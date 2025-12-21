2026'nın yatırım yıldızı borsa olacak!

2025 yılını bitirmeye sayılı günler kalırken, yıl içinde yaşanan öngörülemeyen gelişmeler, piyasaları tahminlerin ötesine taşıdı. İlk aylarda, 'Borsa İstanbul yılı hangi seviyelerden tamamlayabilir?' sorusunun cevabı 14.000-15.000 seviyelerine kadar taşınırken; bugün geldiğimiz noktada 'Acaba yılı 11.000 puanın üzerinde tamamlayabilir mi?' sorusunu tartışıyoruz.

Bir diğer şaşırtan yatırım aracı ise, altın ve gümüş oldu. '2025 yılı getirisi, 2024'ün altında kalır mı?' diye konuşulurken, değerli madenlerin yükselişi en iyimser tahminleri bile aştı. Jeopolitik gelişmeler, Çin başta olmak üzere merkez bankalarının altın alımları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasında indirim sürecine başlaması fiyatları destekledi.

Gümüş, tüketiminin yarıdan fazlasının endüstriyel amaçlarla kullanılması özelliğiyle altından ayrışırken, ülkelerin özellikle yenilenebilir enerjilerle ilgili kararlarından da pozitif etkilendi.

Bu yıl en iyi getiri gram gümüşte

Borsa İstanbul 100 endeksi, yılın başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 12 kazandırırken; finansal kiralama faktoring, teknoloji ve gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörleri en iyi getiriyi sağladı. Geçtiğimiz 11 ayda, dolar/TL yüzde 20 artış sağlarken; Euro/TL kuru ise, yüzde 35 yükseldi.

Ons altın yıl başından bu yana yüzde 60 kazandırırken; fiyatı ons altın ve dolar kuruna göre hesaplanan gram altın yüzde 92 prim yaptı. Altını tahtından eden gümüş ise, ons bazında yüzde 98; gram bazında yüzde 137 artış sağladı.

Son yılların gözde yatırım araçlarından biri olarak öne çıkan yatırım fonlarına bakarsak da; yüzde 83 yükselişle kıymetli madenler fonları birinci sırada yer aldı. Yüzde 71 getiri ile serbest fonlar ikinci, yüzde 54 artışla para piyasası fonları üçüncü sırada bulundu. Hisse senedi fonları ise yatırımcısını üzerken, yüzde 20 getiriyle sonuncu oldu.

Yeni yıl için beklentiler nasıl şekilleniyor?

Beklentilerin epey altında kalan kasım ayı enflasyon verisinin ardından, bu düşüşün trende dönüşüp dönüşmeyeceği kritik olurken; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim sürecini 2026 yılında da sürdürmesi bekleniyor. Borsanın en büyük rakibi olan faizdeki düşüşün, Borsa İstanbul'a yarayacağı öngörülürken; genel beklenti borsanın gelecek yıl reel getiri sağlayabileceği yönünde. Yeni yılda gram altındaki getiri potansiyelinin ons altının önüne geçeceği tahmin edilirken; gümüş fiyatlarının tarihi rekorunu tazeleyeceği düşünülüyor. Öte yandan, yatırım fonlarının da gündemden düşmemesi bekleniyor.