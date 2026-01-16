2026 yılında işverenlere sağlanacak asgari ücret desteği

Asgari ücret artışlarına bağlı olarak ortaya çıkan işgücü maliyetlerinin aşağıya çekilmesi amacıyla, 2016- 2025 yılları arasında işverenlere belli şartlarla ve belli süreler için İşsizlik Sigortası Fonundan asgari ücret desteği sağlanmıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak 2026-31 Aralık 2026 döneminde geçerli olmak üzere asgari ücrette %27 oranında artış yapmak suretiyle asgari ücreti günlük 1101 TL, aylık 33.030 TL olarak yeniden belirlemiştir.

Bu belirleme ile birlikte, sigorta primine esas kazanç (SGK matrahı) alt sınırı 26.005,50 TL’den 33.030,00 TL’ye, üst sınırı da 195.041,40 TL’den 297.270,00 TL’ye yükselmiştir.

Doğal olarak bu durum, asgari ücretten çalıştırılan bir işçinin 2024/Ocak-Aralık döneminde aylık 30.621,48 TL olan işveren maliyetinin 2025/Ocak-Aralık döneminde 5 puanlık prim teşvikin olduğu imalat işyerlerinde 39.223,13 TL’ye, 2 puanlık prim teşvikin olduğu diğer sektörlerde 40.214,03 TL’ye yükselmesine yol açmıştır.





Asgari ücretin, 2026 yılında 2025’e göre %27 oranında artırılmış olması, işgücü maliyetlerinin azaltılması bakımından asgari ücret desteğini gündeme getirmiştir.

Bu bağlamda, 9 Ocak 2026 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan 2/3464 sayılı “Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’’nin 6’ncı Maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenmesi önerilen Geçici-112’nci Maddede işverenlere sağlanacak olan asgari ücret desteği ile ilgili düzenlemeye yer verilmiştir.

Söz konusu Kanun teklifinin TBMM’deki görüşmeleri devam etmekte olup, önümüzdeki günlerde kanunlaşma sürecinin tamamlanmasıyla öngörülen düzenlemeler kesinleşmiş olacaktır.

Dolayısıyla, yazımızda, kanun teklifindeki düzenlemeler çerçevesinde 2026 yılında asgari ücret desteği ile ilgili merak edilen hususlara açıklık getirilecektir.

Soru-1: İşverenlere günlük ve aylık ne kadar destek verilecektir?

2026 yılı Ocak-Aralık dönemi asgari ücret desteğinde çalışan sayısı ve sektör ayırımı yapılmaksızın tüm işyerlerine aşağıda belirtilen tutarda destek sağlanacaktır.







Soru-2: Asgari ücret desteğine esas prim gün sayısı nasıl hesaplanacaktır?

Asgari ücret desteğine esas prim gün sayısı, SGK işyeri tescil tarihi 2026 yılında veya öncesinde olmasına veya işyerinde toplu iş sözleşmesi olup olmadığına göre aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.





Soru-3: 2026 yılında çalışan sayısı azalmış olan işyerleri asgari ücret desteğinden yararlanabilecek mi?

2026 yılı Ocak-Aralık döneminde destekten yararlanılacak ayda, 2025/Ocak-Aralık döneminde 4/a kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısından daha az sigortalı çalıştırılması halinde asgari ücret desteğinden yararlanılamayacaktır.

Örnek-1: A işyerinin 2025/Ocak-Aralık döneminde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimini 2025/Mart ayında 100 kişi olarak yaptığını varsayalım. Söz konusu işyerinin 2026/Ocak ayında sigortalı sayısı 95 ise bu işyeri 2026/Ocak ayında asgari ücret desteğinden yararlanamayacaktır.

Örnek-2: Yukarıda belirtilen işyerinin 2026/Şubat ayında sigortalı sayısının yeni işe girişlerle ile birlikte 105’e çıktığını varsayalım. Bu durumda, işyerinin 2026/Şubat ayındaki sigortalı sayısı 2025/Ocak-Aralık dönemindeki en düşük sigortalı sayısının (100’ün) üzerine çıktığından, 2026/Şubat ayında asgari ücret desteğinden yararlanabilecektir.

Soru-4: 2026 yılında asgari ücret desteğinden kaç ay yararlanılabilecek?

İşverenler asgari ücret desteğinden 2026 yılı Ocak-Aralık döneminde 12 ay süreyle yararlanabileceklerdir.

Soru-5: Prime esas kazanç tutarının eksik bildirildiğinin tespiti durumunda nasıl bir yaptırım uygulanacak?

Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde sigortalıların prime esas kazançlarının 2026/ Ocak- Aralık döneminde SGK’ya bildirilmediğinin veya eksik bildirdiğinin tespit edilmesi halinde, yararlanılan asgari ücret desteği gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak ve bu işyerleri asgari ücret desteğinden kalan süreler için de yararlanamayacaktır.

Ancak, ilgili ayda 2026/ Ocak- Aralık dönemine ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (3303 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda, SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri asgari ücret desteğinden yararlanmaya devam edebileceklerdir.

Mahkeme kararıyla veya kontrol ve denetimlerde; çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediği (kayıt dışı istihdam) veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığı (sahte sigortalılık) durumlarının tespit edilmesi halinde de asgari ücret desteğinden yararlanılamayacaktır.

Soru-6: Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin/Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi dışında verilmesi durumunda destekten yararlanılabilecek mi?

SGK’da gerek 2026 yılından önce, gerekse 2026 yılında tescil edilmiş işyerlerinde asgari ücret desteğinden yararlanılabilmesi için 2026 yılının Ocak-Aralık dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi gerekmekte olup, bildirgenin yasal süresi dışında verilmesi halinde o aya ilişkin asgari ücret desteğinden yararlanılamayacaktır.

Soru-7: SGK’ya borcu olan işyerleri asgari ücret desteğinden yararlanabilecek mi?

Gerek 2026 yılı öncesinde, gerekse ilk defa 2026 yılında SGK’da tescil edilmiş olan işyerleri asgari ücret desteğinden yararlanabilmeleri için hem 2026 yılının ilgili ayı için tahakkuk eden cari ay prim borcunun yasal süresi içinde ödemesi, hem de geçmiş dönemlere ilişkin ödeme vadesi geçmiş prim, idari para cezası ve gecikme cezası/gecikme zammı şeklinde bir borcunun bulunmaması veya borç varsa taksitlendirilmiş/yapılandırılmış olması gerekmektedir.

Soru-8: Muvazaalı işlem durumunda nasıl bir işlem yapılacak?

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da yeni bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi yöntemlere başvurularak asgari ücret desteğinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak ve bu işyerleri kalan süreler için de destekten yararlandırılmayacaktır.

Soru-9: Ev hizmetlisi çalıştıran işverenler asgari ücret desteğinden yararlanabilecek mi?

5510 sayılı Kanunu’nun ek 9’uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler de, yukarıda diğer işverenler açısından belirtilen şartları taşımaları şartıyla 2026 yılı Ocak-Aralık döneminde asgari ücret desteğinden yararlanabileceklerdir.

Soru-10: Destekten yararlanmak için SGK’ya başvuru yapılması gerekiyor mu?

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Yararlanılacak olan asgari ücret desteği tutarı, SGK tarafından otomatik olarak hesaplanıp, işverenlerin takip eden ay veya aylardan doğan sigorta prim borçlarına, yine SGK tarafından otomatik olarak mahsup edilmek suretiyle yararlanmaları sağlanacaktır.