un üç yıllık bir aradan sonra yeniden reel getiri sağlayacağını tahmin ediyoruz.