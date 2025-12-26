2026 yılı asgari ücreti ve sektörlere göre işveren maliyeti

Asgari ücret, işçilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli olan en düşük ücret düzeyini ifade etmektedir.

Bu anlamda sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak asgari ücret, yalnızca bireysel gelir düzeyini değil, aynı zamanda toplumsal refahı ve gelir dağılımını da doğrudan etkilemektedir.

Asgari ücret belirlenirken temel olarak aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulmakta/bulundurulması gerekmektedir.

Çalışanların asgari geçim ihtiyaçlarının korunması,

Düşük gelirli kesimlerin satın alma gücünün desteklenmesi,

Kayıt dışı istihdamın önlenmesi,

İşgücü piyasasında sosyal denge ve istikrarın sağlanması.

Bu çerçevede, asgari ücret, çalışanların asgari yaşam koşullarını güvence altına almayı amaçlayan ve aynı zamanda işgücü piyasasında maliyet–istihdam dengesini etkileyen temel bir kamu politikası aracıdır.

2026 yılı asgari ücreti

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı henüz Resmî Gazete’de yayımlanmamış olmakla birlikte Komisyon toplantısı sonrasında 23 Aralık 2025 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kamuoyuna yapılan açıklamaya göre; 2025 yılına kıyasla %27 oranında artış yapılarak 2026 yılı için aylık brüt asgari ücret 33.030,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar üzerinden çalışan payı olarak yalnızca sosyal güvenlik primi (%14) ve işsizlik sigortası primi (%1) kesintisi yapılmaktadır.

Dolayısıyla, bu kesintiler sonrasında 2026 yılı için aylık net asgari ücret 28.075,50 TL olmaktadır.

Net ücret, sektörler arasında farklılık göstermemekle birlikte, farklılaşma yalnızca işverenin katlandığı sosyal güvenlik prim oranlarında ortaya çıkmaktadır.

İmalat işyerlerinde asgari ücretin neti ve işveren maliyeti

İmalat sektöründe, istihdamı desteklemek amacıyla 5 puanlık SGK prim indirimi uygulanmaktadır. Bu indirim, işverenin ödeyeceği sosyal güvenlik primi oranını %16,75 seviyesine düşürmektedir.

Bu verilere göre, 2026 yılında imalat sektöründe net asgari ücret ve işveren maliyeti aşağıdaki şekilde olacaktır.

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

(İmalat Sektörü-5 Puanlık SGK Prim İndirimi Uygulandıktan Sonra) Net Asgari Ücretin Hesabı İşverene Maliyeti (TL/Ay) Kesintiler Tutar/TL Kesintiler Tutar/TL Brüt Asgari Ücret 33.030,00 Brüt Asgari Ücret 33.030,00 SGK Primi/İşçi (%14) 4.624,20 SGK Primi/İşveren (16.75) 5.532,53 İşsizlik Primi/İşçi (%1) 330,30 İşsizlik Primi/İşveren (%2) 660,60 Kesintiler Toplamı 4.954,50 İşverenin Toplam Maliyeti 39.223,13 Net Asgari Ücret 28.075,50



Buna göre, 5 puanlık SGK prim indiriminden de yararlanılması durumunda imalat sektöründe bir çalışanın işverene toplam aylık maliyeti 39.223,13 TL olacaktır.

Diğer sektörlerde asgari ücret neti ve işveren maliyeti

İmalat dışındaki sektörlerde, 2025 yılında 4 puan olarak uygulanan SGK prim indirimi 2026 yılından itibaren 2 puan olarak uygulanacaktır. Bu durumda işverenin sosyal güvenlik primi oranı %19,75 olacaktır.

Bu verilere göre, 2026 yılında imalat sektörü dışındaki sektörlerde net asgari ücret ve işveren maliyeti aşağıdaki şekilde olacaktır.

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

(Diğer Sektörler-2 Puanlık SGK Prim İndirimi Uygulandıktan Sonra) Net Asgari Ücretin Hesabı İşverene Maliyeti (TL/Ay) Kesintiler Tutar/TL Kesintiler Tutar/TL Brüt Asgari Ücret 33.030,00 Brüt Asgari Ücret 33.030,00 SGK Primi/İşçi (%14) 4.624,20 SGK Primi/İşveren (19.75) 6.523,43 İşsizlik Primi/İşçi (%1) 330,30 İşsizlik Primi/İşveren (%2) 660,60 Kesintiler Toplamı 4.954,50 İşverenin Toplam Maliyeti 40.214,03 Net Asgari Ücret 28.075,50

Buna göre, 2 puanlık SGK prim indiriminden de yararlanılması durumunda imalat sektörü dışındaki sektörlerde bir çalışanın işverene toplam aylık maliyeti 40.214,03TL olacaktır. Bu tutar, imalat sektörüne kıyasla aylık yaklaşık 990 TL daha yüksek bir maliyet anlamına gelmektedir.

SGK prim teşviki uygulanmayan durumda asgari ücret maliyeti

Herhangi bir sosyal güvenlik primi teşvikinden yararlanılmaması/yararlanılamaması halinde işverenin katlandığı maliyet en yüksek seviyeye çıkmaktadır. Bu durumda işveren SGK primi oranı %21,75 olarak uygulanacaktır.

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

( SGK Prim İndiriminden Yararlanılmaması Durumunda) Net Asgari Ücretin Hesabı İşverene Maliyeti (TL/Ay) Kesintiler Tutar/TL Kesintiler Tutar/TL Brüt Asgari Ücret 33.030,00 Brüt Asgari Ücret 33.030,00 SGK Primi/İşçi (%14) 4.624,20 SGK Primi/İşveren (21.75) 7.184,03 İşsizlik Primi/İşçi (%1) 330,30 İşsizlik Primi/İşveren (%2) 660,60 Kesintiler Toplamı 4.954,50 İşverenin Toplam Maliyeti 40.874,63 Net Asgari Ücret 28.075,50

Çeşitli nedenlerle SGK prim indiriminden yararlanılmaması/yararlanılamaması halinde gerek imalat, gerekse imalat dışı sektörlerde bir çalışanın işverene toplam aylık maliyeti 40.874,63 TL olacaktır. Bu tutar, imalat sektöründeki teşvikli uygulamaya kıyasla aylık yaklaşık 1.650 TL daha yüksek bir maliyet anlamına gelmektedir.

İşverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin 2026 yılında devam edip etmeyeceği?

Asgari ücret artışlarına bağlı olarak ortaya çıkan işgücü maliyetlerinin aşağıya çekilmesi amacıyla, 2016- 2025 yılları arasında işverenlere belli şartlarla ve belli süreyle İşsizlik Sigortası Fonundan asgari ücret desteği sağlanmış, en son 2025 yılında çalışan sayısı ve sektör ayırımı yapılmaksızın tüm işyerlerine günlük 33,33 TL, aylık 999,90 TL asgari ücret desteği sağlanmıştı.

Bu çerçevede, 2026 yılı için belirlenen asgari ücret ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada işverenlere 2026 yılında aylık 1270 TL asgari ücret desteği sağlanmaya devam edileceği belirtilmiştir. Bu tutar, 2025 yılında sağlanan destek tutarında %27 artış olacağı anlamına gelmektedir.

Ancak, söz konusu uygulamanın hayata geçebilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.

Dolayısıyla, söz konusu açıklamaya paralel olarak önümüzdeki günlerde yapılacak yasal düzenleme sonucunda işverenler gerekli şartları sağlamaları halinde 2026 yılında da asgari ücret desteğinden yararlanabileceklerdir.

Sonuç olarak; 2026 yılı asgari ücret düzenlemesi, her ne kadar çalışanların beklentilerini karşılamasa da çalışanların 2025 yılına kıyasla net gelirlerinde bir artış sağlarken; işverenler bakımından da sektörel farklılaşmaya dayalı bir maliyet yapısı ortaya koymaktadır. Özellikle imalat sektörüne tanınan sosyal güvenlik prim teşviki, istihdamın korunması ve üretim kapasitesinin sürdürülebilirliği açısından önemli bir araç olarak öne çıkmaktadır.

Buna karşılık, teşvikten yararlanamayan sektörlerde işveren maliyetlerinin belirgin biçimde yükselmesi, istihdam kararları üzerinde sınırlayıcı etki yaratma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle asgari ücret politikalarının, sektör bazlı istihdam dinamikleri gözetilerek ve teşvik mekanizmalarıyla desteklenerek uygulanması, ekonomik ve sosyal denge açısından önem arz etmektedir.