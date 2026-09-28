2,1 milyara fabrikaları satıyor haftalık yükselişi yüzde 28 oldu

Borsa geçtiğimiz haftayı %2,90 kayıpla kapatırken, 80 hisse %20 ve üzeri geriledi. Tasfiyeye tabi fonların portföyünde bulunan ya da bu fonlarla ilişkili olan 41 hissedeki düşüş %40’ı geçti. Yüksek kayba rağmen alıcıların bu hisselere mesafeli durması gerilemenin süreceğini gösteriyor.

Tasfiye sürecine alınan 131 fonun etkisiyle sert düşüşler yaşayan sığ hisselerde haftalık kayıplar %40’ı aşsa da BIST 100 Endeksi %2,90 geriledi. Derinliği zayıf tahtalarda nakde dönme isteği 41 hissenin hafta boyunca tabanda kalmasına yol açtı. Anel Elektrik ve Lydia Yeşil Enerji gibi hisseler %40’ın üzerinde geriledi. Buna karşın 10 hisse %17’nin üzerinde yükseliş kaydetti. Hareket Proje ve Tuğçelik %28’i aşan getirisiyle öne çıktı. Riskin yükseldiği dönemlerde, defter değerinden uzaklaşan abartılı fiyatlamalara karşı daima tedbirli olunmalı.

Haftanın yükselenleri

Geçtiğimiz hafta %30,93 yükselen Hareket Proje, düşen piyasada en fazla kazandıran oldu. Umman ve BAE pazarında toplam 8,8 milyon dolarlık yeni sözleşmeler imzalayan firma, nakit girişini destekliyor. Geçen iki yılda zarar eden firma, son açıkladığı altı aylık dönemde satışlarını %20 artırdı. Dönem sonunda da %438’lik artış ile 204,6 milyon TL kâr elde etti. Tuğçelik, haftalık %28,15 primle düşüşten uzak kalan şirketlerden biri oldu. Firma, Kocaeli, Gebze ve Sancaktepe’deki fabrikalarını toplam 2,1 milyar TL bedelle satıp eş zamanlı olarak 10 yıllığına kiralayacağı haberi dikkat çekti. Geçen yıl zarar eden şirket, altı aylıkta da zararını sürdürdü. Fiyatı, Ekim 2023’te en yüksek 10,58 TL’yi test ederken geçen sürede arada çıkışları olsa da sürekli geriledi.

Satış baskısı kırılamadı

Anel Elektrik, 9 Eylül günü en yüksek 229,40 TL’ye kadar çıkarken sonrasında sürekli taban serilerle 62,10 TL’ye kadar indi. Haftalık kaybı %40,91 oldu. Yılın ilk yarısında gelirini %80 düşüren firma, dönem sonunda 2,25 milyar TL zarar yazdı. Fiyattaki düşüşe rağmen PD/DD oranının 23,36 seviyesinde olması satış baskısının sürme olasılığını gündemde tutuyor.

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Ağustosta yönünü aşağı çeviren hissede yaşanan sert satış, düşüşü daha da hızlandırdı

Batıçim Çimento neden son bir aydır çok sert bir düşüş yaşıyor? ● İbrahim Aygün

İbrahim, Batıçim Çimento (BSOKE) 11 Ağustos’ta en yüksek 37,16 TL’yi test ederken sonrasında hızla geriledi. Bir ayda değer kaybı %73,13 oldu. Satıcılı piyasada 3 Eylül günü Bulls Portföy’ün yönettiği fonların yüklü satışları öne çıktı. Bir günde toplam 59,6 milyon adet hisse satarken paylarını anılan tarihte sıfırlayarak nakde çevirdiler. Toplu yapılan hızlı çıkış hissedeki düşüş ivmesini artırdı. Halihazırda 13 fon 15 milyon lot hisseyi portföyünde tutarken İstanbul Portföy ile Ziraat Portföy’ün dört fonu toplam 11,9 milyon lotu elinde bulunduruyor.

Aktif toplamının üçte birine denk gelen iş merkezini satın alarak portföyüne dahil etti

Deniz GMYO aldığı iş merkezini kârını üzerine koyup satmaya mı niyetli? ● Mehmet Aydın

Mehmet, geçtiğimiz haziran ayında Deniz GMYO ekspertiz değeri 2,73 milyar TL olan Ümraniye’deki 42 bağımsız bölümlü iş merkezini 2,54 milyar TL’ye portföyüne kattığını duyurdu. Denizbank ve Akbank’ın ortaklığındaki gayrimenkulün devri tamamlanırken, alım bedeli şirketin aktif toplamının %33,3’üne denk geliyor. Firma gayrimenkulü nasıl değerlendireceğine dair bilgi paylaşmadı. Ancak böylesine hacimli bir işlemi al sat beklentisiyle yapması beklenmemeli. İş merkezi olması ve 42 bağımsız bölümden oluşması kira geliri beklentisini öne çıkarıyor.

YATIRIM FONLARI

GTA fonu kıymetli madenler piyasasına yatırımla bir yılda %27 kazandırdı

Garanti Portföy’ün idaresindeki Altın Fonu (GTA), ocak ayının son günü en yüksek 1,89 TL’yi test ettikten sonra geriledi. Geçen sürede arada yukarı çıkışları olsa da bir daha ocaktaki seviyesini yakalayamadı. Fonun toplam değeri ağustos ayında bir miktar yükselmiş olsa da nisandan bu yana küçülüyor. Eylülde toplam değeri 23,95 milyar TL’ye geriledi. Düzenli nakit çıkışı yaşanan fonda, eylülde çıkan tutar 408,13 milyon TL oldu. Yatırımcısı benzer şekilde sınırlı olmakla birlikte azalıyor. Şimdilerde 66.843’e inen bir yatırımcı sayısı bulunuyor. Temel stratejisi, fon varlıklarını borsada işlem gören altın ve altına dayalı varlıklarda değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyün %58,78’i kıymetli maden kamu kira sertifikası ve %39,61’i kıymetli madenlerden oluşuyor. Yıllık getirisi %27,03 düzeyinde.

TAHVİL

Misyon Yatırım Bankası, %42,88 bileşik faizle 565 milyon lira borçlandı

Misyon Yatırım Bankası, 24.09.2026 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 565.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %39, bileşik faizi %42,88 olarak belirlendi. 179 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 22.03.2027 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %19,13 düzeyinde. 24 Eylül itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %36,72 seviyesinde bulunuyor. Bankanın verdiği %39 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 2,28 puan üzerinde yer alıyor. Oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra ihraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFMSYN32710 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Besler Gıda mayıstan bu yana dalgalı bir seyirle aşağı yönlü hareket ediyor

Besler Gıda’da fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %4,13 ile toplamda 86,45 bin lot azalarak 2 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı ise 9’dan 11’e çıktı. DFC fonu 90 bin lot ile en fazla satışı yaparken, TPR fonu 16,5 bin lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Hisse için bugüne kadar 1 aracı kurum öneride bulunurken, model portföyüne alan olmadı. Değerlendirmede bulunan Alnuş Yatırım 24,39 TL ile “Al” önerisi verdi. Hedef fiyatı %110 yükseliş potansiyelini işaret ediyor.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ORGE ENERJİ

İnşaatı süren veri merkezi ihalesini kazanırken otel projesinde bütçeyi artırdı

Orge Enerji, inşası devam etmekte olan Ankara’daki Turkcell Veri Merkezi’nin elektrik işleri ihalesini 4,95 milyon euroya kazandı. Tutar yaklaşık 276 milyon TL’ye denk geliyor. 10 ayda tamamlanacak proje, firmanın teknoloji ve taahhüt odaklı işlerdeki referansını güçlendirecek. Diğer taraftan firma, Bodrum Hillside Hotel projesinde 564 milyon TL olan sözleşme tutarının, ilave işlerle birlikte artarak 649,2 milyon TL’ye çıktığını belirtti. Yılın ilk yarısında gelirini %26 büyütüp 2,6 milyar TL’ye yükselten firma; dönem sonu kârını da %93 artışla 478,2 milyon TL’ye çıkardı.

PETKİM PETROKİMYA

Yatırım hedefinde bir aşama daha geride kaldı. Son aşama 2027 içinde tamamlanacak

Petkim, uzun süredir üzerinde çalıştığı Master Plan yatırımı kapsamında lisans ve mühendislik sözleşmelerini imzalayarak FEED (Uç Mühendislik Tasarımı) aşamasına geçti. Technip, Univation ve Lummus ile imzalanan sözleşmeler kapsamında polietilen ve polipropilen üniteleri projelendirilecek. Nihai yatırım kararı öncesindeki son aşamanın 2027 sonuna kadar tamamlanması ve bu süreçte 70 milyon dolar harcanması planlanıyor. Yüksek katma değerli üretime geçişi hedefl eyen projenin hayata geçirilmesi, Petkim’in uzun vadeli kapasite ve kâr marjlarına katkı sağlayacak.

MLP SAĞLIK

Samsun Medikal’in kalan hisselerini de devralarak 7 hastanenin kontrolünü aldı

MLP Sağlık, iştirakleri üzerinden Samsun Medikal Grup’un sermayesinin %20’sini daha satın alarak şirketin %100 hakimi oldu. Hazırlanan değerleme raporu nazara alınarak gerçekleştirilen satın almada 115 milyon dolar ödeme yapılacak. Bu işlemle birlikte MLP Sağlık, daha önce sahip olduğu hisselerin yanına kurucu ortaklara ait yönetim hakları ve imtiyazları da ekleyerek toplam yedi hastaneyi bünyesinde bulunduran Samsun Medikal üzerinde tek kontrol sahibi konumuna geldi. Peşin ödemeyle tamamlanan işlem, ciro konsolidasyonu sayesinde firmanın kârlılığını destekleyecek.