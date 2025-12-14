2026 sigortacılar için zor yıl mı, yoksa doğru zaman mı geliyor?

Sigorta sektörünü uzun süredir takip eden biri olarak söyleyeyim: 2026 kapıyı tıklatmakla kalmıyor, içeri girmek için topuzla kapıyı zorluyor. Üstelik yanında da iki misafir getirmiş: “makul fiyatlar” ve “zorlu bir büyüme denklemi.”

Geçtiğimiz gün AXA Türkiye’nin genel müdürlük binasında yapılan buluşmada bu tabloyu net bir şekilde görmek mümkün oldu. Ortam samimiydi, ama masada konuşulan rakamlar oldukça ciddi. Genel Müdür Yavuz Ölken’in anlattıkları özellikle dikkat çekiciydi; çünkü sektörün fotoğrafını çekmekle kalmadı, fotoğrafın arkasına küçük notlar da düştü.

2025’in ikinci yarısı itibarıyla sigorta sektöründe rüzgârın yön değiştirdiği belliydi. Yıl başında beklenen sert piyasa, yıl sonuna doğru yerini rekabetin yeniden canlandığı daha “soft” bir piyasa yapısına bıraktı. Bu tablo, sigorta şirketlerinin finansal olarak nefes almaya başladığını ve teknik sonuçlarını toparladığını gösteriyor. Ancak işin bir de görünmeyen kısmı var: Sigortalanma oranı hâlâ yerinde sayıyor. Primler büyüyor ama poliçe sayısı aynı iştahla artmıyor. Bu oyunda top, büyüyen fiyatların ayağından dönüp duruyor.

Bugün geldiğimiz noktada 2026'yı tarif ederken Yavuz Ölken tek bir cümle kullandı ve konuyu çok güzel özetledi: “Acente ve şirketler için zor, müşteriler için makul bir yıl geliyor.”

Bu aslında basit bir ekonomi döngüsünün sigortadaki yansıması. Reasürans maliyetleri artık yukarıdan aşağı iniyor, sigorta bedelleri hiper enflasyonun gölgesinden çıkıyor. İşte bu ikisi bir araya gelince prim artışlarındaki o sert ivmeyi artık görmememiz çok doğal. Eskiden bir konut veya bir tesis priminin %50 arttığını görüyorduk; 2026’da belki %30’lara gerileyecek. Müşteri açısından “Oh be!” dedirten ama sigortacı açısından “Eyvah, büyüme nerede?” dedirten bir tablo. Bu yüzden 2026’da büyümeyi fiyat değil, adet taşıyacak. Yani kapı kapı dolaşıp daha çok poliçe satmak; sigortacılığın aslına rücu etmek gerekecek.

AXA Türkiye bu oyuna hazır mı?

Anlatılanlara bakılırsa fazlasıyla hazır. Üstelik hazırlıklar iki üç yıl öncesinden başlamış. AXA Türkiye son birkaç yıldır teknoloji, organizasyon ve ürün mimarisinde ağır bir dönüşüm yaşadı. 2023’teki Grupama entegrasyonu, 2024-2025’te dijitalleşme, insan kaynağı ve dağıtım yapısında ciddi bir sinerji yarattı. 2025 rakamları da bunu doğruluyor: Pazar payı artmış, kârlılık sektör üstünde, teknik sonuçlar sağlam. Yani şirkette anlatılan tablo, “2026’ya hazırlanmadık, zaten hazırlıktaydık” dedirten cinsten.

Fakat AXA Türkiye’nin fark yaratan kısmı belki de rakamlar değil; işin “felsefesi.”

Sigortacılıkta yeni bir nefes: Empati Güvencesi

AXA’nın “empati güvencesi” yaklaşımı, pek çok kişinin kulağında ilk anda pazarlama cümlesi gibi durabilir, ama detayını dinleyince, işin özünde müşteri davranışlarının değişen doğasına verilen gerçek bir yanıt olduğunu anlıyorsunuz.

Bugün kiracılar 2+1 evlerde yaşıyor, eşyalarının çoğu elektronik, evcil hayvan sahipliği artıyor, gençlerin risk algısı başka.

Sigorta da hâlâ “lüks villa poliçesi” konuşacak değil ya…

Bunun yanı sıra bir örnek, konunun bambaşka evrelere taşındığını gösteriyor. TARSİM’den ödeme almış çiftçileri sistemden tarayıp, “Senin bizden ayrıca 5 bin TL finansal destek alma hakkın var” diyerek müşteriye kendileri ulaşmışlar. Bu, klasik sigortacılıkta pek görmeye alışık olduğumuz bir davranış değil. Bir tür “sigorta şirketinin vicdanı varmış” dedirten hikâyeler.

2026’da oyunun kralı yapay zekâ olacak

Bir başka ilginç nokta da AXA Türkiye’nin yapay zekâ yatırımları. Yaver GPT isimli sistemleri, son iki ayda 100 milyon TL’nin üzerinde çapraz satış üretmiş. Acentelere sağladığı komisyon katkısı 15–20 milyon TL. Üstelik sadece “trafik yanına kasko öner” gibi basit tahminlerden bahsetmiyoruz; segmentasyon, yaşam tarzı analizi, hatta çocuk için BES önerisi gibi daha ileri düzey davranış tahminleri söz konusu. Yani 2026’da sadece insan emeği değil, yapay zekâ aklı da büyüme savaşında sahada olacak.

Sektörün kanayan yarası: Trafik sigortası

Trafik sigortasındaki teknik tablonun hâlâ kırmızı vermesi kimseyi şaşırtmıyor. 47 milyar TL teknik zarar kolay hazmedilecek bir rakam değil.nFiyat artışıyla bu zarar kapanmayacak; sektörün de düzenleyicinin de bu konuda hemfikir olduğu görülüyor.

Yol belli:

• değer kaybı hesaplamalarının sadeleşmesi

• parça maliyetlerinin gerçekçi hale gelmesi

• bedeni tazminat süreçlerinin suistimalden arındırılması

• yapay zekâ destekli erken tespit

2026’da bu alanda önemli yapısal adımlar bekleniyor. Yani trafik poliçesi hâlâ sektörün baş ağrısı ama artık tedavi için reçete masada.

2026’nın uzun vadeli ajandası

Bir de işin jeopolitik ve iklim boyutu var. Deprem riski, aşırı hava olayları, tarımdaki kırılganlık… Bunlar 2026’nın değil, uzun yılların gündemi. AXA Türkiye bu alanda güçlü reasürans yapısı ve geniş afet koruma katmanlarıyla riskini yukarı çekmiş durumda.

Sürdürülebilirlik tarafında ise biyoçeşitlilikten tarım teknolojilerine, eğitim projelerinden parametre bazlı ürünlere kadar uzun soluklu bir yol haritası izleniyor.

2026 sigorta sektörü için zor olabilir; ama doğru da olabilir

Her sektörün tarihte ‘yeniden ayar yılı’ vardır. Sigortacılık için 2026 böyle bir yıl olabilir. Fiyatların makul olduğu ama büyümenin artık kas gücüyle, emekle, teknolojiyle sağlanacağı bir dönem… Acentenin de, şirketin de, müşterinin de davranışlarını yeniden tanımlayacağı bir süreç. Bir yandan zorlayıcı, bir yandan öğretici. Belki de yıllardır konuştuğumuz “gerçek sigortacılık” tam da bu dönemlerde ortaya çıkacak. AXA Türkiye’nin anlattığı ve hazırladığı yol haritası da tam bu noktada anlam kazanıyor: Empati, teknoloji, sahada olmak ve müşteriyi gerçekten anlamak.

2026’ya dönersek…

Evet, zor bir yıl geliyor.

Ama belki de en doğru yıllardan biri olacak.