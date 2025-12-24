2026 enflasyonu düşecek de… Nasıl düşecek?

Merkez Bankası’nın enflasyona ilişkin ara hedefini 2026 yılı ilk enflasyon raporunda değiştirmesi ve aynı şekilde 2026 yılı Eylül ayında yayımlanacak 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programa da bu değişikliğin yansıması bekleniyor.

Ülkenin gündemi darmadağınık ve bir o kadar da bulanık…

Magazin olarak ünlü haberciler ve sunucular ile spor dünyasının şanlı isimlerinin “uyuşturucu operasyonları”…

Sosyal olarak muhtemelen bu hafta sonuna kadar şekillenecek olan ve tümüyle çalışanları ilgilendirdiği halde onların pazarlık masasında yer almadığı “asgari ücret pazarlıkları”…

İç siyaset olarak ülkenin son 40 yılına damgasını vuran ve son 1 yılda hararetlenen ve hareketlenen “terörsüz Türkiye söylemleri”…

Ekonomi olarak özellikle açlık sınırının altına düşen vatandaş gelirleri ile yoksulluk sınırına ulaşamayan yığınların feryatlarına neden olan ve ülkenin müzmin sorunu niteliğindeki “enflasyon yakınmaları ya da ağıtları”…

İşte bu yazımızda enflasyon konusunu ele almak istiyoruz, daha doğrusu 2026 enflasyonu ile ilgili olarak değerlendirme yapmayı hedefliyoruz.

Önce 2026 yılı sonu enflasyon tahminleri…

Tespit edebildiğimiz kadarıyla bugün 2016 yılı sonu itibariyle elimizde 10’u aşkın enflasyon tahmini var. Gelin bunlara bir bakalım.

- Merkez Bankası (tahmin aralığı yüzde 13-19 arası) ara hedefi: Yüzde 16

- 2026-2028 dönemi OVP: Yüzde 16

- OECD (2 Aralık tarihli Ekonomik Görünüm Raporuna göre): Yüzde 20,8

- S&P 2026 yılı ortalaması: Yüzde 20

- Fitch Rating: Yüzde 21

- Moddy’s: Yüzde 22

- TCMB piyasa katılımcıları anketi (Aralık 2025): Yüzde 23,35

- TCMB piyasa katılımcıları anketi (Kasım 2025’e göre 12 ay sonra): Yüzde 23,49

- TCMB reel sektör anketi (Kasım 2025’e göre 12 ay sonrası): Yüzde 35,70

- TCMB hane halkı anketi (Kasım 2025’e göre 12 ay sonrası): Yüzde 52,24

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 2026 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki konuşmasına göre enflasyonun yüzde 20'nin altına indirilmesi hedefleniyor.

- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in son günlerde farklı yerlerde yaptığı açıklamalara göre 2026 yılı enflasyonu yüzde 20'nin altına düşeceği bir yıl olacak.

- Kişisel tahminimize göre 2026 sonu enflasyonu yüzde 24-26 aralığında şekillenecek.

Bu arada her iki yetkili ismin de 2027 yılı enflasyonunun tek haneli olacağı yönündeki tahmin ya da hayalleri zaten gündemde bile değil.

Kaldı ki; Merkez Bankası’nın enflasyona ilişkin ara hedefini 2026 yılı ilk enflasyon raporunda değiştirmesi ve aynı şekilde 2026 yılı Eylül ayında yayımlanacak 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programa da bu değişikliğin yansıması bekleniyor. Aynı şekilde çeşitli finans çevrelerinin ve uluslararası kuruluşların da bu revizyon furyasına katılacağı kesin.

Enflasyon rakamlarındaki değişik tahminlere rağmen 2026 yılında düşüş olacağı anlaşılıyor.

Enflasyon 2026’da neden düşecek?

Şimdi de bunun analizini yapalım.

- TÜİK’in tüketici fiyatları sepetindeki ağırlıkları ve fiyat derleme yöntemleri ile ilgili olarak güncelleme yapacağını ve bunun 2026 yılına yansıyacağını unutmayalım. Özellikle konut kira harcamaları içerisindeki değişen devlet sübvansiyonları ile gıda ağırlıklarının değişeceği biliniyor.

- Baz etkisiyle 2026 yılı Ocak ayı enflasyonu çok düşecek ve bu etki kısmen devam edecek.

- Yeniden değerleme oranının yüzde 25.49 gibi düşük bir oran olarak şekillenmesi de buna bağlı ayarlamaları etkileyecek.

- Hazine ve Maliye Bakanı’nın bazı düzenlemelerde yeniden değerleme oranının altında bir oranın belirleneceğini ifade etmesi de fiyat artışlarına az etki yapacak.

- Bu arada yeni yılda yönetilen ve yönlendirilen fiyat mekanizmasının etkin bir şekilde uygulanacağı anlaşılıyor.

- İthalatta ticaret politikası önlemleri yoluyla 5 bini aşkın malın ithalatı ayarlanabilecek ve bu şekilde bir tür yönetilen ve yönlendirilen fiyat mekanizması çalıştırılmış olacak.

- 2005 yılında Hazine ve Maliye Bakanı’nın diline pelesenk ettiği tarımda don ve kuraklık konusunun bu yıl olmayacağı bekleniyor. Ki bu da baz etkisiyle tarımda fiyatların düşmesine yol açacak.

- Hükümetin asgari ücrette artışı sınırlı tutacağının beklenmesi fiyatları olumlu etkileyecek.

- Aynı şekilde işçi ve memur emeklilerinin ücretlerinin de mevcut geçmiş enflasyon oranlarına göre ayarlanması hususu da fiyat artışlarını frenleyecek.

- Zaten hanehalkının alım gücü düştü, mecali kalmadı. Bunun piyasada fiyatları artırmayacağı anlaşılıyor.

- İş dünyasının da gelecek enflasyon beklentilerine inancının artması fiyat artışlarına çok imkan vermeyecek.

Yukarıda bir kısmını sıralamaya çalıştığımız gerekçeler, 2026 yılı enflasyon oranında düşüşü veya kısmen iyileşmeyi sağlayacağını ortaya koyuyor.